Reprezentacja Polski tegoroczną Ligę Narodów zakończyła na trzecim miejscu, przez co teoretycznie "Biało-Czerwone" powinny być jednymi z faworytek do medalu mistrzostw świata. Teoretycznie, bo los nie był dla naszych zawodniczek łaskawy - jeszcze przed czempionatem było wiadomo, że podopieczne Stefano Lavariniego najpóźniej w ćwierćfinale trafią na Włoszki, które są niepokonane od ponad roku. I są wręcz murowanymi kandydatkami do sięgnięcia w Tajlandii po złoto.

Polskie siatkarki nie wybiegały myślami tak daleko i skupiały się po prostu na każdym kolejnym meczu. Najpierw pokonały 3:1 reprezentację Wietnamu, później również w czterech setach ograły Kenię. Na zakończenie fazy grupowej nie bez problemów, ale poradziły sobie z Niemkami. "Biało-Czerwone" były faworytkami tego starcia, jednak musiały sporo się natrudzić, by po grze na przewagi w tie-breaku przypieczętować zwycięstwo.

Podopieczne Lavariniego tym samym wygrały rywalizację w grupie G i w 1/8 finału zagrają z Belgią, z kolei dopiero w ewentualnym ćwierćfinale z Włochami. I chociaż awans do fazy pucharowej cieszy, to nie zmienia to faktu, że Polkom przytrafiały się potknięcia.

Za takie można uznać przegrane sety w potyczkach z Wietnamkami i Kenijkami. "Biało-Czerwone" pokazują też, że stanowią przede wszystkim zgrany kolektyw, ponieważ próżno szukać ich nazwisk na czołowych pozycjach w rankingach indywidualnych. "Honor" w tym aspekcie ratuje jedynie Martyna Czyrniańska, która była najlepszą serwującą siatkarką fazy grupowej.

Mistrzostwa świata siatkarek. Polki daleko w rankingach

Pozostałe statystyki nie przedstawiają się już tak kolorowo. Po trzech meczach najwięcej punktów na swoim koncie zgromadziła Isabelle Haak ze Szwecji, która zdobyła w sumie aż 95 punktów. Najlepsza z Polek, Magdalena Stysiak, zajęła w tym zestawieniu siódme miejsce (61 "oczek").

Szwedka jest też najlepszą atakującą - zdobyła bezpośrednio z ataku 85 punktów na 179 prób. Stysiak zajęła w tym rankingu dziewiąte miejsce. Nasza atakująca jest także jedną z dwóch najlepszych polskich blokujących - razem z Agnieszką Korneluk zdobyły po 10 punktowych bloków, co daje im ex aequo piąte miejsce w oficjalnych statystykach. Tutaj prym wiedzie Diana Meluszkyna z Ukrainy (15 punktowych bloków).

Najlepsza rozgrywająca? Sarah van Aalen z Holandii, która ma na swoim koncie aż 131 dokładnych wystaw. W tym zestawieniu Polki próżno szukać w czołowej dziesiątce - Katarzyna Wenerska zajęła dopiero 11. pozycję. O wiele lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki indywidualne, radzi sobie z kolei nasza libero, Aleksandra Szczygłowska. Z 39 obronami zajmuje czwarte miejsce w rankingu najlepiej broniących. Martyna Łukasik jest z kolei ósma w zestawieniu najlepiej przyjmujących - tutaj na czele znalazła się Francuzka Helena Cauzete.

Nasze zawodniczki szansę na wyśrubowanie swoich indywidualnych osiągnięć będą miały w meczu 1/8 finału, a następnie, o ile wywiążą się z roli faworytek i pokonają Belgijki, w ćwierćfinale. Niewykluczone, że szybko poprawią swoje pozycje, bo część ich rywalek już pożegnała się z mistrzostwami. Na parkietach w Tajlandii nie zobaczymy już m.in. wspomnianej Haak ze Szwecji (Szwedki zajęły 3. miejsce w grupie A) czy Meluszkyny z Ukrainy (3. miejsce Ukrainy w grupie H).

Siatkarska reprezentacja Polski NurPhoto AFP

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 VolleyballWorld materiały prasowe

Polskie siatkarki Marcin Golba AFP