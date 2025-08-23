Kiedy w 2022 r. Stefano Lavarini rozpoczynał pracę z reprezentacją Polski, kadra wracała na mistrzostwa świata po 12 latach przerwy. I to przede wszystkim dlatego, że wraz z Holandią była współgospodarzem imprezy. Do turnieju przystępowała po nieudanej Lidze Narodów, w której zajęła najgorsze w historii 13. miejsce.

Polskie siatkarki najsilniejsze od lat. Czy to wystarczy na medal?

Mimo to Lavarini stworzył drużynę, która była w stanie postawić się najlepszym. Sensacyjnie ograła Amerykanki, wdarła się do ćwierćfinału, a w nim po dramatycznym pięciosetowym meczu przegrała 2:3 z reprezentacją Serbii - późniejszym triumfatorem turnieju. Od tamtej pory jego zespół rośnie z sezonu na sezon.

Trzy lata później Polska jest już liczącą się siłą na arenie międzynarodowej, regularnie kończy na podium Ligi Narodów. Tak silna polska kadra nie jechała na mistrzostwa świata od 19 lat, gdy na turniej w 2006 r. wyruszyły słynne "Złotka", dwukrotne mistrzynie Europy. O wdarcie się do strefy medalowej mistrzostw świata znów będzie jednak niezwykle trudno.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że najdalej w ćwierćfinale Polska wpadnie na Włochy. A ta drużyna jest od ponad roku niedościgniona, nikt nie wygrał z nią ani w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich, ani w tegorocznej Lidze Narodów. Polska przekonała się o jej sile w półfinale LN w Łodzi, przegranym w trzech krótkich setach. Los chciał, że Włoszki są w tej samej części turniejowej "drabinki", co Polki - ich grupa B gra w Phuket na południu Tajlandii, mistrzynie olimpijskie zaczęły od rozbicia 3:0 Słowacji.

Miły gest wobec polskich siatkarek. Kibice wręczyli "Biało-Czerwonym" drobne upominki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Polska - Wietnam na początek. "Biało-Czerwone" faworytkami

Drużyna Lavariniego rywalizację w tym samym mieście w południowej Tajlandii rozpoczyna dzisiaj od meczu Polska - Wietnam. W porównaniu z finałami LN są z nią dwie nowe siatkarki: doświadczona rozgrywająca Marlena Kowalewska i zbierająca w kadrze pierwsze szlify środkowa Sonia Stefanik. Co najważniejsze, zawodniczki zapewniają, że wszystkim powołanym dopisuje zdrowie - a to problemy po kontuzji wykluczyły z mundialu choćby Weronikę Centkę-Tietianiec. Humorów nie popsuły dwie sparingowe porażki z Japonią - przed spotkaniem z Wietnamem Polki są pewne siebie.

"To fajny mecz na początek, później Kenia, a dopiero na koniec Niemki. Ta grupa fajnie się ułożyła, myślę, że też poziomem: każdy mecz będzie wymagał od nas więcej. Zdrowotnie jesteśmy ok. Humory dopisują, zespół fajnie się prezentuje na treningach. Trzeba być uśmiechniętym i pozytywnie podchodzić do tego wszystkiego" - przekonuje Magdalena Stysiak, atakująca polskiej ekipy.

Drużyna z południowej Azji to zagadka. W rankingu FIVB Wietnam zajmuje 22. miejsce, tuż przed Kenią. W MŚ debiutuje dzięki czwartemu miejscu z ostatnich mistrzostw Azji. Do Tajlandii przyjechała jednak bez największej gwiazdy, atakującej Nguyen Thi Bich Tuyen, która niespodziewanie tuż przed turniejem zrezygnowała z udziału w imprezie. Oficjalnie z przyczyn osobistych, ale w mediach zajmujących się siatkówką pojawiły się też sugestie co do obaw siatkarki przed ewentualnymi testami płci. Bez Nguyen gra wietnamskiej drużyny będzie zupełnie inna niż w większości tegorocznych meczów, "Biało-Czerwone" muszą więc być gotowe na niespodzianki.

Polska rozpoczyna mistrzostwa świata siatkarek. Na medal czeka 63 lata

Siatkarskie atuty mają być jednak przede wszystkim po polskiej stronie. Stysiak może ponownie być jedną z gwiazd turnieju, a oprócz niej w ataku Lavarini ma przecież jeszcze do dyspozycji uznaną na międzynarodowej arenie Malwinę Smarzek. W Lidze Narodów po raz kolejny kapitalnie spisywała się środkowa i kapitan kadry Agnieszka Korneluk, momentami mocno błyszczała przyjmująca Martyna Czyrniańska czy libero Aleksandra Szczygłowska.

Tylko czy te wszystkie atuty wystarczą do tego, by po 63 latach przedrzeć się do strefy medalowej? Poprzednio Polska skończyła światowy czempionat z medalem w 1962 r., w czwartej edycji imprezy. Wówczas o podziale miejsc na podium zdecydowała grupa finałowa, w której "Biało-Czerwone" wygrały cztery mecze i zakończyły turniej z brązem.

Wówczas w MŚ siatkarek rywalizowało 14 zespołów. W tym roku po raz pierwszy w zawodach uczestniczą aż 32 drużyny podzielone na osiem grup. Polska rywalizuje w grupie G w Phuket z Wietnamem, Kenią i Niemcami. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny, które wpadną na wspomnianą grupę B z Włochami, Belgią, Kubą i Słowacją. Z wymienionej ósemki o medale zagra tylko jeden zespół.

Faza pucharowa zostanie rozegrana już w Bangkoku, mecze o medale zaplanowano na 7 września. Turniej rozpoczął się bez przeszkód, choć jeszcze kilka tygodni temu obawy wzbudzał zbrojny konflikt graniczny Tajlandii z Kambodżą. Sytuację udało się jednak opanować.

Początek meczu Polska - Wietnam o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa "na żywo" i wynik w Interia Sport.

Z Phuket Damian Gołąb

Polskie siatkarki, od lewej Paulina Damaske, Agnieszka Korneluk i Martyna Czyrniańska. Z prawej Alicja Grabka, której zabraknie na MŚ Marcin Golba AFP

Magdalena Stysiak Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Malwina Smarzek Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter