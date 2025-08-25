Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Kenia. Siatkówka. Mecz na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Polskie siatkarki w drugim meczu na mistrzostwach świata zagrają z Kenią. O której godzinie grają siatkarki na MŚ? Transmisja na żywo, stream. Siatkówka. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Katarzyna Wenerska (druga z lewej) od kilku lat jest ważnym ogniwem kadry. W tym sezonie została podstawową rozgrywającą
Katarzyna Wenerska (druga z lewej) od kilku lat jest ważnym ogniwem kadry. W tym sezonie została podstawową rozgrywającąAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

Mecz Polska - Kenia na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go.

Magdalena Stysiak: Pierwszy set tego meczu będzie dla nas dobrą lekcją. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polska - Kenia. Mistrzostwa świata siatkarek. Relacja live, wynik

Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły mistrzostwa świata w Tajlandii. Biało-Czerwone wywiązały się z roli faworytek i pokonały Wietnamki, choć 3:1, co należy uznać za niemałą niespodziankę. Teraz ich rywalkami będzie reprezentacja Kenii.

Kenijki w pierwszym meczu zagrały z Niemkami i zgodnie z przewidywaniami uległy naszym zachodnim sąsiadkom 0:3. Polska z Kenią grała jak do tej pory czterokrotnie. Po raz ostatnim w zeszłym roku na igrzyskach olimpijskich, kiedy Biało-Czerwony w fazie grupowej wygrały 3:0. Rzecz jasna łączny bilans jest na korzyść naszych siatkarek, który czterokrotnie pokonywały rywalki z Afryki i tylko raz w 2006 roku na mistrzostwach świata właśnie pozwoliły Kenijkom ugrać seta.

Mecz Polska - Kenia na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Mistrzostwa Świata (K)
Faza grupowa
25.08.2025
15:30
I SET
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1.

