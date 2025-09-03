Partner merytoryczny: Eleven Sports

Porażka to nie wszystko, Polki straciły ważne punkty. Może być spadek

W środę siatkarki reprezentacji Polski zmierzyły się w ćwierćfinale mistrzostw świata z Włoszkami, zdecydowanymi faworytkami do złota. Zespół Stefano Lavariniego próbował sprawić sensację, lecz finalnie górą w trzech setach zwycięskie okazały się rywalki. Porażka ta poza zakończeniem udziału w turnieju ma swoje konsekwencje także w rankingu FIVB. Polki straciły w nim 5,36 pkt, co oznacza, że czwarta w zestawieniu Japonia może nas wyprzedzić lada moment.

Polskie siatkarki
Polskie siatkarkivolleyball worldmateriały prasowe

Bardzo dobrze na mistrzostwach świata radziły sobie reprezentantki Polski. Te po wygranych z Wietnamem, Kenią i Niemcami zajęły pierwsze miejsce w grupie i awansowały do 1/8 finału. W tym spotkaniu zmierzyły się z Belgijkami. Po niesamowitych emocjach pokonały je 3:2, dzięki czemu znalazły się w najlepszej ósemce turnieju.

W ćwierćfinale zmierzyły się z wielkimi faworytkami do złota tej imprezy, Włoszkami. Kadra Julio Velasco jest niepokonana w oficjalnym meczu od ponad roku, a podczas mistrzostw świata straciły zaledwie seta z Belgią. Mimo prób naszych siatkarek spotkanie to było od początku kontrolowane przez rywalki.

    Finalnie przegrały 0:3, przez co zakończyły swój udział w imprezie. Porażka w tym meczu to jednak nie wszystko, bowiem poza eliminacją z turnieju "Biało-Czerwone" straciły także kilka punktów w rankingu FIVB. Przed starciem miały na swoim koncie 365,21 pkt i zajmowały wysokie, 3. miejsce w zestawieniu.

    Polki odpadły z mistrzostw świata. Straty w rankingu FIVB

    Polki sprawiając ewentualną sensację w przypadku wygranej 3:0 mogły zyskać aż 19,64 pkt. Przy zwycięstwie 3:1 16,52, a za wygraną 3:2 aż 13,39. Niestety przegraną 0:3 straciły aż 5,36 pkt, co sprawia ze drużyna Stefano Lavariniego ma na swoim koncie 359,85 pkt. Taka liczba punktów pozwala utrzymać 3. miejsce w rankingu, lecz nie wiadomo, jak długo uda się je utrzymać.

    Bezpośrednio za nami z nieco ponad trzy punktową stratą są Japonki, które znajdują się już w półfinale zmagań.

    Mężczyzna z brodą w białej koszulce z logo sponsorów i napisem Orlen oraz Plus trzymający notatnik; koncentracja i powaga na twarzy sugerują rolę trenera podczas wydarzenia sportowego.
    Stefano Lavarini po raz drugi doprowadził polskie siatkarki do ćwierćfinału MŚRUNGROJ YONGRITPAP/EPA
    Dwie zawodniczki reprezentacji Polski w siatkówce ubrane w czerwone stroje z widocznymi numerami i napisami sponsorów podczas meczu stoją obok siatki, jedna z nich instruuje drugą, obie są skupione na grze
    MŚ siatkarek. Mecz Polska - NiemcyVolleyballWorldmateriały prasowe

