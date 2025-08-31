Sensacyjny początek, a potem siatkarski nokaut w MŚ. Kibice w ekstazie

Bohaterka tego meczu od początku miała być tylko jedna - przynajmniej według tajlandzkich kibiców. Kiedy tylko Gabi Guimaraes, jedna z najlepszych siatkarek świata, pojawiła się na rozgrzewce, przywitał ją olbrzymi pisk. I to nie zmieniało się już przez cały mecz. Kiedy spikerka wyczytała jej nazwisko przy podawaniu składów - wrzawa. Gabi na zagrywce - pisk. Gabi atakuje - decybele szybują w górę.

Przyjmująca w Tajlandii jest wręcz ubóstwiana, zasypywana podarunkami - opublikowała zdjęcie, na którym prezenty zajmują połowę jej hotelowego pokoju. A to była "zdobycz" tylko z jednego dnia.

Niewielu, poza fanami z Dominikany, wyobrażało więc sobie inny wynik niż awans Brazylii. Rywalki nie wygrały z "Kanarkowymi" meczu od 2019 r., w rankingu FIVB są o dziewięć miejsc niżej niż jego wiceliderki. Mimo to siatkarki z Dominikany rozpoczęły spotkanie bardzo dobrze, potrafiły zatrzymać rywalki blokiem i prowadziły 13:10. Brazylijki starały się zmniejszyć straty, ale to okazało się niezwykle trudne. Dominikanki znakomicie rozegrały końcówkę, Brazylijki zaczęły się mylić i przegrały 18:25.

Chiny - Francja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Brazylijki opanowały problemy. Nokaut w drugim secie, Gabi w formie

Przegrany set wyraźnie pobudził jednak siatkarki z Brazylii. Drugą partię rozpoczęły bowiem od kapitalnej serii sześciu wygranych akcji. Wielka w tym zasługa Roberty Ratzke, rozgrywającej znanej m.in. z występów w ŁKS-ie Commercecon Łódź, która posłała na drugą stronę aż trzy asy serwisowe. Ze Roberto, trener Brazylijek, odmienił drużynę zmianami. Po kilku minutach było już 11:1, wyraźnie skrzydła rozwinęła Gabi. Skończyło się siatkarskim nokautem 25:12.

W trzecim secie znów od początku na prowadzeniu były Brazylijki, ale tym razem Dominikana nie dała się aż tak zepchnąć na drugi plan. Przewaga faworytek, srebrnych medalistek niedawnej Ligi Narodów, utrzymywała się na poziomie trzech, czterech punktów. Liderką drużyny z Ameryki Południowej wciąż była Gabi, wydatnie pomagała jej Julia Bergmann. Problemem Dominikanek były błędy, m.in. w ataku, a także niedokładności w dograniach piłki. W takich warunkach trudno było mówić o odrobieniu strat, Brazylia zwyciężyła 25:20.

Czwartego seta Brazylia ponownie rozpoczęła od znakomitej serii. Dominikanki pierwszy punkt zdobyły dopiero przy prowadzeniu rywalek 4:0. To pozwoliło Brazylijkom od początku kontrolować wynik, a za tym szła kontrola gry. Przewagę faworytek tylko jeszcze powiększały punktowe bloki. Dominikanki starały się atakować z całej siły, ale umiejętności techniczne rywalek pozwalały im sobie z tym poradzić. Nic nieprzewidywalnego się już nie wydarzyło, Gabi i spółka rozbiły Dominikanę 25:12 i grają dalej w MŚ.

Ćwierćfinałowym rywalem Brazylii będzie reprezentacja Francji, która sensacyjnie pokonała 3:1 Chiny. Oprócz tego o miejsca w strefie medalowej powalczą Polki z Włoszkami oraz Holenderki z Japonkami. Ostatnia para ćwierćfinałowa zostanie wyłoniona w poniedziałek.

Z Bangkoku Damian Gołąb

