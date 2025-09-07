Porażka z Polską zmieniła wszystko. Tak przeszły do historii siatkówki

Zwycięski marsz Włoszek trwa i nie chce się skończyć. Mistrzynie olimpijskie w Bangkoku dwa razy były w trudnej sytuacji, przegrywały w tie-breaku, a mimo wszystko to one cieszą się ze złotych medali i historycznego sukcesu. Najpierw w półfinale zdołały odwrócić losy piątego seta z Brazylią, teraz zrobiły to samo przeciwko Turcji, choć rywalki prowadziły w tie-breaku 6:4.

"Miałyśmy brązowy i srebrny medal mistrzostw świata, ale tego nam brakowało. Jestem szczęśliwa, ale też bardzo dumna z tego zespołu. Tylko my wiemy, ile pracy kosztowały nas ostatnie dwa lata. Rozwinęłyśmy się mocno pod względem technicznym, ale i mentalnym. Przede wszystkim mentalnym. To kapitalny zespół, niesamowicie było widzieć dziewczyny, które znam od 2018 r., grające w taki sposób, jak dzisiaj" - podkreśla po finale w Bangkoku Anna Danesi.

Tak zaczęła się droga Włoszek do triumfu. Na początku była porażka z Polską

To właśnie środkowa, jako kapitan reprezentacji Włoch, dzierżyła po spotkaniu trofeum dla najlepszej drużyny globu. Odegrała w tym sukcesie ważną rolę, podobnie jak Paola Egonu czy MVP mistrzostw świata Alessia Orro. Niedaleko siatkarek stał jednak ten, który stoi za przemienieniem włoskiej kadry w maszynę do wygrywania.

Julio Velasco objął kobiecą reprezentację Włoch w 2024 r. Miał wówczas 72 lata i podjął się tej pracy po raz drugi. Niemal 30 lat wcześniej nie zdołał sięgnąć z nią po żadne ważne trofeum, mimo że z męską kadrą Włoch osiągnął spektakularne sukcesy. Włosi namówili go do powrotu, choć w 2019 r. ogłosił już, że udaje się na zasłużoną emeryturę.

Argentyńczyk z włoskim paszportem zdecydował się pomóc swojej drugiej ojczyźnie, gdy kadra znalazła się w potrzebie. Do poprzedniego sezonu drużyna przystępowała po nieudanych kwalifikacjach olimpijskich z 2023 r., które kosztowały posadę trenera Davide Mazzantiego. Trener nie potrafił dogadać się z Egonu, a jego przygodę u sterów włoskiej kadry ostatecznie przekreśliła porażka z Polską w Łodzi - w Atlas Arenie kwalifikację olimpijską wywalczyły Polki i Amerykanki.

Velasco musiał więc zadbać o awans Włoszek na turniej w Paryżu poprzez wysoką pozycję w rankingu FIVB. To udało się wywalczyć w ubiegłorocznej Lidze Narodów, przy okazji… sięgając w niej po złoty medal. W czerwcu 2024 r. rozpoczęła się niesamowita seria włoskich zwycięstw.

Dzięki niej drużyna Velasco wygrała igrzyska w Paryżu, a w tym roku Ligę Narodów. Teraz w Tajlandii świętuje 36. zwycięstwo z rzędu. To rekord w historii włoskiej kadry i najlepszy wynik europejskiej reprezentacji w XXI wieku. Sam Velasco dokonał zaś historycznej rzeczy - do mistrzostwa świata z męską kadrą z 1990 i 1994 r. dodał taki sam tytuł zdobyty z siatkarkami.

"W poprzednim sezonie próbował zdjąć z nas odpowiedzialność. To dało nam oddech, pozwoliło grać bez nadmiernego myślenia o tym, co robimy. To świetny trener, każdego dnia daje nam jakieś rady, które możemy zastosować nie tylko na boisku, ale i w życiu. To naprawdę niesamowite" - charakteryzowała go w trakcie MŚ w rozmowie z Interia Sport Danesi.

Sam Velasco nie mówi jednak o sobie, a przede wszystkim podkreśla rolę swoich siatkarek. W finałowej batalii wytrzymały napór Turczynek, które napędzała Melissa Vargas - urodzona na Kubie siatkarka zdobyła w niedzielę aż 33 punkty.

Te dziewczyny potrzebowały jedynie pomocy, aby wydobyć ich wartość i nam się to udało. Chciałem, aby były niezależne, a mam grupę, która osiągnęła wielkie rzeczy. To zwycięstwo wywołało we mnie większe emocje niż triumf w igrzyskach olimpijskich, ponieważ były to długie, trudne zawody, pełne pułapek. Dlatego złoto ma inny, piękny smak

Polki znów przegrały z przyszłymi mistrzyniami świata. Ale Lavarini ma coś wspólnego z Velasco

Po drodze do triumfów z tego sezonu Włoszki dwukrotnie ograły reprezentację Polski. Najpierw pokonały ją 3:0 w półfinale Ligi Narodów w Łodzi, potem powtórzyły ten wynik w ćwierćfinale MŚ. "Biało-Czerwone" po raz drugi z rzędu odpadły więc z mistrzostw świata po meczu z przyszłymi triumfatorkami turnieju - podobnie było w 2022 r., gdy przegrały ćwierćfinał z Serbią.

Podczas gdy Włoszki prowadzi Argentyńczyk, polską kadrę trenuje Włoch. Co ciekawe, Danesi, która na co dzień pracuje ze Stefano Lavarinim w klubie Numia Vero Volley Milano, dostrzega podobieństwa między oboma szkoleniowcami.

"Velasco i Lavarini troszeczkę się różnią, ale obaj są cisi. A ja uwielbiam to w czasie gry. Nie lubię, gdy trenerzy wywierają zbyt dużą presję. Obaj są spokojni, a to dla mnie ważne. Sama jestem spokojna i cierpliwa, więc tego też potrzebuję przy linii" - zaznacza.

A z trofeum w ręku dodaje: "Muszę dopiero zrozumieć, że jesteśmy mistrzyniami świata. Na razie po prostu cieszę się tą chwilą".

Z Bangkoku Damian Gołąb

Julio Velasco, trener włoskich siatkarek RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA

Anna Danesi i Paola Egonu, nowe mistrzynie świata z włoską kadrą VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Mecz Włochy - Turcja zakończył się po tie-breaku VolleyballWorld materiały prasowe