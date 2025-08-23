To miało być spokojne wejście w turniej - prawdziwe schody mają zacząć się dla Polek dopiero po fazie grupowej. Rywalem na inaugurację mistrzostw świata w Tajlandii była reprezentacja Wietnamu, absolutny debiutant na tym poziomie, poza tym pozbawiony największej gwiazdy. Polskie siatkarki zadanie wykonały, choć dostarczyły sobie nieco nieplanowanych emocji.

Polska - Wietnam w MŚ siatkarek. Sensacyjny początek, Polki straciły przewagę

Polskie siatkarki od początku pobytu w Phuket wzbudzają wielkie zainteresowanie kibiców. Fani czekali na nie na lotnisku, wyczekiwali też pod halą treningową, "polując" na autografy i zdjęcia. Już przed meczem, w czasie rozgrzewki, fetowali każdy udany atak Martyny Łukasik i Magdaleny Stysiak. Licząca niemal cztery tysiące miejsc hala na ich sobotni mecz niemal się wypełniła, a charakterystyczny pisk momentami bywał wręcz ogłuszający.

Polki zaczęły spotkanie od niespotykanego błędu - przy pierwszej zagrywce rywalek nikt nie ruszył do piłki, która spadła niemal na środku boiska. Pierwsze minuty były nieco nerwowe, ale szybko punktowym serwisem odpowiedziała Martyna Czyrniańska, dobrze w ataku radziła sobie Martyna Łukasik, i Polki zyskały trzy punkty przewagi. Przy stanie 14:11 trener rywalek wykorzystał pierwszą przerwę.

Po niej siatkarki z Azji błyskawicznie odrobiły jednak straty, objęły prowadzenie, i to Stefano Lavarini szybko poprosił o przerwę. A jego drużyna miała coraz większe problemy. Po autowym ataku Stysiak przegrywała już 17:20. Przewaga rywalek mogła być nawet większa, gdyby nie polski blok. Wydawało się, że w końcówce "Biało-Czerwone" uciekną jednak spod topora, po serii udanych ataków Stysiak prowadziły 23:21. Tyle że potem przegrały cztery akcje i sensacyjnie to Wietnamki wygrały pierwszą partię.

Polskie siatkarki odpowiedziały rywalkom. Dwa nokautujące uderzenia

Po pierwszym secie Lavarini zebrał siatkarki na długą przemowę. Po niej zawodniczki porozmawiały jeszcze chwilę same, bez trenera. I w drugiej partii zaczęły szybko budować sobie przewagę, odskoczyły już przy stanie 9:3. W tym secie podrażnione porażką Polki już dominowały. Po efektownym bloku prowadziły 16:6. W tym secie Polkom wychodziło niemal wszystko. Kolejnego asa serwisowego dołożyła Czyrniańska, sześć punktów zdobyła Łukasik. Skończyło się nokautem 25:10.

Dominacja "Biało-Czerwonych" trwała na początku trzeciej partii. Do gry mocniej wkroczył polski blok, drużyna Lavariniego szybko uciekła na cztery punkty. Ich marsz na chwilę przerwało pechowe zderzenie Magdaleny Jurczyk i Katarzyny Wenerskiej, ale na szczęście zawodniczkom nic poważnego się nie stało. Przewaga Polski konsekwentnie rosła, przy jej prowadzeniu 18:10 trener Wietnamu wykorzystał drugą przerwę. Czujna przy siatce była Agnieszka Korneluk, "Biało-Czerwone" znów rozbiły rywalki - tym razem 25:12, aż 10 punktów zdobyła Stysiak.

Polki opanowały sytuację. Wygrana na początek MŚ siatkarek

Wietnam w mistrzostwach świata debiutuje, w rankingu FIVB zajmuje 22. pozycję - o 19 miejsc niżej niż Polska. W dodatku w Tajlandii musi radzić sobie bez największej gwiazdy, atakującej Nguyem Thi Bich Tuyen, która w ostatniej chwili zrezygnowała z występów w turnieju.

Na początku czwartego seta sobotniego spotkania siatkarki z Wietnamu znów zaczęły jednak łapać wiatr w żagle. Wygrywały kontrataki, zdobyły punkt zagrywką, i prowadziły już 6:1. Lavarini nie wytrzymał i poprosił o przerwę. Po niej jego drużyna ruszyła do odrabiania strat, doprowadzając do remisu 8:8. Bezpieczniejszą przewagę wypracowały sobie jednak dopiero przy stanie 15:12, po efektownym bloku Korneluk. Od tej pory kontrolowały już przebieg partii. Szansy od Lavariniego doczekały się Marlena Kowalewska i Malwina Smarzek, Polska wygrała seta 25:22, a cały mecz 3:1.

Niedziela będzie dla Polek dniem przerwy. W poniedziałek zagrają z reprezentacją Kenii, która w pierwszym sobotnim meczu w Phuket postawiła się Niemkom, ale nie urwała ostatecznie faworytkom ani jednego seta.

Z Phuket Damian Gołąb

Polska: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Wenerska, Jurczyk, Czyrniańska - Szczygłowska (libero) oraz Łysiak, Kowalewska, Smarzek

Wietnam: T. Thuy, Trinh, Nguyen, Quynh, B. Thuy, Oanh - Dang (libero) oraz Thoa, Uyen

