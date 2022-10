Serbki uchyliły, a Kanadyjki otworzyły Polkom drzwi do ćwierćfinału

Nie tylko Kanadyjki, ale też Serbki minimalnie pomogły Polkom . Dzięki temu, że ograły Turcję, nasze siatkarki mają szansę na awans do ćwierćfinału z trzeciego miejsca. Muszą jednak wygrać, w trwającym meczu, z Niemkami, 3:0 lub 3:1. Wtedy udałoby się uniknąć ćwierćfinałowej rywalizacji właśnie z Serbią, która, jak na razie, pewnie zmierza do obrony tytułu.

Kanadyjki nie grały dziś już o nic. Po wczorajszej porażce 2:3 z Polską, straciły szanse na awans do ćwierćfinału. Chciały jednak pozytywnie pożegnać się z turniejem i to im się udało.

Mecz jednak źle zaczął się dla drużyny spod znaku klonowego liścia. Pierwszego seta wygrały bowiem rywalki i to wysoko, bo do 18.

Później jednak w szeregach Dominikanek pojawiło się sporo chaosu. Kanadyjki to wykorzystały i wygrały kolejne dwie partie, odpowiednio do 23 i 17.

Dominikanki "nie złożyły broni", ale popełniały za dużo błędów

Po nieudanym otwierającym secie, Kanadyjki cały czas utrzymywały wysoki poziom gry. Z kolei gra Dominikanek falowała. W czwartym secie potrafiły jednak nawiązać walkę, a nawet doprowadzić do tie-breaka. Obroniły piłkę meczową i po zaciętej partii wygrały 27:25.

Taki wynik oznacza, że polskie siatkarki są już pewne awansu do ćwierćfinału! Choć Dominikanki mają tyle samo punktów, co nasze siatkarki, to gorszy bilans setów sprawia, że ekipa z Karaibów żegna się z mistrzostwami.