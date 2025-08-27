Polskie siatkarki już raz zdemolowały Niemki, to był siatkarski nokaut. 25:16 w secie, rywalki na kolanach
Polskie siatkarki wygrały dwa pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw świata, również dwa zwycięstwa na swoim koncie mają Niemki. Bezpośrednie starcie obu ekipy wyłoni triumfatora grupy i drużynę, która w 1/8 finału uniknie Włoszek. Faworytkami spotkania, którego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:30, są "Biało-Czerwone" - podopieczne Stefano Lavariniego w tym roku już raz pokonały Niemki, wręcz nokautując je w Lidze Narodów.
Polki rozgrywane w Tajlandii mistrzostwa świata rozpoczęły od straty seta w meczu z Wietnamem. "Biało-Czerwone" wygrały jednak trzy kolejne partie i zainkasowały zwycięstwo za pełną pulę, podobnie zresztą jak później z Kenią. Drużyna z Afryki również urwała podopiecznym Stefano Lavariniego seta, co było dużą niespodzianką.
"Biało-Czerwone" po drugim meczu zapewniły sobie awans do 1/8 finału czempionatu. W starciu z Niemkami (początek o godz. 15:30) zagrają o wyjście z grupy z pierwszego miejsca, które pomoże uniknąć Włoszek już na początek fazy pucharowej. Jeśli nasze kadrowiczki wygrają, na siatkarki z Italii trafią prawdopodobnie w ćwierćfinale.
Polskie siatkarki już raz pokonały Niemki. I to w jakim stylu
Zespół prowadzony przez Lavariniego w trwającym sezonie już raz zmierzył się z Niemkami, a dokładnie w drugim turnieju interkontynentalnym Ligi Narodów. Mecz rozegrano 20 czerwca w Belgradzie, Polki przystąpiły do niego po zwycięstwach nad Holenderkami i Amerykankami.
Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów została wręcz zdemolowana - Niemki ugrały kolejno zaledwie 16, 16 i 20 punktów. "Niemki były jedynymi obok 'Biało-Czerwonych' siatkarkami niepokonanymi na turnieju w Serbii. Tyle że w spotkaniu z rozpędzoną reprezentacją Polski nie miały zbyt wiele do powiedzenia" - pisał Damian Gołąb z Interii w relacji pomeczowej.
Ciepłych słów pod adresem swoich zawodniczek nie szczędził wówczas Lavarini. Włoski selekcjoner w rozmowie z reporterem Volleyball World zauważył, że Polki poprawiły się w wielu elementach, szczególnie w obronie.
W swoim ataku zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo dobrego. Dzisiaj ta powtarzalność była bardzo dobra. Umiejętność wychodzenia z problemów to coś, co mnie satysfakcjonuje, podobnie jak to, jak rozpoczęliśmy spotkanie. Zwracamy uwagę na to, co dzieje się po naszej stronie siatki, nie zwracając uwagi na rywalki i ich problemy
Od tego meczu minęły już ponad dwa miesiące, a w starciu na mistrzostwach świata faworytkami ponownie będą Polki. Jak jednak zauważył Lavarini, trudno wyciągać wnioski z poprzedniego meczu obu ekip, ponieważ Niemki przeszły rewolucję kadrową.
"Z tymi Niemcami nigdy nie graliśmy. Ten zespół jest zupełnie inny od tego, który grał w Lidze Narodów. Szczególnie jeśli brać pod uwagę mecz, który z nimi rozegraliśmy. To będzie nowe wyzwanie" - powiedział w rozmowie z Interią.
Początek meczu o godz. 15:30, transmisja w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Na relację tekstową zapraszamy z kolei do Interii.