Polska siatkarka nie mogła się pomylić. Odsłania kulisy. "Niestety spojrzałam"

Kibic, który uważnie śledzi mecze Polska - Niemcy w ostatnich latach, takiego spotkania... właściwie mógł się spodziewać. Obie drużyny grają ze sobą regularnie, często wpadają na siebie w ważnych turniejach, a nieraz - jak choćby w kwalifikacjach olimpijskich - o wyniku decyduje tie-break.

W środę w Phuket, na największej wyspie Tajlandii, polskie siatkarki znów zaserwowały kibicom pięciosetowy spektakl. Magdalena Jurczyk, środkowa "Biało-Czerwonych", mówi wprost: to był szalony mecz.

- I pełen zwrotów akcji. W pewnym momencie, gdy było już tak blisko, starałam się nie patrzeć na wynik, szczególnie gdy szłam na zagrywkę. Skupiłam się po prostu na tym, co mam dobrze zrobić, i to wszystko wyszło całej drużynie. Cieszy fakt, że potrafiłyśmy się podnieść po złym początku. I to my zdobyłyśmy ostatni punkt, a nie Niemki, bo było naprawdę szalenie w tym tie-breaku. Straciłyśmy trzy punkty z rzędu, rywalki miały piłkę meczową, później to wszystko się zmieniało… Jestem szczęśliwa, że to my wychodzimy z tego pierwszego miejsca - podkreśla Jurczyk w rozmowie z Interia Sport.

Środkowa dopytywana o emocje, jakie targały nią w trakcie tego spotkania, przyznaje, że nie zawsze udawało się zupełnie od nich odciąć. A w jej przypadku było to o tyle istotne, że to właśnie ona udała się w pole zagrywki przy stanie 23:24 w czwartym secie, gdy Niemki miały piłkę meczową i mogły zakończyć spotkanie jeszcze przed tie-breakiem.

- Chciałam się wyłączyć, ale niestety, idąc na zagrywkę, spojrzałam na wynik, więc byłam świadoma tego, co się stanie, jeżeli ją zepsuję. To są momenty: żeby wygrać mecz, trzeba zachować w nich zimną krew. I nam się to udało - zaznacza siatkarka.

Tak jak cały zespół, również i Jurczyk uczestniczyła w wybuchu radości polskiej ekipy po ostatnim gwizdku. Najbardziej symboliczny był szalony bieg trenera Stefano Lavariniego, który ruszył wyściskać Paulinę Damaske. Jurczyk podkreśla, że za radością drużyny stał zrealizowany cel na ostatni mecz w Phuket.

Cały sztab wyskoczył na boisko, wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Zdawaliśmy sobie sprawę, o co dzisiaj gramy. Wiadomo: teoretycznie łatwiejszy przeciwnik w kolejnej fazie. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z mojej drużyny, że zrobiłyśmy to, postawiłyśmy tę kropkę nad "i"

Po wygranej z Niemkami Polki uniknęły meczu z Włochami już w 1/8 finału mistrzostw świata. W tej fazie zostanie rozegrany mecz Polska - Belgia. Spotkanie zaplanowano na sobotę.

Z Phuket Damian Gołąb

