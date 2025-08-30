Polska - Belgia. O której mecz siatkarek na MŚ? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik: Wszystko jest w głowie, to jest wiara. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Belgia. Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarek wygrała zmagania w swojej grupie. Zawodniczki najpierw pokonały w stosunku 3:1 Wietnamki i Kenijki, a w ostatnim spotkaniu tej części turnieju zmierzyły się z Niemkami. Środowy mecz był bardzo trudny dla naszego zespołu, który ostatecznie zwyciężył po thrillerze 3:2.

Ten wynik okazał się kluczowy w kontekście uniknięcia Włoszek w 1/8 finału. Wygrana sprawiła, że polskie siatkarki na tym etapie mistrzostw świata zagrają z Belgijkami. Zespół z Beneluksu wygrał w fazie grupowej dwa mecze i jeden przegrał. Belgijki uległy właśnie Włoszkom 1:3.

Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski z Belgią to dwa zwycięstwa. Biało-Czerwone wygrały z tą drużyną w tegorocznej Lidze Narodów 3:0, a na ostatnich mistrzostwach Europy w 2023 roku triumfowały 3:2 na poziomie fazy grupowej. Wcześniej naszym siatkarkom z Belgijkami nie wiodło się tak dobrze. Przegrały bowiem trzy poprzednie mecze, wszystkie w stosunku 2:3.

Mecz Polska - Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.

Martyna Czyrniańska (pierwsza z lewej) w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Stefano Lavarini po meczu z Niemkami wbiegł na parkiet wyściskać Paulinę Damaske VolleyballWorld materiały prasowe