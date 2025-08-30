Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Belgia. O której mecz siatkarek na MŚ? [TRANSMISJA, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Polskie siatkarki w 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z Belgią. Biało-Czerwone w ostatnich dwóch meczach z tym zespołem poradziły sobie znakomicie, choć wcześniej nie wiodło im się najlepiej. O której godzinie grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Belgia? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Magdalena Stysiak, Paulina Damaske i Aleksandra Szczygłowska w barwach reprezentacji Polski
Magdalena Stysiak, Paulina Damaske i Aleksandra Szczygłowska w barwach reprezentacji PolskiYohei Osada Newspix.pl

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Belgia. Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarek wygrała zmagania w swojej grupie. Zawodniczki najpierw pokonały w stosunku 3:1 Wietnamki i Kenijki, a w ostatnim spotkaniu tej części turnieju zmierzyły się z Niemkami. Środowy mecz był bardzo trudny dla naszego zespołu, który ostatecznie zwyciężył po thrillerze 3:2.

Ten wynik okazał się kluczowy w kontekście uniknięcia Włoszek w 1/8 finału. Wygrana sprawiła, że polskie siatkarki na tym etapie mistrzostw świata zagrają z Belgijkami. Zespół z Beneluksu wygrał w fazie grupowej dwa mecze i jeden przegrał. Belgijki uległy właśnie Włoszkom 1:3.

Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski z Belgią to dwa zwycięstwa. Biało-Czerwone wygrały z tą drużyną w tegorocznej Lidze Narodów 3:0, a na ostatnich mistrzostwach Europy w 2023 roku triumfowały 3:2 na poziomie fazy grupowej. Wcześniej naszym siatkarkom z Belgijkami nie wiodło się tak dobrze. Przegrały bowiem trzy poprzednie mecze, wszystkie w stosunku 2:3.

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.

Siatkarki reprezentacji Polski w biało-czerwonych strojach wyrażają emocje na boisku podczas meczu siatkówki, w tle widoczna zawodniczka drużyny przeciwnej.
Martyna Czyrniańska (pierwsza z lewej) w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Trener w biało-czerwonym dresie energetycznie prowadzi drużynę siatkarek podczas meczu, zawodniczki w czerwonych i białych strojach komunikują się między sobą na środku boiska, w tle widać kolejne zawodniczki wchodzące na parkiet.
Stefano Lavarini po meczu z Niemkami wbiegł na parkiet wyściskać Paulinę DamaskeVolleyballWorldmateriały prasowe

