Polskie siatkarki po raz drugi z rzędu odpadają z mistrzostw świata w ćwierćfinale. Przed trzema laty przegrały po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu z Serbią, obrońcą tytułu. Tym razem w trzech setach z mistrzyniami olimpijskimi z Włoch, głównym kandydatem do złotego medalu w Tajlandii.

- Przegrałyśmy z mistrzyniami olimpijskimi. One pokazały klasę, my pokazałyśmy serce, walczyłyśmy. Dałyśmy, ile mamy. Jesteśmy w takim momencie, że więcej nie mogłyśmy dzisiaj dać. Myślę jednak, że mentalnie zrobiłyśmy kroczek do przodu, w Lidze Narodów nie podjęłyśmy walki. Dzisiaj walczyłyśmy, to ciągle za mało - ocenia Agnieszka Korneluk, środkowa polskiej kadry.

Polska przegrała z Włochami. Kapitan "Biało-Czerwonych" wskazuje na ryzyko i błędy

"Biało-Czerwone" w Bangkoku w żadnym z setów nie potrafiły doprowadzić nawet do gry na przewagi, Włoszki w najważniejszych momentach okazywały się bezwzględne. Najbliżej rywalek Polki były w drugim secie, ale mimo prowadzenia w połowie partii nie udało się jej wygrać.

- Czego zabrakło? Jakości w grze. Rywalki pokazały w każdym elemencie, że są lepsze. Robiłyśmy, co mogłyśmy, ale to nie wystarczyło. Drugi set był szansą na przełom, ale popełniłyśmy za dużo błędów. To było kluczowe. Kiedy one miały problemy, my robiłyśmy błędy już w zagrywce. Nie dawałyśmy im szans nawet na poprowadzenie akcji, dawałyśmy im te punkty bez walki - przyznaje Korneluk w rozmowie z Interia Sport.

Kiedy dopytujemy, z czego wynikały te błędy, najbardziej doświadczona zawodniczka w drużynie Stefano Lavariniego wskazuje na ryzyko, jakie podejmowały Polki. Nie przyniosło ono jednak spodziewanych efektów, a aż dziewięć punktów "oddanych" rywalkom.

- Wiedziałyśmy, że musimy ryzykować w każdym elemencie, bo bez tego ryzyka nie byłoby walki z tak dobrym zespołem. Może za bardzo zaryzykowałyśmy w niepotrzebnych momentach - zastanawia się środkowa.

Agnieszka Korneluk poruszona porażką w ćwierćfinale MŚ. "Przykro, że w taki sposób"

Kapitan reprezentacji Polski nawiązała do poprzedniego spotkania z Włochami, w półfinale Ligi Narodów w Łodzi. Wówczas "Biało-Czerwone" również przegrały 0:3 i mecz również szybko się skończył. Potem jednak Polki zagrały jeszcze jedno spotkanie i pokonały Japonię, sięgając po brązowy medal.

- Tam wiedziałyśmy, że możemy się podnieść, mamy jeszcze jeden mecz i walczymy o medal. Tutaj odpadamy z turnieju. Na pewno przykro, że w taki sposób kończy się ta przygoda z reprezentacją w Tajlandii - podsumowuje poruszona porażką siatkarka.

