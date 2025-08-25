Damian Gołąb, Interia Sport: Zwycięstwo z Kenią przyszło trudniej niż się spodziewałaś?

Aleksandra Gryka, środkowa reprezentacji Polski: Kiedy stałam z boku, w kwadracie, i patrzyłam na to, co się dzieje na boisku, mówiłam: "przecież to nie może być aż takie trudne!". Po czym weszłam na boisko i był na nim taki chaos - dziewczyny z Kenii tak mieszają, stosują zagrania, których my nie stosujemy i nie jesteśmy do nich przyzwyczajone… Przez pierwsze piłki poczułam w sobie troszeczkę zagubienia. Na pewno to było trudniejsze spotkanie niż wyglądało.

To zagubienie ustąpiło w trzecim secie. Co było najważniejsze, by wrócić do gry?

- Spiąć się energetycznie. Była taki moment w trzecim secie, na początku, w którym przegrywałyśmy. I powiedziałyśmy sobie: "dawać dziewczyny, żeby nie wyszły na prowadzenie". Utrzymałyśmy to skupienie i prowadzenie w trzeciej partii. To dało nam pewność siebie, by dokończyć dzieła i w czwartym secie zagrać tak samo.

Polska wygrała z Kenią. Aleksandra Gryka z debiutem w mistrzostwach świata

Dla ciebie to był ważny moment? Debiut w mistrzostwach świata, i to nie na krótkiej zmianie - trochę gry było.

- Tak, bardzo się cieszę, że dostałam szansę. Jak zawsze, w takich momentach staram się dać z siebie wszystko. Myślę, że dzisiaj wyszło to całkiem ok. Chciałam trochę energetycznie pobudzić zespół i myślę, że to spełniło swoje zadanie. Fajnie zagrać przed taką głośną publicznością, na takiej imprezie. Do dzienniczka wpisane.

Jak wyglądała walka z mocnymi fizycznie Kenijkami przy siatce?

- To walka na przewidywanie tego, co się może wydarzyć, i oczekiwanie nieoczekiwanego. Spokój i brak wchodzenia w ich grę, by po naszej stronie to nie wyglądało chaotycznie. To skupianie się na takich podstawowych elementach. Dziewczyny z Kenii są silne, skaczą bardzo wysoko i mocno atakują, ale my też potrafimy grać przeciwko naszym zespołom. Myślę, że największym problemem był ten chaos.

Publiczność w Tajlandii znów wspierała Polskę. "Natężenie decybeli jest bardzo duże"

Do publiczności w Tajlandii już się przyzwyczaiłaś? W pierwszym meczu stałaś w kwadracie dla rezerwowych, dziś poznałaś to już z boiska.

- Paradoksalnie w kwadracie to jest bardziej dotkliwe. Nie wiem, czy jesteśmy trochę bliżej trybun i jest głośniej, a może po prostu skupienie na tym, co się dzieje na boisku, nie jest aż tak wielkie. Na samym boisku nie słychać tego aż tak bardzo. Ale trzeba przyznać, że natężenie decybeli jest tutaj bardzo duże.

Chyba nigdy dotąd nie grałaś w Tajlandii. Ta atmosfera w hali to coś, z czym trzeba się oswoić?

- Na pewno. Taki huk w sali, gdy się już z tym oswoi, nic już potem nie przeszkodzi.

Rozmawiał w Phuket Damian Gołąb

Agnieszka Korneluk: Wiemy, jaki jest nasz cel. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aleksandra Gryka volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Polskie siatkarki, z lewej Aleksandra Gryka VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Polskie siatkarki, z nr 1 Aleksandra Gryka VolleyballWorld materiał zewnętrzny