Polska - Belgia. Siatkówka. Mecz na żywo, transmisja, wynik
Polskie siatkarki w meczu 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z Belgią. O której godzinie grają siatkarki na MŚ? Transmisja na żywo, stream. Siatkówka. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Polska - Belgia. 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek. Relacja live, wynik
Reprezentacja Polski siatkarek wygrała zmagania w swojej grupie. Zawodniczki najpierw pokonały w stosunku 3:1 Wietnamki i Kenijki, a w ostatnim spotkaniu tej części turnieju zmierzyły się z Niemkami. Środowy mecz był bardzo trudny dla naszego zespołu, który ostatecznie zwyciężył po thrillerze 3:2.
Ten wynik okazał się kluczowy w kontekście uniknięcia Włoszek w 1/8 finału. Wygrana sprawiła, że polskie siatkarki na tym etapie mistrzostw świata zagrają z Belgijkami. Zespół z Beneluksu wygrał w fazie grupowej dwa mecze i jeden przegrał. Belgijki uległy właśnie Włoszkom 1:3.
Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski z Belgią to dwa zwycięstwa. Biało-Czerwone wygrały z tą drużyną w tegorocznej Lidze Narodów 3:0, a na ostatnich mistrzostwach Europy w 2023 roku triumfowały 3:2 na poziomie fazy grupowej. Wcześniej naszym siatkarkom z Belgijkami nie wiodło się tak dobrze. Przegrały bowiem trzy poprzednie mecze, wszystkie w stosunku 2:3.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.