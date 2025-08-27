Polki rozgrywane w Tajlandii mistrzostwa świata rozpoczęły od straty seta w meczu z Wietnamem. "Biało-Czerwone" wygrały jednak trzy kolejne partie i zainkasowały zwycięstwo za pełną pulę, podobnie zresztą jak później z Kenią. Drużyna z Afryki również urwała podopiecznym Stefano Lavariniego seta, co było dużą niespodzianką.

"Biało-Czerwone" po drugim meczu zapewniły sobie awans do 1/8 finału czempionatu. W starciu z Niemkami (początek o godz. 15:30) zagrają o wyjście z grupy z pierwszego miejsca, które pomoże uniknąć Włoszek już na początek fazy pucharowej. Jeśli nasze kadrowiczki wygrają, na siatkarki z Italii trafią prawdopodobnie w ćwierćfinale.

Polskie siatkarki już raz pokonały Niemki. I to w jakim stylu

Zespół prowadzony przez Lavariniego w trwającym sezonie już raz zmierzył się z Niemkami, a dokładnie w drugim turnieju interkontynentalnym Ligi Narodów. Mecz rozegrano 20 czerwca w Belgradzie, Polki przystąpiły do niego po zwycięstwach nad Holenderkami i Amerykankami.

Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów została wręcz zdemolowana - Niemki ugrały kolejno zaledwie 16, 16 i 20 punktów. "Niemki były jedynymi obok 'Biało-Czerwonych' siatkarkami niepokonanymi na turnieju w Serbii. Tyle że w spotkaniu z rozpędzoną reprezentacją Polski nie miały zbyt wiele do powiedzenia" - pisał Damian Gołąb z Interii w relacji pomeczowej.

Ciepłych słów pod adresem swoich zawodniczek nie szczędził wówczas Lavarini. Włoski selekcjoner w rozmowie z reporterem Volleyball World zauważył, że Polki poprawiły się w wielu elementach, szczególnie w obronie.

W swoim ataku zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo dobrego. Dzisiaj ta powtarzalność była bardzo dobra. Umiejętność wychodzenia z problemów to coś, co mnie satysfakcjonuje, podobnie jak to, jak rozpoczęliśmy spotkanie. Zwracamy uwagę na to, co dzieje się po naszej stronie siatki, nie zwracając uwagi na rywalki i ich problemy

Od tego meczu minęły już ponad dwa miesiące, a w starciu na mistrzostwach świata faworytkami ponownie będą Polki. Jak jednak zauważył Lavarini, trudno wyciągać wnioski z poprzedniego meczu obu ekip, ponieważ Niemki przeszły rewolucję kadrową.

"Z tymi Niemcami nigdy nie graliśmy. Ten zespół jest zupełnie inny od tego, który grał w Lidze Narodów. Szczególnie jeśli brać pod uwagę mecz, który z nimi rozegraliśmy. To będzie nowe wyzwanie" - powiedział w rozmowie z Interią.

Początek meczu o godz. 15:30, transmisja w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Na relację tekstową zapraszamy z kolei do Interii.

