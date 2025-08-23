Problemy Polek na otwarcie MŚ. Jednak nie są najlepsze, tak wygląda tabela
Od niespodzianki rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce dla kobiecej reprezentacji Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały pierwszego seta ze skazywanymi na pożarcie Wietnamkami i musiały odrabiać straty, by na otwarcie turnieju nie stracić cennych punktów. "Biało-Czerwone" dobrze zareagowały na niepowodzenie, lecz wpadka wpłynęła na widok tabeli grupy G. W niej nasze rodaczki nie znajdują się na czele.
Polscy kibice nawet w najczarniejszych snach nie spodziewali się męczarni podopiecznych Stefano Lavariniego w pierwszym meczu na mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" do Azji wybrały się pewne siebie, niedawno zdobyły kolejny z rzędu medal Ligi Narodów. Dodatkowo w ostatniej chwili z gry na turnieju zrezygnowała czołowa Wietnamka, Nguyem Thi Bich Tuyen. "Aby chronić swoją integralność i uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla drużyny, zdecydowała się wycofać" - brzmiał fragment komunikatu, który pojawił się na facebookowym profilu sportsmenki.
Z tego właśnie powodu Europejki miały ułatwione zadanie, by zainkasować komplet punktów. "Nigdy nie grałam z Wietnamem, nie wiem, czego oczekiwać, tym bardziej że podstawowa atakująca sama się wyeliminowała. Oglądałyśmy dużo ich meczów, ale dystrybucja jest inna, gdy ma się podstawową zawodniczkę, a potem jej nie ma. To zespół do ogrania za trzy punkty, ale nie można ich zlekceważyć, te zawodniczki na pewno potrafią grać" - mówiła Magdalena Stysiak dla Interia Sport.
Niemki liderkami grupy G po pierwszych spotkaniach. Polki muszą uważać
I niestety w pierwszym secie zabrakło koncentracji. Po kilkudziesięciu minutach gry to przeciwniczki z Azji sensacyjnie wysforowały się na prowadzenie. Polki jednak szybko się przebudziły. Pokaz mocy zaobserwowaliśmy zwłaszcza podczas drugiej partii, wygranej przez "Biało-Czerwone" aż 25:10. W kolejnej sportsmenki prowadzone przez Stefano Lavariniego oddały rywalkom zaledwie dwa punkty więcej. Finalnie faworytki wygrały 3:1, dzięki czemu dopisały do tabeli trzy "oczka".
Tyle samo punktów nieco wcześniej zdobyły Niemki. Nasze zachodnie sąsiadki w tabeli wyprzedzają brązowe medalistki Ligi Narodów. Decydujący okazał się bilans setów. Podopieczne Giulio Bregoliego poradziły sobie z Kenijkami bez straty partii. Wszystko wskazuje na to, że właśnie europejskie drużyny powalczą o pierwsze miejsce w grupie G. Ich mecz zaplanowano jako ostatni w zasadniczych zmaganiach. Na razie Polki muszą przełknąć gorzką pigułkę i koncentrować się na tym, by nie przytrafiały im się takie wpadki jak dziś na otwarcie.
Tabela grupy G po pierwszych meczach:
1. Niemcy - 3 punkty, bilans setów: 3:0
2. Polska - 3 punkty, bilans setów: 3:1
3. Wietnam - 0 punktów, bilans setów: 1:3
4. Kenia - 0 punktów, bilans setów: 0:3