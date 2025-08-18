Przed laty rzuciła wszystko na szalę. Dziś polska siatkarka jest liderką reprezentacji

Jeszcze przed rokiem podstawową rozgrywającą reprezentacji była Joanna Wołosz, a jej zmienniczką Katarzyna Wenerska. W trakcie tegorocznej Ligi Narodów Wenerska została numerem jeden, a jej zmienniczką była Alicja Grabka. Tymczasem na mistrzostwa świata w Tajlandii trener Stefano Lavarini zabiera Wenerską i Marlenę Kowalewską, czyli dwie zawodniczki bardziej doświadczone od Grabki.

Katarzyna Wenerska podstawową rozgrywającą kadry. "Dla mnie to jest jednak coś"

Wszystko wskazuje na to, że w podstawowym składzie nadal będzie jednak występować 32-letnia Wenerska, która jest w kadrze od samego początku pracy Lavariniego z polską drużyną. Bywała już pierwszą rozgrywającą pod nieobecność Wołosz, ale po rezygnacji dotychczasowej kapitan z gry w kadrze w tym roku pełni funkcję podstawowej zawodniczki już niepodzielnie.

- Na pewno to nie jest łatwe, ale mam wrażenie, że z każdym meczem trochę łatwiej mi się wchodzi. Prowadzić grę reprezentacji - dla mnie to jest jednak coś. Wiem, że potrzeba czasu, cały czas się tego uczę. Pracuję sobie w głowie, by nie narzucać sobie za dużej presji, bo wiem, że z taką dodatkową presją nie gra się najlepiej - opowiada Wenerska.

Rozgrywająca zadebiutowała w reprezentacji Polski dopiero w 2021 r., w wieku 28 lat. Wówczas przenosiła się też z Jokera Świecie do DevelopResu Rzeszów. W nim wyrosła na czołową polską rozgrywającą, zdobywając seryjnie najpierw srebrne, a w ostatnim sezonie w końcu złoty medal Tauron Ligi.

Dziś Wenerska przyznaje, że to właśnie okazało się dla niej przełomowym momentem kariery. Gdyby przygoda w czołowym klubie nie ułożyła się po jej myśli, miała rozważać nawet zakończenie przygody ze sportem.

Idąc do Rzeszowa mówiłam sobie, że po tym roku albo będę grała dalej w siatkówkę, albo już skończę. Nie oszukujmy się, wiek 28 lat, iść i grać pierwszy sezon o coś - rzuciłam wszystko na szalę. Powiedziałam: albo się uda, albo nie. Chyba się udało, bo jestem w super miejscu. I myślę, że ten Rzeszów mi tę drogę otworzył

Dziś Wenerska wraz z kadrą przygotowuje się do swoich drugich mistrzostw świata. Zadebiutowała w tym turnieju w 2022 r., gdy siatkarki rywalizowały o medale na turnieju w Holandii i Polsce. Wówczas numerem jeden na rozegraniu była Wołosz.

- Na razie mam w głowie spokój. Nie wiem, co będzie, gdy mistrzostwa już się rozpoczną. Trochę nie mogę się ich już doczekać. Liczę na to, że zagramy dobry turniej i wrócimy z niego zadowolone: z naszego grania i z miejsca, które uda nam się zająć - przekonuje rozgrywająca.

W fazie grupowej "Biało-Czerwone", brązowe medalistki ostatniej Ligi Narodów, są faworytkami. Rywalkami będą znacznie niżej notowane drużyny z Wietnamu i Kenii oraz reprezentacja Niemiec, którą Polki w ostatnich latach regularnie ogrywają. Schody mogą zacząć się w fazie pucharowej, gdy kadra przeniesie się z Phuket do Bangkoku. Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w ćwierćfinale Polska trafi na Włochy, czyli niepokonany od ponad roku zespół mistrzyń olimpijskich.

- Cel na mistrzostwa świata? Grać jak najlepiej i zobaczyć, gdzie ta gra pozwoli nam dojść. Wiemy, że nasza droga nie jest łatwa, ale musimy zrobić wszystko, by grać swoją najlepszą siatkówkę i liczyć na to, że wrócimy z tego turnieju zadowolone. Mamy chłodną głowę i z taką chłodną głową najlepiej jest podchodzić, nie narzucać sobie dodatkowej presji, bo i tak wiemy, że ta presja jest duża - przypomina Wenerska.

Reprezentacja Polski wyruszyła już do Azji. Pierwszym przystankiem była Japonia, gdzie drużyna miała rozegrać dwa zamknięte dla mediów i kibiców sparingi z tamtejszą kadrą. Wkrótce przeniesie się do Tajlandii. Mistrzostwa świata rozpocznie 23 sierpnia meczem Polska - Wietnam.

