Problemy wielkich faworytek. Trener dokonał zmiany, wiadomość dotarła do Polek
Polki w dobrym stylu rozpoczęły tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce. Podopieczne Stefano Lavariniego zgodnie z oczekiwaniami zgarnęły komplet punktów w starciu z dużo niżej notowanymi Wietnamkami. Prawdziwe granie przyjdzie jednak dopiero w fazie pucharowej. O półfinał "Biało-Czerwone" mogą zagrać z Włoszkami, które uznaje się za główne faworytki do złota. W ekipie z Półwyspu Apenińskiego jedna z ważnych zawodniczek zmaga się z problemami zdrowotnymi. Selekcjoner z tego powodu musiał dokonać ważnych korekt.
Reprezentantki Italii wymienia się wśród głównych faworytek do mistrzostwa nie bez powodu. Podopieczne Julio Velasco nie przegrały oficjalnego meczu od ponad roku. Ponadto pokazały moc tuż przed turniejem, gdy w Łodzi triumfowały w prestiżowej Lidze Narodów. Także globalny czempionat gwiazdy z Półwyspu Apenińskiego rozpoczęły z wysokiego "C". Za triumfatorkami zeszłorocznych igrzysk w Paryżu dwa pewnie wygrane spotkania 3:0. Nie oznacza to jednak tego, że opiekun drużyny ma pełen spokój.
Spore powody do zmartwień zaledwie kilkanaście godzin temu legendarnemu trenerowi dała Carlotta Cambi. Druga rozgrywająca jest jedną z najważniejszych osób w zespole. Cały czas pozostaje w gotowości, gdy nie wszystko idzie po myśli podstawowej zawodniczce na tej pozycji. Ponadto nie raz wchodzi na podwójną zmianę z inną atakującą. 29-latka w Azji nabawiła się niegroźnego urazu, o czym poinformowały włoskie portale.
Pechowy weekend we Włoszech. Najpierw Lavia, teraz Cambi. Są problemy
"Ma odpoczywać profilaktycznie z powodu naciągnięcia mięśnia lewej nogi" - przekazała strona "volleyball.it". Julio Velasco zareagował już podczas pewnie wygranego spotkania z Kubą. Italia triumfowała 3:0, zapewniając sobie przepustkę do dalszej fazy turnieju. Carlotta Cambi nosiła jednak inną koszulkę niż większość koleżanek z kadry, ponieważ została zgłoszona jako libero. "Włoszki nie będą miały problemów pomimo tego nieoczekiwanego zdarzenia" - uspokaja jednak "oasport.it".
Z uwagą na sytuację faworytek do złota powinny przyglądać się Polki. Jeżeli oba zespoły nie zanotują poważnych wpadek, to zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale zawodów. Swoją drogą siatkarskie teamy na Półwyspie Apenińskim mają ostatnio ogromnego pecha. Niedawno informowaliśmy o poważnym złamaniu ręki przez Daniele Lavię. Przyjmujący na pewno nie wybierze się z kadrą na męskie mistrzostwa świata.