Polskie siatkarki przed wielką szansą. To może się rozstrzygnąć już dziś

Polskie siatkarki tuż po losowaniu zostały okrzyknięte faworytkami grupy G mistrzostw świata w Tajlandii. Taką opinię jeszcze podkreśliły w tym sezonie, zdobywając brązowy medal Ligi Narodów. Ta rola niesie jednak ze sobą również dodatkowe oczekiwania. To dlatego przegrany set na inaugurację z Wietnamem wywołał spore poruszenie, i to mimo że "Biało-Czerwone" szybko zareagowały i zgarnęły komplet punktów.

MŚ siatkarek. Polki faworytem, Stefano Lavarini zwraca uwagę na jedno

Po spotkaniu choćby trener Stefano Lavarini czy atakująca Magdalena Stysiak przekonywali, że mecz z Wietnamem był w wykonaniu polskiej drużyny całkiem dobry. Ta opinia ma odbicie w statystykach, ale najlepszą metodą na potwierdzenie, że przegrany set z debiutantkami był tylko wypadkiem przy pracy, będzie pewne zwycięstwo z Kenią. Polska znów będzie bowiem zdecydowanym faworytem - rywalki przyjechały do Tajlandii jako 23. drużyna świata, po porażce z Niemcami spadły w rankingu FIVB jeszcze o trzy pozycje.

Polki część przeciwniczek znają, bo przed rokiem grały z Kenijkami w czasie igrzysk olimpijskich w Paryżu. To było szybkie i jednostronne spotkanie wygrane 3:0. Teraz podobny scenariusz byłby idealny, ale rywalki już w meczu z Niemkami pokazały, że kiedy uwierzą w siebie, a przeciwnik nie jest do końca skoncentrowany, mogą mu sprawić sporo kłopotów.

"To bardzo fizyczny zespół, atakuje z dużą siłą. Podejmuje ryzyko, grając trochę szybciej niż parę lat temu, bardziej angażuje w grę środkowe, nawet jeśli przyjęcie nie jest perfekcyjne. Większość zawodniczek jest nowych. Kenijki się rozwijają, zmieniają siatkarki, poprawiają swoją jakość. Z tego punktu widzenia to bardzo interesujące zawodniczki. Kenia z roku na rok dodaje coś do swojej gry" - ocenia w rozmowie z Interia Sport Lavarini.

Polska - Kenia w drugiej kolejce. Trener rywali chce nacisnąć na Polki

W grze Kenijek przeciwko Niemkom oprócz sporej siły było też dużo odwagi. Przynajmniej do momentu, w którym rywalki uporządkowały grę. I choć szacunek dla rywala po polskiej stronie jest, to jednak, jak podkreśla m.in. Justyna Łysiak, libero kadry, najważniejsze będzie to, co pokażą same "Biało-Czerwone". W końcu dysponują zdecydowanie większym doświadczeniem i umiejętnościami od rywalek.

Tym bardziej że Kenia buduje właśnie nową drużynę. Po igrzyskach olimpijskich doszło w niej do sporych zmian. W rozmowie z Interia Sport opowiada o tym Geoffrey Omondi Onyango, trener reprezentacji Kenii, który objął ją w tym roku.

"Tylko dwie moje zawodniczki grały przeciwko Polsce w Paryżu. To właściwie nowy zespół, staramy się przebudować reprezentację i zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Nasz główny cel to awans na igrzyska olimpijskie w 2028 r. Chcę konsekwentnie budować tę drużynę, by mogła też pokazywać się z coraz lepszej strony na mistrzostwach świata. Polska? Zagramy z doświadczonym zespołem, dużo bardziej znanym, ale nie jest tak, że nie możemy go nacisnąć. A jeśli to zrobimy, możemy wyrwać im seta lub dwa. A stąd tylko krok do zwycięstwa" - zapowiada Kenijczyk.

Polskie siatkarki z awansem już dziś? Jest duża szansa

Jego drużynę w Phuket dopinguje grupka kenijskich kibiców, ale Polki mogą liczyć na zdecydowanie większe wsparcie - przede wszystkim miejscowych fanów, którzy wręcz szaleją zwłaszcza za Martyną Łukasik. Przyjmująca polskiej kadry odnalazła się zresztą w tej atmosferze bardzo dobrze, w spotkaniu z Wietnamem zdobyła 16 punktów.

Doping, a właściwie charakterystyczny pisk kibiców, ale przede wszystkim dobra gra Polek może już dziś zapewnić im awans do fazy pucharowej turnieju. Jeśli Niemki pokonają Wietnam - mecz zaczyna się o godz. 12 - a "Biało-Czerwone" wygrają z Kenią, zgodnie z oczekiwaniami to właśnie Polska i Niemcy zapewnią sobie grę w 1/8 finału MŚ. Początek meczu Polska - Kenia o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Z Phuket Damian Gołąb

