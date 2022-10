Sensacja w polskiej grupie była tuż tuż. Piłki meczowe i nagły zwrot akcji

Wygrana Tajek byłaby jeszcze większa sensacją niż środowe zwycięstwo Polek nad mistrzyniami olimpijskimi. "Biało-Czerwone" są bowiem wyżej w rankingu, a na dodatek grają u siebie. Do tego siatkarki Tajlandii już wiedziały, że nie wyjdą z grupy, a mimo to nie odpuściły nawet na moment.

W pierwszym secie było 23-23 i wtedy Tajki wygrały dwie decydujące akcje. W drugim prowadziły już siedmioma punktami (22-15), ale Amerykanki cztery odrobiły. Trener Tajlandii wziął czas i to pomogło. W trzeciej partii minimalnie lepsze były siatkarki Stanów Zjednoczonych. Tajki po błędzie podwójnego odbicia przegrywały 16-19. Amerykanki tej przewagi nie wypuściły z rąk.

Emocje były do końca. Po autowym ataku Tajek bylo 23-23. Lauren Carlini zaserwowała jednak w siatkę, ale za chwilę był remis. Zbiła Pimpichaya i Tajlanadia miała drugą piłkę meczową, ale Amerykanki się wyratowały. I miały piłkę setową, którą wykorzystały. Było 2-2.

Amerykanki zdobyły więc już co najmniej punkt (za ewentualną porażkę 2-3). To oznaczało, że nawet gdyby przegrały, Polki już ich nie dogonią. Tie break lepiej zaczęły siatkarki USA. Przy zmianie stron prowadziły 8-5. Rywalki nie nadal się nie poddawały i doprowadizły do remisu 13-13. Wtedy skutecznie zbiła Bajema, a dobiła Carlini.