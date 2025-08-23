Sceny tuż przed meczem Polek. Faworytki miały problem, potem siatkarski nokaut

Niemki zajmują aktualnie miejsce tuż za czołową dziesiątką rankingu FIVB, niedawno grały w Łodzi w finałach Ligi Narodów. To teoretycznie najsilniejszy po Polsce zespół w grupie G mistrzostw świata, która rywalizuje na wyspie Phuket w południowej Tajlandii. W spotkaniu z 23. w światowym rankingu Kenią drużyna z Europy nie zawsze potrafiła jednak zdominować rywalki. Ostatecznie obyło się jednak bez niespodzianki.

MŚ siatkarek. Rusza rywalizacja w "polskiej" grupie. Faworytki z problemami w pierwszym secie

A faworytki nie od początku rozstawiały rywalki po kątach. Co prawda Niemki od razu odskoczyły na parę punktów, ale Kenijki szybko doprowadziły do remisu 5:5. Przed spotkaniem hymn Niemiec wybrzmiał zdecydowanie głośniej, ale potem grupka żywiołowych Kenijczyków wspierana przez lokalnych fanów zaczęła zdobywać przewagę na trybunach. A afrykańskie siatkarki objęły prowadzenie 8:7.

Po niemieckiej stronie było sporo niedokładności. Po drugiej też, ale Kenijki nadrabiały braki odwagą. I przy stanie 11:12 trener Niemek Giulio Cesare Bregoli poprosił o przerwę. Po niej, po zagrywce Anastasii Cekulaev, Niemki prowadziły 16:13, ale Kenia znów szybko wyrównała. Na niespodziankę zanosiło się niemal do samej końcówki pierwszej partii, w niej jednak lepsze okazały się siatkarki z Europy. Ich wygraną 25:22 przypieczętował atak Liny Alsmeier.

Nokaut w drugim secie i odpowiedź Kenijek. Wszystko tuż przed meczem Polska - Wietnam

Drugi set to już zupełnie inna historia. Funkcjonować zaczął niemiecki blok, który nieco hamował zapędy rozpędzonych Kenijek. Faworytki szybko zbudowały sześciopunktową przewagę, a rywalki czasami myliły się bardzo spektakularnie. W ataku sporo było środkowej Camilli Weitzel, przewaga Niemiec rosła. I to sprzyjająca im część publiczności była coraz głośniejsza. Skończyło się pogromem 25:8.

Na trzecią partię Kenia wyszła jak gdyby z nowymi siłami. Rozpoczęła od prowadzenia 4:2. Niemki potrafiły jednak szybko odrobić straty, liderkami ich ofensywy były Alsmeier oraz Emilia Weske. Siatkarki z Afryki potrafiły jednak znów narzucić swój nieco chaotyczny styl gry rywalkom i objęły prowadzenie 14:12. Niemki znów więc musiały gonić rywalki. I jeszcze raz im się to udało. W końcówce pomogły im dobre zagrywki, ostatecznie wygrały trzecią partię 25:20 i zakończyły mecz zwycięstwem za trzy punkty.

Wieczorem czasu tajlandzkiego - o godz. 15.30 czasu polskiego - po raz pierwszy w mistrzostwach świata zaprezentują się polskie siatkarki. Na początek "Biało-Czerwone", faworytki grupy G, czeka mecz Polska - Wietnam.

Z Phuket Damian Gołąb

