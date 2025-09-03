Polska odpadła, włoskie media już komentują. Lavariniemu się to nie spodoba

Bardzo udanie podczas tegorocznych mistrzostw świata w Tajlandii spisywała się reprezentacja Polski. Niedawne brązowe medalistki Ligi Narodów przemknęły przez fazę grupową pokonując 3:1 Wietnam i Kenię oraz 3:2 po ogromnych emocjach Niemki. Takie wyniki pozwoliły im zająć pierwsze miejsce w grupie, dzięki czemu w 1/8 finału zmierzyły się z Belgią.

Spotkanie to było również bardzo emocjonujące i do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim ponownie lepsze okazały się podopieczne Stefano Lavariniego, co oznaczało awans do ćwierćfinału.

W nim przyszło im rywalizować ze zdecydowanymi faworytkami do złota, Włoszkami. Drużyna prowadzona przez Julio Velasco jest niepokonana od ponad roku. Nie inaczej było w środę, bowiem mistrzynie olimpijskie pokonały Polki 3:0 wygrywając sety 25:17, 25:21 i 25:18.

Polki zaprezentowały się nieco poniżej swoich możliwości. Były nieskuteczne w ataku, a także nie najlepiej grały w polu serwisowym. Ich dyspozycja nie przeszła obojętnie ekspertom, jak i samym dziennikarzom. Tuż po spotkaniu błyskawicznie rozpisywały się włoskie media.

Włosi brutalni dla Polski, co za słowa

Tamtejsi dziennikarze podobnie, jak Polscy spodziewali się po zespole Lavariniego zdecydowanie więcej. Zdaniem Sport Mediaset Polki zostały pokonane bez trudu. W podobnych tonach piszę "La Gazzetta dello Sport" czy "Corriere Della Sera".

- Włochy przeszły ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Tajlandii śpiewająco, pokonując drużynę Stefano Lavariniego. Polska mogła zrobić bardzo niewiele, mimo że starała się ze wszystkich sił - napisało Corriere Della Sera.

- Tym razem pechowcem jest Polska, zmiażdżona w trzech setach, bez walki i bez atrakcyjności. Powinna być trudnym przeciwnikiem - czytamy w serwsie Il Fattoquotidiano.

- Włoszki bez trudu pokonały Polskę 3:0 na Mistrzostwach Świata w siatkówce kobiet - komentuje Sport Mediaset.

- Nawet Polska, trzecia w rankingu, nie jest w stanie zagrozić drużynie Velasco, która kończy mecz zdecydowanym zwycięstwem 3:0 w nieco ponad godzinę - napisała La Gazzetta dello Sport.

Włoszki w półfinale zmierzą się z wygranym spotkania Brazylia - Francja. Poza aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi w strefie medalowej znajduję się także Japonia.

Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Włochy z ćwierćfinału MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Siatkarki reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe