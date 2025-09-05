Polskie siatkarki przegrały, a tu taki głos. Stefano Lavarini już ostrzega

Damian Gołąb, Interia Sport: Włoszki w meczu z pana drużyną udowodniły, że są cały czas o poziom wyżej od całej reszty świata?

Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski: Tak, z pewnością. Tego nie trzeba było udowadniać. Tym, co można wywnioskować po tym meczu, jest fakt, że nadal między nami a nimi jest różnica. Nie chcę porównywać tego z innymi zespołami. Jeśli jednak chcemy się rozwijać, jasno widzimy, jak dużo musimy jeszcze pracować, by osiągnąć ten poziom.

Ale równocześnie trzeba powiedzieć, jak wiele innych zespołów także chce to zrobić. Pytanie, jak to będzie wyglądać na najbliższych mistrzostwach Europy. Wyobraźmy sobie, jak mocny będzie to turniej, a przecież ciągle w ME nie ma Rosji. Pewnego dnia ten zespół może wrócić. Włochy, Turcja, Serbia, Rosja, Holandia, Niemcy, Słowenia, Francja… Postarajmy się wyobrazić sobie, jakie to będzie wyzwanie. Patrzymy na Włoszki, ale trzeba przyglądać się też innym, by zrozumieć, jak siatkówka się rozwija. By pozostać wśród najlepszych.

Przez cały sezon pana zespół miał kłopoty w pierwszych setach spotkań. To był problem, na który nie znalazł pan rozwiązania? To samo zdarzyło się przecież w meczu z Włochami.

- Z Włoszkami każdy set jest trudny. Ale to, co mówisz, to prawda. W tym sezonie to był jeden z tematów. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, często staraliśmy się coś z tym zrobić. Wielokrotnie oczekiwało się od nas, że będziemy od początku prowadzić grę. Czasami to normalne i rywal jest po prostu lepszy w pierwszym secie.

Kiedy jednak podsumujemy te sytuacje, oczywistym jest, że to zdarzyło się wiele razy. Staramy się pracować nad naszą koncentracją. Na koniec chodzi jednak o siatkówkę, jeśli gramy bardziej konsekwentnie, mamy mniej problemów, nie tylko na początku meczów. W niektórych okolicznościach nie pokazywaliśmy tak zwartej gry.

Stefano Lavarini ocenia MŚ siatkarek. "Było tak dużo zmian..."

Przy ocenie spotkania z Włoszkami powiedział pan, że nastawienie pana siatkarek było dobre. A jak ocenia pan nastawienie drużyny w całych mistrzostwach świata w Tajlandii?

- Jestem z niego usatysfakcjonowany. Trudno teraz wracać do wcześniejszych meczów, prawdopodobnie z tej perspektywy najmniej podobało mi się spotkanie z Belgią. Ale nawet jeśli w jakichś meczach pojawiały się trudności, nie mogę żałować ani narzekać na nastawienie zawodniczek. Mecz z Belgią też nie jest czymś, co zrzuciłbym na zlekceważenie rywala czy brak odpowiedniej uwagi. Po prostu czasami stawka jest wielka i nie zawsze wszystko układa się idealnie.

Stefano Lavarini: Po raz pierwszy na przestrzeni 2 lat dziewczyny zagrały, próbując stawiać warunki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Te mistrzostwa świata to bardziej początek nowego etapu w reprezentacji Polski, a może koniec, domknięcie poprzedniego?

- Nie, to część procesu. Rozwój trwa cały czas, każdego dnia. Nie ma w nim wielu startów, zatrzymań, finiszów. To cały czas jest proces. Ten turniej był dla nas kolejnym krokiem. W poprzednich latach postawiliśmy duże kroki, teraz więc znacznie trudniej je stawiać, są mniej widoczne. Wiele rzeczy się zmieniło, mamy wiele nowych zawodniczek: dołączyliśmy je, by budować zespół. Muszą zdobyć doświadczenie. Powinniśmy ten turniej traktować jako jeszcze jeden krok, potwierdzenie naszych wyników: trzecie miejsce w Lidze Narodów, teraz podobna pozycja w mistrzostwach świata jak przed trzema laty. A mieliśmy wiele zmian.

Ale jesteście teraz w innym miejscu niż trzy lata temu. Wtedy niewielu na was stawiało, teraz było inaczej.

- Tak, ale wtedy na przykład graliśmy u siebie. Jest wiele zmiennych. Nie jest też tak, że każdego roku będziemy iść tylko w jednym kierunku. Było tak dużo zmian... Na koniec, w niektórych sytuacjach, życzylibyśmy sobie, by grać lepiej. Ale z punktu widzenia wyniku nie zasłużyliśmy na wiele więcej. Ostatecznie z rezultatów jestem całkiem zadowolony.

Rozmawiał Damian Gołąb

