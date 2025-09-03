Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Włochy. Siatkówka. Ćwierćfinał MŚ. Mecz na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw świata zagrają z Włochami. O której godzinie siatkarki grają mecz na MŚ? Transmisja na żywo, stream. Siatkówka. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Siatkarki reprezentacji Polski podczas MŚ 2025
Siatkarki reprezentacji Polski podczas MŚ 2025VolleyballWorldmateriały prasowe

Mecz Polska - Włochy w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

MŚ siatkarek: Polska – Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polska - Włochy. Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarek. Relacja live, wynik

Polskie siatkarki po wielkim thrillerze z Belgijkami w 1/8 finału, awansowały do ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwone zwyciężyły 3:2, ale w tie-breaku pokazały wyraźną przewagę, wygrywając go do 10. Dzięki temu reprezentacja Polski pozostaje niepokonana na tym turnieju.

Los sprawił niestety, że Polki w ćwierćfinale zmierzą się z jednymi z największych faworytek mistrzostw świata, czyli Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi. Siatkarki prowadzone przez trenera Julio Velvasco także jak na razie nie zaznały goryczy porażki, mało tego. Reprezentacja Włoch w dotychczasowych meczach straciła tylko jednego seta, a było to w meczu fazy grupowej z Belgią. Dla porównania, Włoszki poza Belgijkami mierzyły się jeszcze z jednym zespołem, z którym grały polskie siatkarki, a mianowicie z Niemkami. Nasze zawodniczki pokonały kadrę Niemiec 3:2, natomiast Włoszki 3:0.

Ostatnie trzy bezpośrednie mecze Polska - Włochy jasno wskazują, kto jest faworytem tego ćwierćfinału. Włoszki w trzech ostatnich potyczkach pokonały nasz zespół 3:0, natomiast Polki wygrały dwa wcześniejsze starcia 3:1, ale było to w 2023 roku.

Mecz Polska - Włochy w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Mistrzostwa Świata (K)
Ćwierćfinały
03.09.2025
15:30
Przerwa
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.

Zobacz również:

MŚ siatkarek

MŚ siatkarek - ćwierćfinał: Holandia - Japonia. Skrót meczu. WIDEO

Polskie siatkarki w biało-czerwonych strojach świętują zdobyty punkt na boisku siatkarskim, jedna z zawodniczek na pierwszym planie wyraźnie wyraża radość i determinację, w tle pozostałe członkinie drużyny klaszczą i przytulają się.
Magdalena Stysiak to jedna z liderek reprezentacji Polski siatkarekRUNGROJ YONGRITPAP/EPA
Zespół siatkarek w biało-czerwonych strojach stoi razem na boisku, zawodniczki są skoncentrowane i okazują emocje po zdobyciu punktu.
Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja