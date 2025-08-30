Rywalki "walczą jak diabli", ale trzeba je powstrzymać. Polki nie mają miejsca na błąd

Przegrany set z Wietnamem, potem porażka 15:25 w jednej z partii meczu z Kenią - mimo kompletu punktów to nie były wyniki, które napawały wielkim optymizmem przed dalszą częścią mistrzostw świata siatkarek. Dopiero w spotkaniu z mocnymi w Tajlandii Niemkami reprezentacja Polski znów pokazała fragmenty świetnej gry. A do tego ducha walki i odporność psychiczną, która pozwoliła im wydobyć się z kłopotów, obronić piłki meczowe i przełamać rywalki w tie-breaku.

Stefano Lavarini nie ma wątpliwości co do rywalek. "Walczą jak diabli"

Zwycięstwo z Niemcami pozwoliło zająć pierwsze miejsce w grupie i uniknąć gry z Włochami już w 1/8 finału Ligi Narodów. Zamiast mistrzyń olimpijskich po drugiej stronie stanie dziś reprezentacja Belgii. Zamiast z pierwszą drużyną rankingu, przyjdzie się zmierzyć z trzynastą. Zamiast przeciwnika, który w ostatnim bezpośrednim meczu rozbił Polskę 3:0, będzie taki, który poprzednio poległ z nią w trzech setach.

Obie drużyny spotkały się bowiem już w tym sezonie w Lidze Narodów. Mecz rozegrany na początku czerwca był jednostronnym widowiskiem, a "Biało-Czerwone" wygrały gładko, mimo że trener Stefano Lavarini dał wówczas szansę kilku rezerwowym. Zbyt wiele krwi Polkom nie napsuła wtedy nawet Britt Herbots, znakomita przyjmująca, która od lat gra w lidze włoskiej.

Lavarini podkreśla jednak, że drugi mecz z Belgią wcale nie musi być łatwy. Rywalki przez niemal trzy miesiące poprawiły swoją grę, a w Tajlandii wyglądają solidnie. W Phuket, gdzie podobnie jak Polki rywalizowały w fazie grupowej, rozbiły Słowację i Kubę, a potem urwały seta Włoszkom, ostatecznie przegrywając z nimi 1:3.

Belgia to zespół, który walczy jak diabli. To będzie kolejny mecz na tym poziomie, co spotkanie z Niemkami. Postaramy się przygotować jak najlepiej. Trzy kroki wykonane w fazie grupowej dały nam możliwość gry w 1/8 finału z pozycji lidera grupy, ale też, jak zawsze, kolejnych poprawek w naszej grze

Polska - Belgia w 1/8 finału MŚ siatkarek. Wygrana z Niemcami wzmocni Polki?

Być może najważniejszym owocem meczu z Niemcami będzie jednak wzmocnienie mentalne drużyny. Nawet jeśli polskie siatkarki głośno tego nie mówiły, przegrane sety z drużynami z Azji i Afryki z pewnością nie pomagały w budowaniu pewności siebie. W dodatku drużynie cały czas zdarzają się przestoje. Spotkanie z Niemcami również nie było od tego wolne - w końcu rozpoczęło się od sekwencji akcji przegranych przez Polskę 1:6 i porażki w pierwszym secie. Ostatecznie jednak więcej jest po nim pozytywów.

"Takie trudne mecze, wychodzenie z prawie przegranych prawie setów, zawsze wzmacniają zespół. Tak było też w tym momencie. Teraz dodatkowy impuls, nowa hala. Nowe etapy dają pozytywnego kopa. Belgia to zespół, który dobrze znamy, od kilku lat funkcjonuje podobnie. To europejska siatkówka, która pasuje nam bardziej niż ta nieobliczalna, która była na początku tego turnieju" - przekonuje Agnieszka Korneluk, kapitan polskiej drużyny.

Po fazie grupowej Polki przeniosły się do Bangkoku, od tej pory wszystkie mecze MŚ będą bowiem rozgrywane w 8-tysięcznej hali Hua Mak. Ten obiekt kojarzy się Polkom świetnie, bo przed rokiem wygrały tu epickie boje z Turcją i Brazylią, sięgając po brąz Ligi Narodów.

MŚ siatkarek. "Żółte Tygrysy" na drodze reprezentacji Polski

Belgijskie siatkarki takich wspomnień ze stolicy Tajlandii nie mają. Drużyna, która w swoim kraju jest znana jako "Żółte Tygrysy", ze swoich dotychczasowych występów w Tajlandii jest zadowolona. Trener Kris Vansnick cieszy się m.in. z powrotu do gry rozgrywającej Charlotte Krenicky, która dopiero w meczu z Włochami po raz pierwszy pojawiła się na boisku po kontuzji. Wskazuje też na element, który może pomóc jego drużynie w podjęciu walki z polską drużyną.

"Włochy są na innym poziomie. Bronią jak Japonia, atakują jak Brazylia. To punkt odniesienia dla nas. Staramy się kopiować wiele rzeczy, jestem szczęśliwy, że wypracowaliśmy już pewne elementy. Jestem bardzo dumny z gry kolektywnej drużyny, obyśmy mogli kontynuować nasz rozwój. Na pewno możemy poprawić zagrywkę. Bez niej bardzo trudno grać nam odpowiednio blokiem. Mam nadzieję, że pozostałe elementy zagrają u nas w 1/8 finału tak, jak w fazie grupowej. Polska to drużyna numer trzy na świecie, bardzo blisko jej do Włoch" - zaznacza w rozmowie z Interia Sport trener reprezentacji Belgii.

Mecz Polska - Belgia rozpocznie się dziś o godz. 15.30 czasu polskiego. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport, transmisja ze spotkania w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Wcześniej w Bangkoku zostanie rozegrany mecz Włochy - Niemcy. Po piątkowych meczach w ćwierćfinale są już reprezentacje Holandii i Japonii.

Z Bangkoku Damian Gołąb

