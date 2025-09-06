Sceny po półfinale mistrzostw świata. Siatkarki świętowały, rywalki we łzach

Turcja ma jedną z najlepszych żeńskich lig siatkówki na świecie i w ostatnich kilkunastu latach rozgościła się w światowej czołówce. Największe sukcesy przyszły wraz z rozpoczęciem pracy Daniele Santarellego, włoskiego szkoleniowca, który w 2023 r. poprowadził drużynę znad Bosforu do złota Ligi Narodów i mistrzostw Europy. Od tamtej pory jednak medali nie było - Turczynki dwa razy zawiodły w LN, przed rokiem w Paryżu przegrały mecz o brąz igrzysk olimpijskich.

Po półfinale mistrzostw świata w Tajlandii już mogą być jednak pewne powrotu na podium. W dodatku wywalczyły go, biorąc rewanż na rywalkach, które w lipcu w Łodzi odebrały im szansę na podium LN już w ćwierćfinale. Japonia wówczas wygrała 3:2, teraz także była blisko doprowadzenia do tie-breaka, ale zmarnowała przewagę 22:18 w czwartym secie. Tym większa była radość Turczynek z awansu do finału w Bangkoku.

"Czuję się naprawdę odprężona. Przyjechałyśmy tu bowiem w jednym celu: awansować do finału. Zrobiłyśmy to, więc już możemy być szczęśliwe. Japonia zagrała niesamowicie, zwłaszcza w pierwszym secie. Wymuszała na nas błędy. Ale od drugiego seta odnalazłyśmy odpowiedni rytm, lepiej zrozumiałyśmy ich grę, zaczęłyśmy dokładniej przyjmować i powstrzymywać ich ataki. Muszę powiedzieć, że to była świetna, zespołowa walka, wspólna praca" - komentuje w rozmowie z Interia Sport Eda Erdem, kapitan tureckiej reprezentacji.

Łzy japońskich siatkarek. Czeka je jeszcze szansa na medal

Doświadczona, 38-letnia zawodniczka świętowała jeden z największych sukcesów w karierze reprezentacyjnej, choć na pierwszym etapie sezonu kadrowego nie było ją z drużyną. Wróciła i pomogła jednak Turczynkom w historycznym osiągnięciu. Podczas gdy Erdem mogła triumfować, kilka metrów dalej swój dramat przeżywały Japonki.

Drużyna z Azji była wspierana w Bangkoku przez rzeszę fanów - zarówno Japończyków, jak i miejscowych kibiców. W trakcie udzielania wywiadu łez nie potrafiła powstrzymać choćby Yoshino Sato, przyjmująca kadry.

Japonki muszą jednak spróbować się podnieść, bo wciąż mają szansę na świetny wynik. Na podium mistrzostw świata nie stały od 2010 r., gdy przed własną publicznością zajęły trzecie miejsce. W spotkaniu o brąz w niedzielę zagrają z Brazylią, która po wyczerpującym, pięciosetowym spotkaniu przegrała z Włochami. Japonki mogły być podłamane porażką, ale i siatkarki z Ameryki Południowej po tie-breaku miały czego żałować. I będą mieć o kilka godzin mniej na odpoczynek.

Turcja - Włochy w finale MŚ. Daniele Santarelli zagra przeciwko rodakom

Turcja zmierzy się zaś z niepokonanymi od 35 spotkań Włochami. Ale spotkanie z Brazylią pokazało, że mistrzynie olimpijskie też można nacisnąć i sprowokować do błędu.

"Jesteśmy mocni mentalnie. Staram się przekazywać dziewczynom pewne informacje, motywować je. Wiem, że Turcy są w wielu aspektach podobni do Włochów. Musimy zarządzać niektórymi sytuacjami, pracować z wielką energią i motywacją, ale czasami zbaczamy z właściwej ścieżki. Wtedy staram się nieco ukierunkować dziewczyny, by na nią wróciły. Mentalność, jaką dziewczyny demonstrują, pokazuje, że może wykonuję dobrą robotę" - uśmiecha się przed finałem Santarelli.

Erdem: "To finał, a przed takim meczem nigdy nic nie wiadomo. Szanse są 50 na 50. Postaramy się dać z siebie wszystko, ale będzie super trudno. Rywalki od zawsze dochodzą do tych etapów. Dla nas to nowość, będzie więc trudniej, ale jesteśmy gotowe".

Mecz o brąz w niedzielę o godz. 10.30 czasu polskiego, finał o godz. 14.30. Transmisja spotkania dostępna na kanale Polsat Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Relacja tekstowa "na żywo" z meczu o złoto w Interia Sport.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Japonia - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Eda Erdem, kapitan reprezentacji Turcji VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Japonki długo przeżywały porażkę z Turcją VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Daniele Santarelli doprowadził Turcję do finału mistrzostw świata VolleyballWorld materiały prasowe