Andrzej Klemba, Interia: W tym roku zabrakło pani w szerokiej kadrze na Ligę Narodów. Czym było to spowodowane?

Joanna Pacak: Jest dużo zawiłości, bo tak naprawdę byłabym powołana do kadry, ale nie mogłam uczestniczyć w zgrupowaniach ze względu na stan zdrowia. Wspólnie ze sztabem medycznym i szkoleniowym podjęliśmy decyzję, że w tym roku reprezentacja nie jest dla mnie. To czas, w którym muszę podreperować zdrowie, by aktywnie zacząć sezon w nowym klubie. I tak się stało - biorę od początku udział w przygotowaniach Budowlanych.

Obserwowała więc pani kadrę z boku. Z jednej strony to była przyjemność ze względu na dobre wyniki?

- Bardzo mocno kibicowałam dziewczynom na pozycji przed telewizorem. I rzeczywiście to była przyjemność. W kadrze nie brakowało nowych twarzy. Sporo dziewczyn dostało szansę, by pokazać się w reprezentacji.

Wydaje się, że pod wodzą trenera Stefano Lavariniego kadra stale się rozwija - ćwierćfinał mistrzostw świata, ćwierćfinał mistrzostw Europy i ćwierćfinał igrzysk olimpijskich. W czym tkwi jego tajemnica?

- Jest ogromnym pasjonatem siatkówki, on ją po prostu kocha, to jest jego całe życie i dokładnie wie, jak postępować z zespołem. Zaczynając od psychologii i zachowań zawodniczek, poprzez układanie treningów i budowanie atmosfery w drużynie. Jest doskonały w tym, co robi i każdą z tych rzeczy, która do tej pory nie była poukładana w reprezentacji, zdołał poukładać na nowo. I wskrzesił iskrę. Każda z zawodniczek z ligi marzy o tym, żeby znaleźć się w szeregach jego zespołu.

W Lidze Narodów ktoś panią pozytywnie zaskoczył?

- Byłam bardzo zadowolona z postawy Pauliny Damaske, mojej osobistej, bliskiej duszyczki. Cieszę się, że dostała szansę i wywalczyła sobie miejsce w 14-osobowym składzie. W poprzednich latach powoływanie na kadrę kończyło się dla niej może jakąś krótką akcją szkoleniową, a czasem nawet nie. A w tej chwili stanowi również o sile zespołu, daje świetne zmiany. Mocno jej kibicuję i cieszę się, że mogła się pokazać w międzynarodowych rozgrywkach.

Przed reprezentacją mistrzostwa świata. Jaki cel Polki powinny sobie stawiać. Coś więcej niż ćwierćfinał, które zatrzymywał je na ostatnich dużych turniejach?

- Oby tak się stało. Życzę kadrze tego, by przetrwać ćwierćfinał. Wygląda na to, że jak nie będzie niespodzianek, trzeba będzie się z nim zmierzyć z Włoszkami. I na pewno rywalki będą faworytem. Liczę na wielkie show ze strony polskiej reprezentacji. A potem w półfinale niech zadzieje się magia.

Polska kadra w Lidze Narodów wygrywała właściwie ze wszystkimi, tylko te Włoszki…

- Mieliśmy antidotum na inne zespoły, a na reprezentację Włoch rzeczywiście nie. I wiele innych zespołów nie mogło sobie poradzić z tym zespołem. Włoszki w Lidze Narodów wystąpiły w bardzo mocnym zestawieniu. I w mistrzostwach świata będzie jeszcze silniejsze. Dlatego to wyzwanie przed naszymi dziewczynami, ale mocno wierzę, że podołają.

