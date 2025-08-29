Polskie siatkarki już na miejscu, a tu taki wynik. Mistrzynie świata za burtą

Po dniu przerwy turniej mistrzostw świata znów się rozpędza. W Bangkoku, gdzie zostanie rozegrana faza pucharowa zawodów, są już wszystkie reprezentacje - w tym Polska, która przyleciała do stolicy Tajlandii w czwartek.

Serbki w Bangkoku były od początku zawodów, przybyły tu jako mistrzynie świata, w dodatku panujące od 2018 r. Ale też zespół z dużymi problemami. W tym sezonie zupełnie nie wyszła im Liga Narodów. Szansa na odbicie się miała przyjść w MŚ, tyle że jak zrobić to bez Tijany Bosković? Atakująca, MVP poprzednich turniejów MŚ, w drugim meczu fazy grupowej z Kamerunem doznała kontuzji. Już bez niej Serbia przegrała 1:3 z Japonią i zamiast na Tajlandię, w 1/8 finału trafiła na Holandię.

A musiała się z nią zmierzyć bez Bosković. Zastąpiła ją Vanja Bukilić, ale do klasy największej gwiazdy serbskiej siatkówki jej daleko. Mimo to pierwszy set spotkania przyniósł mnóstwo emocji. Zdecydowanie lepiej rozpoczęły go Holenderki, które m.in. dzięki dobrej grze blokiem objęły prowadzenie 7:4.

Serbia jednak dość sprawnie odrobiła straty, pomógł as serwisowy Aleksandry Uzelac, i przy stanie 1:12 trener Holenderek Felix Koslowski poprosił o przerwę. Set się wyrównał, z czasem przewagę zaczęły budować Serbki. Prowadziły już 23:20, miały dwie piłki setowe. Tyle że Holenderki wyszły z opresji. Lepiej wytrzymały końcówkę i to one zwyciężyły 27:25.

Punktowe bloki w trzeciej kolejce MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Holandia skorzystała z braku Bosković. Mistrzynie świata przegrały dwa sety

Holenderki w grupie A zajęły pierwsze miejsce, choć dwa spotkania wygrały dopiero po tie-breakach. W przeciwieństwie do Serbii, w mistrzostwach świata jeszcze nigdy nie stały na podium, najbliżej - na czwartym miejscu - były w 2018 r. W drugim secie Holandia miała problemy, przegrywała już 10:14. Koslowski zaordynował jednak wtedy zmiany i jego zespół błyskawicznie wyrównał, a po chwili sam prowadził trzema punktami.

Teraz to mistrzynie świata musiały gonić, zmniejszyły straty do punktu. I rzutem na taśmę doprowadziły do remisu 24:24. Tyle że w końcówce się pogubiły i to Holandia była po drugim secie o krok od czołowej ósemki turnieju.

Trzecia partia to od początku walka punkt za punkt. W końcu minimalnie, na dwa "oczka", uciekły Holenderki. Było już 15:13 i sytuacja Serbii stawała się coraz trudniejsza. Kiedy przewaga rywalek wzrosła do trzech punktów, obrończynie tytułu jeszcze raz się zmobilizowały i doprowadziły do remisu 18:18. Co więcej, po chwili miały nawet dwa punkty zapasu nad rywalkami. Holandia jeszcze raz je dopadła, ale przegrała 22:25.

Tie-break w meczu Holandia - Serbia. Mistrzynie świata za burtą

Liderką Serbek została 20-letnia Vanja Ivanović, która dotarła do granicy 20 zdobytych punktów. W czwartym secie żadna z drużyn ponownie nie mogła odskoczyć rywalkom. W końcu jednak na dwa punkty uciekła drużyna z Bałkanów. Koslowski próbował interweniować, ale po asie serwisowym Bukilić Serbia prowadziła już 17:14. Mistrzynie świata przejęły inicjatywę i takiej okazji nie wypuściły już z rąk. Wygrały 25:20 i sędzia zarządziła tie-break.

W nim Holandia się podniosła, objęła prowadzenie 4:2, a potem 6:3. Kapitalny powró do gry Serbek zaczął stać pod znakiem zapytania. Trener Zoran Terzić poprosił o przerwę, jego zespół zaczął ratować się szczelnym blokiem. Tyle że Holenderki odzyskały wiarę w zwycięstwo i radziły sobie nawet w trudnych sytuacjach, po nie najlepszym przyjęciu. I to one wygrały 15:11, szaleńczo świętując awans do ćwierćfinału.

Daniem głównym piątku w Bangkoku ma być jednak spotkanie Tajlandia - Japonia. O ile na mecz europejskich drużyn ośmiotysięczny obiekt nie wypełnił się nawet w połowie, o tyle mecz gospodyń ma przyciągnąć na trybuny tłumy. To właśnie na zwycięzcę azjatyckiego starcia będzie czekać w ćwierćfinale Holandia.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Holandia grała z Serbią o ćwierćfinał MŚ siatkarek VolleyballWorld materiał zewnętrzny

W ataku Maja Aleksić, środkowa reprezentacji Serbii VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Siatkarki reprezentacji Holandii VolleyballWorld materiał zewnętrzny