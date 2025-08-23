Problemy Polek na otwarcie MŚ. Jednak nie są najlepsze, tak wygląda tabela

Polscy kibice nawet w najczarniejszych snach nie spodziewali się męczarni podopiecznych Stefano Lavariniego w pierwszym meczu na mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" do Azji wybrały się pewne siebie, niedawno zdobyły kolejny z rzędu medal Ligi Narodów. Dodatkowo w ostatniej chwili z gry na turnieju zrezygnowała czołowa Wietnamka, Nguyem Thi Bich Tuyen. "Aby chronić swoją integralność i uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla drużyny, zdecydowała się wycofać" - brzmiał fragment komunikatu, który pojawił się na facebookowym profilu sportsmenki.

Z tego właśnie powodu Europejki miały ułatwione zadanie, by zainkasować komplet punktów. "Nigdy nie grałam z Wietnamem, nie wiem, czego oczekiwać, tym bardziej że podstawowa atakująca sama się wyeliminowała. Oglądałyśmy dużo ich meczów, ale dystrybucja jest inna, gdy ma się podstawową zawodniczkę, a potem jej nie ma. To zespół do ogrania za trzy punkty, ale nie można ich zlekceważyć, te zawodniczki na pewno potrafią grać" - mówiła Magdalena Stysiak dla Interia Sport.

Niemki liderkami grupy G po pierwszych spotkaniach. Polki muszą uważać

I niestety w pierwszym secie zabrakło koncentracji. Po kilkudziesięciu minutach gry to przeciwniczki z Azji sensacyjnie wysforowały się na prowadzenie. Polki jednak szybko się przebudziły. Pokaz mocy zaobserwowaliśmy zwłaszcza podczas drugiej partii, wygranej przez "Biało-Czerwone" aż 25:10. W kolejnej sportsmenki prowadzone przez Stefano Lavariniego oddały rywalkom zaledwie dwa punkty więcej. Finalnie faworytki wygrały 3:1, dzięki czemu dopisały do tabeli trzy "oczka".

Tyle samo punktów nieco wcześniej zdobyły Niemki. Nasze zachodnie sąsiadki w tabeli wyprzedzają brązowe medalistki Ligi Narodów. Decydujący okazał się bilans setów. Podopieczne Giulio Bregoliego poradziły sobie z Kenijkami bez straty partii. Wszystko wskazuje na to, że właśnie europejskie drużyny powalczą o pierwsze miejsce w grupie G. Ich mecz zaplanowano jako ostatni w zasadniczych zmaganiach. Na razie Polki muszą przełknąć gorzką pigułkę i koncentrować się na tym, by nie przytrafiały im się takie wpadki jak dziś na otwarcie.

Tabela grupy G po pierwszych meczach:

1. Niemcy - 3 punkty, bilans setów: 3:0

2. Polska - 3 punkty, bilans setów: 3:1

3. Wietnam - 0 punktów, bilans setów: 1:3

4. Kenia - 0 punktów, bilans setów: 0:3

Paulina Damaske: Czuję ekscytację przed tym turniejem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini z reprezentacją Polski AFP