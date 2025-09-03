Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polki wracają do domu. Takie słowa tuż po ostatniej piłce. Kadra Lavariniego wypunktowana

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Na etapie ćwierćfinału zakończyła się przygoda reprezentacji Polski w mistrzostwach świata. Na tym etapie lepsze 3:0 okazały się zdecydowane faworytki do złota w tych zmaganiach, Włoszki. Tuż po ostatniej piłce meczu kilka słów odnośnie występu "Biało-Czerwonych" zabrali eksperci. Ich zdaniem nasze reprezentantki powinny grać zdecydowanie lepiej w ataku.

Siatkarki reprezentacji Polski
Siatkarki reprezentacji PolskiVolleyballWorldmateriały prasowe

Po udanej fazie grupowej, gdzie Polki zanotowały komplet zwycięstw pokonując Wietnam, Kenię i Niemcy nastąpiła walka w fazie pucharowej najważniejszego turnieju tego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostw świata.

W 1/8 finału "Biało-Czerwone" zmierzyły się Belgijkami i po bardzo zaciętym spotkaniu pokonały je 3:2, dzięki czemu zameldowały się w najlepszej ósemce rywalizacji.

W ćwierćfinałowym meczu rywalkami okazały się być wielkie faworytki do złota, Włoszki. Zawodniczki Stefano Lavariniego próbowały sprawić sensację, lecz ostatecznie górą 3:0 okazały się rywalki. W ten sposób nasze reprezentantki zakończyły swój udział w mistrzostwach świata na etapie 1/4 finału.

Zobacz również:

Polskie siatkarki
MŚ siatkarek

Porażka to nie wszystko, Polki straciły ważne punkty. Może być spadek

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Tuż po spotkaniu kilka słów odnośnie spotkania Polek powiedzieli eksperci, Paulina Maj-Erwardt, Miłosz Majka, i Jakub Bednaruk.

    Eksperci nie pozostawili złudzeń, co za słowa

    Zdaniem szkoleniowca reprezentacji Polski kobiet do lat 21 rywalki pokazały dziś prawdziwą klasę i udowodniły, dlaczego są lepsze.

    - Przeskoczyły cały świat i dzisiaj pokazały, ile nam jeszcze do nich brakuje. Zagrały wybitny mecz w ataku, a my w tym elemencie zagraliśmy zdecydowanie słabiej. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy - powiedział Miłosz Majka w Polsacie Sport.

    Co ciekawe, Polki przyjmowały zagrywki rywalek bardzo dobrze, co udowadniają statystki tego spotkania. Niestety nie potrafiły tego dobrze wykorzystać, szczególnie w ataku na środku siatki. Jak przyznała Paulina Maj-Erwardt współpraca na linii rozrywające - środkowe powinna wyglądać zdecydowanie lepiej.

    Nie przełożyliśmy tych procentów w przyjęciu na atak, oprócz Agnieszki Korneluk pozostałe środkowe, czy to Aleksandra Gryka, czy Magdalena Jurczyk nie dostały więcej, niż pięciu piłek. Ich procent udziału jest niewielki, a wkład punktowy w mecz praktycznie żaden. Widzieliśmy takie urywki, że nie do końca środkowe się spotykały z rozgrywającymi, więc tutaj mieliśmy problem. Wtedy automatycznie podwójny blok na skrzydłach i to utrudniało
    zdradziła.

    Podobnego zdania był Jakub Bednaruk, który wskazał, że skuteczność na środku powinna być zdecydowanie wyższa.

    - Nie spodziewałem się aż tak dobrego przyjęcia, szczególnie w pierwszym secie. Wenerska stała pod siatką, mogła się bawić, ale to nie przekładało się na atak. Trzeba uruchomić to pierwsze tempo. Myśmy zagrali 26 krótkich w tym meczu, a tylko dziewięć skończonych - zaznaczył ekspert.

    Włoszki w półfinale mistrzostw świata zmierzą się z wygranym rywalizacji Brazylia - Francja.

    MŚ siatkarek. Włochy - Polska. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Agnieszka Korneluk pełniła funkcję kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie
    MŚ siatkarek

    Polska siatkarka poruszona po porażce. Włoszki lepsze, teraz takie słowa

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Polskie siatkarki w biało-czerwonych strojach świętują zdobyty punkt na boisku siatkarskim, jedna z zawodniczek na pierwszym planie wyraźnie wyraża radość i determinację, w tle pozostałe członkinie drużyny klaszczą i przytulają się.
    Siatkarki Reprezentacji PolskiRUNGROJ YONGRITPAP/EPA
    Trener drużyny siatkarskiej w stroju sportowym stoi na hali podczas meczu, w tle siatkarka w zielonym stroju wykonuje gest ręką, otoczenie wypełnia rozmyty tłum kibiców.
    Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja