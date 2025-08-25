Sensacja na MŚ, faworytki postraszone. 2:0 i nagły zwrot akcji

Od piątku w Tajlandii trwają siatkarskie mistrzostwa świata. Rywalizacja toczy się równolegle w różnych, a niezwykle blisko sensacji było w grupie H. Tam w poniedziałek o 12:00 polskiego czasu zmierzyły się ze sobą Ukrainki i Japonki. Dla naszych sąsiadek był to mecz o być, albo nie być w turnieju, bowiem "na dzień dobry" uległy reprezentacji Serbii. W zupełnie innej sytuacji była drużyna z Azji, która pewnie pokonała Kamerun.

Przed spotkaniem zdecydowanymi faworytkami były właśnie Japonki, które jeszcze niedawno walczyły z Polkami o brązowy medal Ligi Narodów. Wobec tego Ukrainki chciały napsuć krwi przeciwniczkom. Ich plan początkowo się udawał, gdyż pierwszy set był bardzo wyrównany.

Żadna z drużyn przez długi czas nie potrafiła wypracować sobie bezpiecznej przewagi. W decydującym momencie seta tablica wyników wskazywała remis po 22. Japonki zdołały jednak odskoczyć rywalkom i miały dwie piłki setowe. Obie zostały obronione przez Ukrainki, a następnie same doprowadziły do piłki na wagę seta. Tą wykorzystały przy pierwszej szansie i wygrały 27:25.

Druga partia okazała się być prawdziwym popisem umiejętności europejskiej drużyny. Ta od początku seta narzuciła swój styl gry i nie dawała azjatyckiemu zespołowi rozwinąć skrzydeł. Ukrainki prowadziły 16:9 czy 22:14. Japonki próbowały wrócić do gry, lecz ostatecznie przegrały seta do 20. W meczu było już 2:0.

Japonki wróciły do gry, co za widowisko

Kolejna część spotkania to już Japonia, jaką zna siatkarski świat. Te zaczęły grać skuteczniej i odważniej, co przyniosło efekty. Ze stanu 6:6 w pewnym momencie zrobiło się aż 16:7. Te nie oddały już prowadzenia do końca partii i wygrały ja 25:20.

Nieco więcej emocji było w czwartym secie. Rywalizacja bardzo przypominała tą z pierwszego seta, gdzie gra toczyła się punkt za punkt. Było 6:6, 10:10 czy 14:14. Przed decydującym momentem partii był... kolejny remis, 19:19. Tą próbę nerwów zwyciężyły Japonki 26:24 wracając ze stanu 2:0 do 2:2 w setach.

Tie-break dla Japonek, już nie odpuściły

Decydujący, piąty set rozpoczął się klasycznie, od gry punkt za punkt. Znów żaden z zespołów nie potrafił uzyskać znaczącej przewagi. Przełom nastąpił przy wyniku 7:7. Wtedy Japonki uzyskały dwupunktowe prowadzenie, a chwilę później miały już cztery "oczka" przewagi - 13:9. Finalnie doprowadziły do piłek meczowy i zakończyły spotkanie wygrywając tie-breaka 15:11. W ten sposób zgarnęły drugie zwycięstwo na tych mistrzostwach świata.

Reprezentacja Japonii volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz Japonia - Ukraina volleyballworld.com materiały prasowe