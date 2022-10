Polskie siatkarki przed drugą fazą mistrzostw. "Nic jeszcze nie przegrałyśmy"

- Tie-break to jest loteria, umiejętności schodzą na dalszy plan, decyduje szczęście, Turczynki miały go więcej - powiedziała Zuzanna Górecka .

- Wszystkie mecze gramy, moim zdaniem, na niezłym poziomie. To nas buduje i motywuje, widzimy, że to co robimy daje efekt. jesteśmy młodym zespołem, dopiero się docieramy. Już widać różnicę między tym co graliśmy kilka miesięcy temu, a dziś. To nie jest na pewno nasz sufit - zaznaczyła Górecka po przegranym meczu z Turcją.