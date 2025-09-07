Siatkarski nokaut, a potem taka odpowiedź w meczu o medal MŚ. Trener aż wbiegł na boisko

Japonki i Brazylijki mogły liczyć w Bangkoku na największe wsparcie tajlandzkich kibiców. Ich mecz o trzecie miejsce był więc nie tylko sportowym widowiskiem, ale też festiwalem charakterystycznych pisków zachwytu na trybunach, które towarzyszyły całemu turniejowi w Tajlandii.

- Musimy się podnieść i zregenerować, ale bardziej mentalnie niż fizycznie - podkreślała w rozmowie z Interia Sport po porażce z Włochami Roberta Ratzke, rozgrywająca reprezentacji Brazylii. Jej drużyna była o włos, by przerwać hegemonię mistrzyń olimpijskich, ale ostatecznie przegrała po tie-breaku. Po spotkaniu załamana była zwłaszcza Julia Bergmann, która nie była w stanie wyjść nawet do rozmów z dziennikarzami - pokonało ją wzruszenie.

Porażkę w półfinale mocno przeżywały także Japonki, również w tej drużynie nie obyło się od łez po przegranej z Turcją. Niedziela była jednak szansą, by zakończyć turniej w Tajlandii z uśmiechem na ustach. Ogromny aplauz wybuchł już po pierwszej akcji, kiedy punkt zdobyła Gabi Guimaraes, ulubienica tajlandzkiej publiczności. I to jej drużyna szybko uciekła rywalkom na cztery punkty. Kiedy asem serwisowym błysnęła środkowa Julia Kudiess, Brazylia wygrywała już 13:5. Cały ten set był popisem drużyny z Ameryki Południowej, która znokautowała rywalki 25:12.

Japonki były już na deskach. Niespodziewany zwrot akcji w trzecim secie meczu o brąz

W drugiej partii rywalizacja zaczęła się jednak od nowa, bo tym razem siatkarki z Azji nie dały aż tak się stłamsić rywalkom. W liczbie zdobytych punktów ścigały się Gabi i Yukiko Wada, ale znów to Brazylijki zaczęły uciekać, prowadząc 10:6. Różnica z czasem się powiększyła, przy stanie 17:11 dla przeciwniczek trener Japonii Ferhat Akbas wykorzystał drugą przerwę. I po niej jego siatkarki wygrały trzy akcje, a o czas dla swojej drużyny poprosił Ze Roberto, opiekun Brazylijek.

Japonia wciąż była jednak w natarciu, doprowadziła do wyniku 17:15. Dopiero wtedy Brazylijki ruszyły, udało im się zdobyć punkt, po czym szybko odbudowały przewagę. Rywalki zresztą nie ustrzegły się błędów, to była lawina punktów dla "Kanarkowych", które wygrały drugą partię 25:17.

Japonia pozostała jednak w grze. Trzeciego seta rozpoczęła od prowadzenia 4:0, potem wygrywały 9:2 i 11:3. To właśnie przy tym ostatnim wyniku Ze Roberto wykorzystał już drugą przerwę. Jego zespół odrobił trzy punkty, ale straty nadal były duże. Japonki straciły nieco pewności siebie, ale tylko na chwilę. Dobrze radziły sobie przy siatce, coraz skuteczniej grała Mayu Ishikawa. Brazylijkom nie pomogły zmiany, przewaga wypracowana przez zespół z Azji na początku seta wystarczyła do zwycięstwa 25:19.

Japonia - Brazylia w walce o podium MŚ siatkarek. Rozstrzygnął tie-break

Brazylijki na czwartą partię wyszły już w pełni skoncentrowane, wygrały pięć pierwszych akcji. Dopiero wtedy Japonia zdobyła pierwszy punkt i powoli zaczęła odrabiać straty. Kiedy wygrały długą akcję przy stanie 9:7 dla rywalek, Akbas aż wskoczył na boisko. W końcu jego zespół doprowadził do remisu 11:11. Japonki zaczęły lepiej korzystać ze świetnej gry w obronie i uciekać Brazylii. Stan seta znów wyrównał się jednak przy wyniku 16:16.

Po punktowej zagrywce Japonia wygrywała już 22:19, ale rywalki jeszcze dopadły je przy stanie 24:24. To był zresztą punkt zdobyty przy sporych kontrowersjach, po interpretacji challenge'u, po której Akbas łapał się za głowę. A po chwili Brazylia miała piłkę meczową. Nie wykorzystała jej jednak, Japonia wygrała 29:27 i sędzia zarządził tie-break.

W nim Brazylia od razu uciekła na dwa punkty. Po chwili prowadziła 5:2 i Akbas musiał przywołać do siebie siatkarki. To znów im pomogło, zmniejszyły straty do punktu. W końcu dopięły swego przy wyniku 8:8. Gdyby nie brazylijski blok, po kolejnej akcji mogły prowadzić. W końcu jednak Japonki same zdobyły punkt blokiem. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale pierwsza piłkę meczową miała drużyna z Azji. Ostatecznie 18:16 wygrała jednak Brazylia.

Turniej w Tajlandii zakończy się w niedzielę po południu czasu polskiego. W finale zagrają niepokonane od ponad roku Włoszki oraz Turczynki, które po raz pierwszy w historii staną na podium mistrzostw świata - nie wiadomo jednak jeszcze, na którym jego stopniu.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Siatkarki reprezentacji Brazylii VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Rosamaria, atakująca reprezentacji Brazylii VolleyballWorld materiał zewnętrzny

MŚ siatkarek. Reprezentantki Japonii, z nr 11 Nichika Yamada VolleyballWorld materiał zewnętrzny