Polska - Niemcy. Siatkówka. Mecz na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w ostatnim meczu grupowym zagra z Niemcami. O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy. Wynik. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa na stronie Interii Sport.

Agnieszka Korneluk i Malwina Smarzek w barwach reprezentacji Polski na mistrzostwach świata
Agnieszka Korneluk i Malwina Smarzek w barwach reprezentacji Polski na mistrzostwach światavolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Niemcy na mistrzostwach świata siatkarek rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Niemcy. Mistrzostwa świata siatkarek. Relacja live, wynik

Polskie siatkarki w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej mistrzostw świata zagrały z zespołami spoza czołówki. Mimo to Biało-Czerwone w obu spotkaniach straciły po jednym secie. Najpierw zawodniczki Stefano Lavariniego pokonały 3:1 Wietnamki, a następnie w takim samym stosunku Kenijki.

W trzecim i ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Polski zagra z Niemkami. Nasze zachodnie sąsiadki nie pozwoliły sobie na żadne wpadki i potknięcia w pierwszych dwóch spotkaniach. Oba wygrały bowiem 3:0.

Ostatnie bezpośrednie starcia Polek z Niemkami jednak jednoznacznie stawiają nasze siatkarki w roli faworytek. W ostatnich pięciu potyczkach Biało-Czerwone triumfowały pięciokrotnie, a dwa ostatnie wygrały bez straty seta, w tym tegoroczną rywalizację w trakcie Ligi Narodów.

Mistrzostwa Świata (K)
Faza grupowa
27.08.2025
15:30
I SET
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1.

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w biało-czerwonych strojach rozmawia na boisku podczas meczu, centralnie wyróżniona jedna z nich z uniesionymi ramionami, widoczne siatka oraz sportowa atmosfera.
Agnieszka Korneluk (z numerem 5) w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Drużyna żeńska podczas meczu siatkówki halowej, zawodniczki w biało-czerwonych strojach koncentrują się na piłce przelatującej nad siatką, a widownia pełna kibiców żywiołowo dopinguje z trybun.
Polskie siatkarki podczas mistrzostw świata 2025Marcin GolbaAFP

