Polska zawodniczka po pierwszej przegranej: "Nie mamy nic do stracenia"

Polki w pierwszym secie były lepsze od faworyzowanej Dominikany, jednak potem to rywalki były górą i ostatecznie odniosły zasłużoną wygraną 3:1 w meczu grupy B siatkarskich mistrzostw świata.

- Każda porażka boli, nikt nie lubi przegrywać. Natomiast nie można nam zarzucić, że nie dałyśmy z siebie maksimum i nie postawiłyśmy się Dominikanie. Ich siła fizyczna przeważyła, atak był kluczowy. Nasze przyjęcie było dziś na dobrym, około 80-procentowym poziomie. Jeśli były jakieś błędy w ataku, to minimalne, szukałyśmy kierunku, bloku, itd. Było trochę błędów w zagrywce, takie błędy bolą, gdy nie ryzykujemy - przyznała podstawowa przyjmująca reprezentacji Polski, Zuzanna Górecka.

Po trzech pewnych wygranych, część kibiców zaczęło widzieć Polki już w strefie medalowej. Siatkarki z karaibskiej Dominikany to marzycielskie podejście sprowadziły na ziemię.

- My nie mamy nic do stracenia, wychodzimy na każdy mecz, żeby się pokazać z jak najlepszej strony i żeby wygrywać, to jest celem każdego sportowca. Wiemy na jakim etapie jesteśmy, wiemy że czeka nas dużo pracy, jesteśmy młodym zespołem, który cały czas się buduje. Polska reprezentacja jest zespołem bardzo przyszłościowym. Widzimy progres i na pewno ambicje, jestem bardzo dobrej myśl co do przyszłości - przyznała Górecka.

Zuzanna Górecka: Nie chcemy kalkulować, tylko wyjść na parkiet i zagrać swoje. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Dla drużyn uczestniczących w siatkarskim mundialu piątek będzie dniem przerwy w rozgrywkach. Ostatnie spotkania w grupach zostaną rozegrane w sobotę - do dalszych rozgrywek awansują po cztery drużyny z każdej z grup. W przypadku "polskiej" grupy B będą to Polska, Turcja, Dominikana i Tajlandia. Właśnie te drużyny zmierzą się między sobą w sobotę, by zdecydować o końcowej kolejności, te mecze będą również liczyć się do kolejnego etapu rozgrywek - w gdańsko-sopockiej ERGO Arenie, najpierw Tajlandia zagra z Dominikaną o godz. 14, z kolei Polska zmierzy się z Turcją o 20.30 w hali, która będzie wypełniona po brzegi.

Kolejno: mecze, punkty, wygrane, porażki, bilans setów

1. Dominikana 4 10 3 1 11:4

2. Polska 4 9 3 1 10:4

3. Turcja 4 9 3 1 11:5

4. Tajlandia 4 8 3 1 9:5

5. Chorwacja 4 0 4 1:12

6. Korea Południowa 4 0 4 0:12

- Ten turniej pokazał że każdy z każdym może wygrać. Wyjdziemy na Turcję skoncentrowane, ta drużyna jest do pokonania, co pokazały Tajki. My też stoczyłyśmy z nimi wyrównany bój przed mistrzostwami. Dziś wieczorem regeneracja, jutro to samo, do tego trening, tak by jak najlepiej przygotować się do meczu z Turcją - zakończyła Zuzanna Górecka, siatkarka reprezentacji Polski.