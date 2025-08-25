Polskie siatkarki zanotowały drugie zwycięstwo w mistrzostwach świata w Tajlandii. Po raz drugi mierzyły się z przeciwnikiem z trzeciej dziesiątki rankingu FIVB, po raz drugi ograły go 3:1 - po Wietnamie przyszedł czas na Kenię.

Polska - Kenia. Stefano Lavarini tłumaczy, co stało się w drugim secie

Po spotkaniu na boisku przesadnej radości nie było, a selekcjoner Stefano Lavarini docenił rywala. Już po spotkaniu z Wietnamem przestrzegał, by nie lekceważyć żadnego rywala na mistrzostwach świata. Jego zespół po raz kolejny przekonał się o tym na własnej skórze.

Mieliśmy świetne nastawienie, a Kenia zagrała tak, jak się spodziewaliśmy. Rywalki wykonywały niesamowitą pracę w obronie już od pierwszego seta. Mieliśmy pięć, sześć punktów przewagi, a w pewnym momencie nasze dwie najważniejsze zawodniczki w ataku miały skuteczność niższą niż zazwyczaj. To ważne, bo oznacza, że Kenia wykonywała swoją pracę dobrze

Najlepiej Kenia wyglądała w drugim secie. O ile na otwarcie MŚ w Tajlandii mistrzynie Afryki tylko postraszyły Niemki, ale nie urwały im seta, o tyle w meczu z Polską przez całą drugą partię dominowały. Skończyło się niespodziewaną porażką "Biało-Czerwonych" 15:25. Lavarini opowiada, jak do tego doszło.

- Byliśmy bardzo precyzyjni. Dobrze zagrywaliśmy, rozgrywaliśmy akcje. Wykonywaliśmy nasze zadania dobrze i wykorzystywaliśmy atuty, które mogły zrobić różnicę. Taki był pierwszy set. W drugim straciliśmy naszą jakość w przyjęciu. To sytuacja, która czasami pozbawia drużynę regularności, ciągłości. Prawdopodobnie straciliśmy też trochę punktów odniesienia. W tym samym momencie Kenia mocno urosła pod kątem wiary w swoje możliwości, agresywności. Rozegrała fantastyczny set, gratuluję - mówi włoski szkoleniowiec.

Stefano Lavarini: Popełniliśmy wiele błędów, ale najważniejsze są trzy punkty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Polki odpowiedziały rywalkom. Jest awans

Ten set ostatecznie nie zachwiał jednak polską drużyną na tyle, by nie potrafiła odwrócić losów spotkania. Mimo że na początku trzeciego seta Kenijki próbowały nadal nadawać ton wydarzeniom na boisku, Polki odpowiedziały wygraną 25:15. A w czwartej partii przypieczętowały zwycięstwo za komplet punktów.

- Dobrze, że dziewczyny w trzeciej partii, a potem w czwartej odnalazły sposób na taką grę, jaką planowaliśmy przeciwko temu rywalowi. Staraliśmy się grać naszą siatkówkę i przeciwstawić się temu, jak grały rywalki. Przygotowywaliśmy się na to. Jestem szczęśliwy, że potrafiliśmy to zrobić w odpowiedni sposób - zaznacza Lavarini.

Zwycięstwo oznacza dla Polski pewny awans do kolejnej rundy turnieju - 1/8 finału, która zostanie rozegrana w Bangkoku. Wcześniej jednak, bo już w środę, mecz Polska - Niemcy, który zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie G.

Z Phuket Damian Gołąb

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini, trener polskich siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Polskie siatkarki wygrały dwa mecze w mistrzostwach świata VolleyballWorld materiał zewnętrzny