Polki wykonały zadanie, to już pewne. Ale znów nie obyło się bez wpadki

Podobnie jak pierwszy mecz w Phuket z Wietnamem, tak i rywalizację z Kenią Polki rozpoczęły dość nerwowo. Problemy na lewym skrzydle miała Martyna Czyrniańska, która dwa razy nadziała się na blok rywalek i Kenia prowadziła 3:1. "Biało-Czerwone" tym razem jednak nie dały się wybić z rytmu na długo. Sprawnie odrobiły straty, a rywalkom zrewanżowała się sama Czyrniańska, która zdobyła aż trzy punkty zagrywką. Przewaga Polek błyskawicznie urosła do sześciu punktów.

Kenijki grały odważnie, podejmowały ryzyko - czyli robiły to, czego spodziewał się sztab szkoleniowy "Biało-Czerwonych". Tyle że owocowało to sporą liczbą błędów. Mimo wszystko przy stanie 15:12 dla Polski Stefano Lavarini poprosił o przerwę, gdy i jego siatkarkom nie wyszło kilka akcji. W drugiej części seta Kenijki zupełnie się jednak pogubiły. Po pierwszej zmianie trenera pomyliły ustawienie, zachwiały się też w przyjęciu. Łącznie oddały rywalkom osiem punktów, a Polska wygrała 25:17.

MŚ siatkarek. Załamanie w drugim secie meczu Polska - Kenia. Polki słabsze o 10 punktów

Mecz polskich siatkarek, za którymi niektórzy kibice w Tajlandii wręcz szaleją, znów oglądało sporo kibiców, ale trybuny czterotysięcznego obiektu w Phuket się nie wypełniły. Podobnie jak w trakcie spotkania z Wietnamem, to Polki były dopingowane głośniej - przede wszystkim przez tajlandzkich fanów, ale na trybunach były obecne również grupki polskich kibiców.

A druga partia poniedziałkowego spotkania znów nie rozpoczęła się dla Polek najlepiej. Pojawiły się problemy z przyjęciem, tym razem ekipa Lavariniego przegrywała już 0:4. Tym razem odrobienie strat nie przyszło już tak łatwo. Przy stanie 3:9 selekcjoner zdecydował się na podwójną zmianę i wprowadził na boisko Malwinę Smarzek oraz Marlenę Kowalewską. Kenia miała jednak po chwili już osiem punktów przewagi. Problemem było przyjęcie, więc na boisku pojawiła się też Paulina Damaske.

Po chwili Polki zaczęły odrabiać straty, ale Kenijki nie dały się wybić z rytmu. I to ich zagrania wzbudzały coraz większy aplauz w hali. Lavarini przeprowadził zmiany powrotne, ale seta nie udało się uratować. Nawet gdy udało się poprawić przyjęcie, pojawiały się błędy w ataku. Skończyło się skutecznością na poziomie 29 procent i wysoką porażką 15:25.

Polskie siatkarki z awansem do fazy pucharowej. Przełamały Kenię, Stefano Lavarini zmieniał skład

Na trzecią partię Lavarini posłał skład z jedną zmianą - na środku pojawiła się Aleksandra Gryka. Gra jego drużyny wróciła na dobre tory. Polki szybko zbudowały sobie pięciopunktową przewagę. Nowa środkowa wniosła do gry niezłą zagrywkę, przy siatce mocniej zaznaczyła się Agnieszka Korneluk. Z coraz lepszej strony pokazywała się Martyna Łukasik - nie tylko w ataku, ale i w polu zagrywki. Entuzjazm Kenijek wyraźnie przygasł, tym razem to "Biało-Czerwone" pewnie wygrały seta 25:15.

Siatkarki z Afryki na początku czwartej partii znów prezentowały się nieco lepiej, zaczęły od prowadzenia 3:1. Tym razem Lavarini postawił na skład z Kowalewską i Smarzek. Ta druga już w trzecim secie dobrze pokazała się zresztą po wejściu z rezerwy. Polska dogoniła Kenię przy stanie 8:8. Coraz lepiej zaczął funkcjonował, kolejnego asa serwisowego do swojego dorobku dorzuciła Czyrniańska.

Polska prowadziła już 14:10 i mecz zmierzał w stronę końca. Kenijkom przydarzało się nieco więcej błędów. Polek nie zatrzymały pojedyncze nieudane akcje, jak blok przy ataku Smarzek. Ostatecznie "Biało-Czerwone" wygrały 25:14 i zapewniły sobie drugi komplet punktów w Tajlandii.

Teraz Polki będą mieć dzień przerwy, a po nim czeka je kluczowe spotkanie fazy grupowej. Ich ostatnimi przeciwniczkami w Phuket będą Niemki, które w poniedziałek pokonały Wietnam i są liderkami grupy G. Stawką będzie teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału i prawdopodobne uniknięcie już na tym etapie turnieju Włoszek.

Z Phuket Damian Gołąb

Polska: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Wenerska, Jurczyk, Czyrniańska - Szczygłowska (libero) oraz Kowalewska, Smarzek, Damaske, Gryka, Stefanik (libero), Piasecka

Kenia: Emma, Belinda, Adhiambe, Sande, Ekaru, Tata - Cele (libero) oraz Jepkorir, Lorine, Likhayo, Juliana

