Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przed laty rzuciła wszystko na szalę. Dziś polska siatkarka jest liderką reprezentacji

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Rozegranie reprezentacji Polski siatkarek to pozycja, na której w ciągu ostatniego roku nastąpiło sporo zmian. Stefano Lavarini na mistrzostwa świata do Tajlandii zabiera Katarzynę Wenerską i Marlenę Kowalewską. Przez cały sezon pierwszą rozgrywającą kadry była Wenerska. - Na razie mam w głowie spokój. Nie wiem, co będzie, gdy mistrzostwa już się rozpoczną. Trochę nie mogę się ich już doczekać - przyznaje w rozmowie z Interia Sport polska zawodniczka, przed którą drugi występ na mundialu.

Katarzyna Wenerska (druga z lewej) od kilku lat jest ważnym ogniwem kadry. W tym sezonie została podstawową rozgrywającą
Katarzyna Wenerska (druga z lewej) od kilku lat jest ważnym ogniwem kadry. W tym sezonie została podstawową rozgrywającąAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

Jeszcze przed rokiem podstawową rozgrywającą reprezentacji była Joanna Wołosz, a jej zmienniczką Katarzyna Wenerska. W trakcie tegorocznej Ligi Narodów Wenerska została numerem jeden, a jej zmienniczką była Alicja Grabka. Tymczasem na mistrzostwa świata w Tajlandii trener Stefano Lavarini zabiera Wenerską i Marlenę Kowalewską, czyli dwie zawodniczki bardziej doświadczone od Grabki.

Katarzyna Wenerska podstawową rozgrywającą kadry. "Dla mnie to jest jednak coś"

Wszystko wskazuje na to, że w podstawowym składzie nadal będzie jednak występować 32-letnia Wenerska, która jest w kadrze od samego początku pracy Lavariniego z polską drużyną. Bywała już pierwszą rozgrywającą pod nieobecność Wołosz, ale po rezygnacji dotychczasowej kapitan z gry w kadrze w tym roku pełni funkcję podstawowej zawodniczki już niepodzielnie.

- Na pewno to nie jest łatwe, ale mam wrażenie, że z każdym meczem trochę łatwiej mi się wchodzi. Prowadzić grę reprezentacji - dla mnie to jest jednak coś. Wiem, że potrzeba czasu, cały czas się tego uczę. Pracuję sobie w głowie, by nie narzucać sobie za dużej presji, bo wiem, że z taką dodatkową presją nie gra się najlepiej - opowiada Wenerska.

Rozgrywająca zadebiutowała w reprezentacji Polski dopiero w 2021 r., w wieku 28 lat. Wówczas przenosiła się też z Jokera Świecie do DevelopResu Rzeszów. W nim wyrosła na czołową polską rozgrywającą, zdobywając seryjnie najpierw srebrne, a w ostatnim sezonie w końcu złoty medal Tauron Ligi.

Dziś Wenerska przyznaje, że to właśnie okazało się dla niej przełomowym momentem kariery. Gdyby przygoda w czołowym klubie nie ułożyła się po jej myśli, miała rozważać nawet zakończenie przygody ze sportem.

Idąc do Rzeszowa mówiłam sobie, że po tym roku albo będę grała dalej w siatkówkę, albo już skończę. Nie oszukujmy się, wiek 28 lat, iść i grać pierwszy sezon o coś - rzuciłam wszystko na szalę. Powiedziałam: albo się uda, albo nie. Chyba się udało, bo jestem w super miejscu. I myślę, że ten Rzeszów mi tę drogę otworzył
podkreśla rozgrywająca reprezentacji Polski.

Dziś Wenerska wraz z kadrą przygotowuje się do swoich drugich mistrzostw świata. Zadebiutowała w tym turnieju w 2022 r., gdy siatkarki rywalizowały o medale na turnieju w Holandii i Polsce. Wówczas numerem jeden na rozegraniu była Wołosz.

- Na razie mam w głowie spokój. Nie wiem, co będzie, gdy mistrzostwa już się rozpoczną. Trochę nie mogę się ich już doczekać. Liczę na to, że zagramy dobry turniej i wrócimy z niego zadowolone: z naszego grania i z miejsca, które uda nam się zająć - przekonuje rozgrywająca.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

Włoszki na drodze polskich siatkarek na mistrzostwach świata. "Mamy chłodną głowę"

W fazie grupowej "Biało-Czerwone", brązowe medalistki ostatniej Ligi Narodów, są faworytkami. Rywalkami będą znacznie niżej notowane drużyny z Wietnamu i Kenii oraz reprezentacja Niemiec, którą Polki w ostatnich latach regularnie ogrywają. Schody mogą zacząć się w fazie pucharowej, gdy kadra przeniesie się z Phuket do Bangkoku. Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w ćwierćfinale Polska trafi na Włochy, czyli niepokonany od ponad roku zespół mistrzyń olimpijskich.

- Cel na mistrzostwa świata? Grać jak najlepiej i zobaczyć, gdzie ta gra pozwoli nam dojść. Wiemy, że nasza droga nie jest łatwa, ale musimy zrobić wszystko, by grać swoją najlepszą siatkówkę i liczyć na to, że wrócimy z tego turnieju zadowolone. Mamy chłodną głowę i z taką chłodną głową najlepiej jest podchodzić, nie narzucać sobie dodatkowej presji, bo i tak wiemy, że ta presja jest duża - przypomina Wenerska.

Reprezentacja Polski wyruszyła już do Azji. Pierwszym przystankiem była Japonia, gdzie drużyna miała rozegrać dwa zamknięte dla mediów i kibiców sparingi z tamtejszą kadrą. Wkrótce przeniesie się do Tajlandii. Mistrzostwa świata rozpocznie 23 sierpnia meczem Polska - Wietnam.

Zobacz również:

Wojciech Drzyzga (w kółku) od lat komentuje mecze polskich siatkarzy na antenach Polsatu Sport
MŚ siatkarzy

Jego głos zna każdy kibic siatkówki. Tak przeszedł do historii. "Stworzyły nas"

Damian Gołąb
Damian Gołąb
    Zawodniczka w czerwonym stroju z numerem 26 szykuje się do odbicia piłki podczas meczu siatkówki, obok niej inna zawodniczka z numerem 5, w tle widoczna siatka, sędzia oraz publiczność.
    Katarzyna Wenerskavolleyballworld.commateriały prasowe
    Katarzyna Wenerska
    Katarzyna WenerskaORHAN CICEK / ANADOLU AGENCYAFP
    Katarzyna Wenerska, rozgrywająca polskiej kadry
    Katarzyna Wenerska, rozgrywająca polskiej kadryvolleyballworld.commateriał zewnętrzny

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja