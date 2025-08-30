Polscy kibice nie mogą narzekać na brak emocji podczas siatkarskich mistrzostw świata kobiet. W środę "Biało-Czerwone" po pełnym zwrotów akcji meczu pokonały Niemki 3:2, dzięki czemu uniknęły spotkania z mistrzyniami olimpijskimi z Włoch na etapie 1/8 finału.

W sobotę zmierzyły się natomiast z Belgijkami. I tutaj było gorąco, a o losach pojedynku zdecydował tie-break. Ostatecznie to Polki schodziły z parkietu jako zwyciężczynie (3:2). W kluczowym momencie meczu Stefano Lavarini znów sięgnął po Paulinę Damaske i nie zawiódł się.

W meczu z Niemkami czułam większe emocje, dzisiaj była większa presja. Nie chciałyśmy być tą drużyną, która jedzie dzisiaj do domu

Mocnym punktem drużyny była również Magdalena Stysiak. Przed kamerą Polsatu Sport przyznała, że ona i koleżanki z kadry nie były przygotowane na tak dobrą grę drużyny z Belgii. "Trzeba być szczerym, nie zagrałyśmy najlepszego spotkania. To kolejny mecz do nauki dla nas" - mówiła.

Nagranie z Magdaleną Stysiak w roli głównej. Tak zachowała się wobec Hanny Orthmann

W rozmowie z dziennikarką Polsatu Sport Stysiak zgodziła się ze stwierdzeniem, że Belgijki utrudniały Polkom życie swoją znakomitą obroną i zagrywką. "Z perspektywy boiska powiem, że te piłki były zagrywane naprawdę nisko nad siatką i nie grało się łatwo" - tłumaczyła.

Na szczęście Lavarini ma do dyspozycji sporo świetnych zawodniczek i każda zmiana, wejście każdej zmienniczki dodawało polskiej ekipie energii. "Kolejny raz się potwierdza, że to jest drużyna. My nie gramy tylko jedną szóstką czy jedną siódemką. Cały czas jesteśmy jedną dużą rodziną. Obojętnie, kto wejdzie" - zapewniała.

O tym, jak ważne dla Stysiak są międzyludzkie relacje, świadczy także nowe nagranie, które właśnie trafiło do sieci. "Przyłapano" na nim polską siatkarkę, która za kulisami spotkała się z Hanną Orthmann z reprezentacji Niemiec (Niemki grały wcześniej swój mecz z Włoszkami, przegrały 0:3). Gdy Magdalena tylko zobaczyła koleżankę, nie wahała się ani chwili. Podeszła do niej i serdecznie się przywitała. "Słodki moment" - zatytułowano wideo.

Magdalena Stysiak i Hanna Orthmann https://www.instagram.com/hanno_098/ ESP/Instagram

Stysiak i Orthmann znają się bardzo dobrze. Grały razem we włoskiej drużynie Savino Del Bene Scandicci. Teraz obie stacjonują w klubach ze Stambułu: Polka w Eczacıbaşı, Niemka w Türk Hava Yolları Spor Kulübü.

Magdalena Stysiak: Nie byłyśmy przygotowane na tak dobrą grę Belgijek Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Magdalena Stysiak VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News