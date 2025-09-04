Polskie siatkarki przegrały, ale problem jest głębszy. Znów dał o sobie znać. "To nasz demon"

Wygrane z Wietnamem i Kenią 3:1, potem rozstrzygane zwycięsko w tie-breakach spotkania z Niemcami i Belgią, a na koniec wyraźna porażka w trzech setach z Włochami - tak w wielkim skrócie wyglądał turniej w Tajlandii dla reprezentacji Polski. Mistrzynie olimpijskie wysoko ograły "Biało-Czerwone", nie zostawiając złudzeń, kto był w Bangkoku lepszy w ćwierćfinale MŚ siatkarek.

Po spotkaniu nie ukrywała tego Martyna Łukasik, przyjmująca reprezentacji Polski. Od razu przyznała, że awans rywalek był jak najbardziej zasłużony.

"Z pewnością zagrały lepiej niż my. Byłyśmy bardziej konkurencyjne niż w naszym poprzednim spotkaniu z Włochami w Lidze Narodów. Potrzebujemy więcej takich meczów, by jeszcze się poprawić. Wiedziałyśmy, że to jeden z najmocniejszych zespołów na świecie. Grają na tym poziomie od lat, pokazały to jeszcze raz. Trudno gra się z takim przeciwnikiem, bo nie ma słabych stron. Starałyśmy się je odnaleźć, czasami udawało się nam mocniej nacisnąć, ale znajdowały inne rozwiązania" - uważa Łukasik.

Martyna Łukasik jasno po porażce z Włochami. "To nie wystarczyło"

Siatkarka, która w listopadzie skończy 26 lat, w Tajlandii była mocnym punktem polskiej drużyny. Znakomicie spisała się zwłaszcza w spotkaniu z Belgią w 1/8 finału, gdy była najlepiej punktującą zawodniczką polskiej ekipy. Łącznie w tym turnieju zdobyła 73 punkty, lepsza pod tym względem w zespole Stefano Lavariniego była tylko atakująca Magdalena Stysiak.

W środę Łukasik zdobyła osiem punktów, atakując z 50-procentową skutecznością. Podobnie jak kapitan drużyny Agnieszka Korneluk czy trener Lavarini, po spotkaniu najbardziej żałowała tego, jak zakończył się jego drugi set. W nim Polki prowadziły i wydawało się, że mają szansę na przełamanie rywalek. Ostatecznie skończyło się porażką 21:25.

"Szkoda drugiego seta. Wydaje mi się, że gdyby nie nasze niewymuszone błędy, wynik wyglądałby zupełnie inaczej. Nie wiem, ile błędów popełniły w tym secie Włoszki, ale na pewno nie tyle, co my. Jak już troszkę je przycisnęłyśmy, może w końcu narzuciłyśmy im trochę większy stres, to koniec końców one wyszły zwycięsko. Wiemy, że to bardzo silny przeciwnik, który gra bardzo dobrą siatkówkę od wielu lat. I fajnie, że pokazałyśmy w drugim secie, też w pierwszym, że jesteśmy w stanie walczyć. Niestety to nie wystarczyło. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to z tej strony, że ten mecz wyglądał dużo lepiej niż mecz półfinałowy w Łodzi" - przekonuje w rozmowie z Interia Sport Łukasik.

MŚ siatkarek. Włochy - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

To pogrążyło reprezentację Polski? "Nie potrafiłyśmy tego przerwać od razu"

We wspomnianym drugim secie Polki popełniły aż dziewięć błędów, a same zyskały na pomyłkach rywalek tylko dwa punkty. Zapytaliśmy przyjmującą, z czego mogły wynikać błędy Polek w tak ważnym momencie. Zabrakło zimnej krwi?

Możliwe. Ciężko mi stwierdzić. W tym sezonie to był nasz demon. Po jednym błędzie pokazywał się od razu kolejny, albo nawet i trzy z rzędu. Czasem nie potrafiłyśmy tego przerwać od razu. A niestety taki przeciwnik takich błędów nie wybacza, dziewczyny to wykorzystują. Ciężko mi powiedzieć, skąd się to bierze, ale to coś, z czym musimy powalczyć. Jeden błąd to tylko jeden błąd, musimy myśleć cały czas o kolejnej akcji, a nie o tym, co za nami

Przyjmująca dodaje, że liczy na wyciągnięcie wniosków i progres w kolejnym sezonie. Tegoroczny siatkarki kończą porażką i drugim z rzędu miejscem w najlepszej ósemce mistrzostw świata, ale bez awansu do strefy medalowej. To nie udało się polskim siatkarkom od 63 lat. Kolejne mistrzostwa świata, po zmianach w kalendarzu zaordynowanych przez FIVB, już za dwa lata. Na razie o sukces już w Tajlandii powalczy reprezentacja Włoch, która czeka na przeciwnika w półfinale. Wyłoni go mecz Brazylia - Francja.

Z Bangkoku Damian Gołąb

MŚ siatkarek. Martyna Łukasik byłą w Tajlandii jedną z liderek kadry, ale nawet ona nie odmieniła losów meczu Polska - Włochy VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Martyna Łukasik byłą jedną z bohaterem meczu Polska - Niemcy VolleyballWorld materiały prasowe

Polskie siatkarki były oblegane przez fanów w Tajlandii. Najbardziej Martyna Łukasik VolleyballWorld / Damian Gołąb, Interia Sport INTERIA.PL