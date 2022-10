Scenariusze przed meczem z Niemkami. Drugie miejsce czy brak awansu?

Zwycięzcą grupy F jest Serbia i to się nie zmieni, bo zawodniczki z Bałkanów są niepokonane w tych mistrzostwach. Kolejność na pozostałych miejscach rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Scenariusze dla reprezentacji Polski:

- drugie miejsce. Jest w zasięgu, ale to najmniej prawdopodobne. Poza wygraną Polski za trzy punkty (3-0 lub 3-1), Turcja musi przegrać z Serbią, co jest jak najbardziej możliwe, a Stany Zjednoczone z Tajlandią, co byłoby sensacją.