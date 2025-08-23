Polskie siatkarki przyjechały do Phuket w Tajlandii w mocnym składzie i z dużymi apetytami na wygranie grupy G. Najtrudniejszymi rywalkami w tej fazie turnieju wydają się Niemki. Z nimi jednak "Biało-Czerwone" zagrają dopiero w ostatnim meczu grupowym. Wcześniej zmierzą się z Wietnamem i z Kenią. O ile jednak Kenijki znają nieźle, bo rywalizowały z nimi w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich, o tyle z Wietnamem nie grały jeszcze nigdy.

Największa gwiazda rywalek wycofała się z MŚ. W tle testy płci

Wietnamska kadra w mistrzostwach świata dopiero debiutuje. Prawo gry na turnieju wywalczyła dzięki czwartemu miejscu w mistrzostwach Azji z 2023 r. To najlepszy wynik tej drużyny w historii, uzyskany przede wszystkim kosztem Korei Południowej. W tym roku reprezentacja Wietnamu zdobyła już złoty medal Ligi Siatkówki Azji Południowo-Wschodniej.

Sztab reprezentacji Polski analizował ostatnie spotkania rywalek, tyle że sporo wniosków na temat gry Wietnamek jest już nieaktualnych. Wszystko przez decyzję Nguyem Thi Bich Tuyen, największej gwiazdy drużyny. Atakująca, która w rekordowych meczach potrafiła dobić do granicy 60 zdobytych punktów, tuż przed mistrzostwami świata wycofała się z turnieju.

Wietnamska federacja tłumaczyła to "powodami osobistymi", ale media na całym świecie doszukiwały się w jej decyzji drugiego dna. Wokół Nguyen unosiły się bowiem kontrowersje dotyczące płci zawodniczki - w mediach społecznościowych bywałą oskarżana o to, że jest mężczyzną.

Tymczasem w trakcie niedawnych mistrzostw świata do lat 21 testom płci miały się poddać dwie wietnamskie siatkarki, które później zdyskwalifikowano z turnieju. Wietnamska federacja ponownie jednak informowała, że przyczyną dyskwalifikacji były jedynie braki w dokumentacji. Dodajmy, że przed decyzjami FIVB i walkowerami dla rywalek wietnamska kadra była jedną z rewelacji turnieju.

Paulina Damaske: Czuję ekscytację przed tym turniejem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Stysiak wprost o reprezentacji Wietnamu. "Nie wiem, czego oczekiwać"

W imieniu Nguyen głos zabrał jej profil na Facebooku.

"Powodem decyzji nie jest brak chęci do rywalizacji, ale nowe wymogi Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) dotyczące warunków współzawodnictwa sportowców. Dla Tuyen sport to nie tylko rywalizacja, ale także szacunek i uczciwość. Tuyen uważa, że te przepisy nie są przejrzyste i nie zapewniają niezbędnej sprawiedliwości sportowcom. Tuyen wierzy, że każdy sportowiec zasługuje na rywalizację w atmosferze szacunku i równości. Aby chronić swoją integralność i uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla drużyny, Tuyen zdecydowała się wycofać" - czytamy na profilu siatkarki.

Polki nie będą więc skupiać się na zatrzymaniu Nguyen, bo na jej pozycji zagra inna zawodniczka. Według wietnamskich mediów do gry w podstawowym składzie przymierzana jest Hoang Thi Kieu Trinh. Trener drużyny ma do dyspozycji 13 zawodniczek, największej gwiazdy nikt nie zastąpił.

"Nigdy nie grałam z Wietnamem, nie wiem, czego oczekiwać, tym bardziej że podstawowa atakująca sama się wyeliminowała. Oglądałyśmy dużo ich meczów, ale dystrybucja jest inna, gdy ma się podstawową zawodniczkę, a potem jej nie ma. To zespół do ogrania za trzy punkty, ale nie można ich zlekceważyć, te zawodniczki na pewno potrafią grać" - zaznacza Magdalena Stysiak, atakująca polskiej drużyny.

Siatkówka kobiet, mistrzostwa świata. Polska - Wietnam na początek drogi "Biało-Czerwonych"

Polki są zdecydowanymi faworytkami dzisiejszego spotkania. Przepaść dzieli obie drużyny choćby w rankingu FIVB - Polki są w nim trzecie, Wietnam zajmuje 22. pozycję. Rywalki przekonują, że przyjechały do Tajlandii głównie zdobywać doświadczenie. Wietnamski portal cand.com.vn przekazał nawet, że najważniejszym celem drużyny na ten sezon są igrzyska Azji Południowo-Wschodniej.

"Europejskie drużyny prezentują bardzo wysokie umiejętności. Przewidujemy, że nasze zawodniczki będą mieć trudności w meczach z Polską i Niemcami. Reprezentacja Kenii również jest dobrze przygotowana. Zespół utrzyma jednak najwyższy poziom ducha, aby walczyć w każdym meczu turnieju" - mówi cytowany przez portal trener Wietnamu Nguyen Tuam Kiet.

Z polskiej drużyny płyną zdecydowanie odważniejsze deklaracje. Ale jest w nich szacunek do rywalek.

"Nie myślimy o tym, czy to słabszy zespół, dużo niżej notowany. Wychodzimy na boisko i chcemy wygrać mecz niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie. Wszystkie zawodniczki z Wietnamu grają w Azji, nie miałyśmy nawet możliwści zagrać z którąkolwiek z nich" - przyznaje środkowa Magdalena Jurczyk.

Początek meczu Polska - Wietnam dziś o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Polskie siatkarki rozpoczynają MŚ Marcin Golba AFP

Polskie siatkarki są faworytkami meczu Polska - Wietnam volleyballworld.com materiały prasowe