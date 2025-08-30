Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Belgia. Siatkówka. Mecz na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Polskie siatkarki w meczu 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z Belgią. O której godzinie grają siatkarki na MŚ? Transmisja na żywo, stream. Siatkówka. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025
Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025VolleyballWorldmateriały prasowe

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Belgia. 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski siatkarek wygrała zmagania w swojej grupie. Zawodniczki najpierw pokonały w stosunku 3:1 Wietnamki i Kenijki, a w ostatnim spotkaniu tej części turnieju zmierzyły się z Niemkami. Środowy mecz był bardzo trudny dla naszego zespołu, który ostatecznie zwyciężył po thrillerze 3:2.

Ten wynik okazał się kluczowy w kontekście uniknięcia Włoszek w 1/8 finału. Wygrana sprawiła, że polskie siatkarki na tym etapie mistrzostw świata zagrają z Belgijkami. Zespół z Beneluksu wygrał w fazie grupowej dwa mecze i jeden przegrał. Belgijki uległy właśnie Włoszkom 1:3.

Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski z Belgią to dwa zwycięstwa. Biało-Czerwone wygrały z tą drużyną w tegorocznej Lidze Narodów 3:0, a na ostatnich mistrzostwach Europy w 2023 roku triumfowały 3:2 na poziomie fazy grupowej. Wcześniej naszym siatkarkom z Belgijkami nie wiodło się tak dobrze. Przegrały bowiem trzy poprzednie mecze, wszystkie w stosunku 2:3.

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.

Dwie zawodniczki w czerwonych strojach siatkarskich z nazwiskami i numerami 24 oraz 26 na plecach w geście wspólnej radości po udanej akcji, w tle widownia oraz inne postacie na boisku.
MŚ siatkarek. Polska awansowała z grupy z pierwszego miejsca. Na jej drodze do strefy medalowej stoi Belgia, a potem Włochy lub NiemcyVolleyballWorldmateriały prasowe
Grupa polskich siatkarek w czerwono-białych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku do siatkówki, większość zawodniczek jest w dynamicznych pozach, a ich twarze wyrażają silne emocje i radość z sukcesu
Siatkarska reprezentacja PolskiNurPhotoAFP

