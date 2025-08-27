Postawiły się Polkom, a teraz nie było litości. Wysokie zwycięstwo tuż przed hitem

Reprezentacje Wietnamu i Kenii przed rozpoczęciem turnieju sąsiadowały w rankingu FIVB. Obie były skazywane na odpadnięcie z turnieju już w pierwszej fazie. Tak też się stało, ale i jedna, i druga drużyna była w stanie urwać seta Polsce. W środę pozostało im jednak tylko walczyć o honorowe zwycięstwo na koniec rywalizacji.

Kenia - Wietnam w MŚ siatkarek. Drużyna z Azji walczyła, siatkarki z Afryki mocniejsze

Początek meczu bardziej zbliżył do tego Kenię. Zawodniczki z Afryki szybko uciekły rywalkom na cztery punkty, korzystając ze swoich warunków fizycznych - m.in. w bloku. Tyle że Wietnamki z czasem znalazły na to sposób, dogoniły rywalki, a nawet objęły prowadzenie 10:9. Od tej pory na boisku trwała wyrównana walka. Przed końcówką Kenijki znów jednak zyskały minimalną, dwupunktową przewagę. Wietnam doprowadził jednak do remisu 22:22. Końcówkę wygrały jednak mistrzynie Afryki 25:23 - ostatni punkt zdobyła najskuteczniejsza w drużynie Veronica Adhiambo.

W pierwszym secie Kenijki zanotowały aż sześć punktowych bloków i właśnie takim zagraniem rozpoczęły drugą partię. Tyle że rywalki odpowiedziały tym samym. Ale to Kenijki ponownie zaczęły budować przewagę, prowadziły 7:3. Wietnam ponownie jednak był w stanie wyrównać i objąć prowadzenie 11:10.

Na boisku sporo było siatkówki, którą można by określić mianem radosnej czy odważnej. Znów widać było wiele niekonwencjonalnych zagrań po obu stronach, z którymi przejściowe problemy miały polskie siatkarki. Ponownie decydująca okazała się jednak siła fizyczna Kenijek połączona z dobrą grą w obronie. To właśnie akcje w defensywie najbardziej rozgrzewały głośno piszczących tajlandzkich kibiców. Ostatecznie Kenia wygrała 25:22.

Bez emocji przed meczem Polska - Niemcy. Siatkarki z Kenii bezlitosne

Początek trzeciej partii w końcu należał jednak do Wietnamu, który prowadził 5:2. Tym razem to one wygrywały więcej długich akcji, czasami w niesamowitych okolicznościach. Kenijki zaczęły jednak opanowywać sytuację przy stanie 9:9. Z czasem minimalnie odskoczyły rywalkom, w końcu miały już pięć punktów przewagi. Wietnamki tym razem się już nie podniosły i to Kenia wywiezie z Tajlandii honorowe zwycięstwo - w ostatnim secie wygrała 25:18, a jej zawodniczki szaleńczo świętowały.

Rywalizację w grupie G zakończy spotkanie Polska - Niemcy. Stawką rywalizacji dwóch niepokonanych drużyn będzie pierwsze miejsce w tabeli. A to wiąże się z uniknięciem gry z reprezentacją Włoch już na etapie 1/8 finału - zwycięzca spotkania zagra ze znacznie niżej notowaną od mistrzyń olimpijskich Belgią.

