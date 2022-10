Polska siatkarka: Wymagam od siebie więcej

- Dla sportowca każda przegrana jest bolesna, ale jeśli mam stopniować, to porażka z Dominikaną była bardziej bolesna od tej dzisiejszej. Przegrana z Dominikaną pokazała nam braki, dziś zagrałyśmy lepiej. Po dniu przerwy i regeneracji wróciłyśmy do gry i mocno postawiłyśmy się Turczynkom - powiedziała po meczu Olivia Różański , przyjmująca reprezentacji Polski.

Mecz Polski z Turcją obfitował w niesamowite zwroty akcji, gdy wydawało się, że jedna drużyna przeważy szalę na swoją stronę, sytuacja się odwracała. Nie da się ukryć, że Biało-Czerwone niosła do boju prawie wypełniona ERGO Arena, mimo niesamowitego napięcia i emocji Polki potrafiły dobrze się bawić, o czym świadczy niezwykły taniec, który wykonały w oczekiwaniu na wynik jednego z "challengów":

Polskie siatkarki przegrały z Turcją 2:3

- Dobrze weszłam w to spotkanie, potem było gorzej, oczekuję od siebie więcej, to jest poziom światowym tu nie wystarcza "gładko" przebijać piłkę na drugą stronę - powiedziała polska siatkarka urodzona we Francji.