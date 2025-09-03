Polki wracają do domu. Takie słowa tuż po ostatniej piłce. Kadra Lavariniego wypunktowana

Po udanej fazie grupowej, gdzie Polki zanotowały komplet zwycięstw pokonując Wietnam, Kenię i Niemcy nastąpiła walka w fazie pucharowej najważniejszego turnieju tego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostw świata.

W 1/8 finału "Biało-Czerwone" zmierzyły się Belgijkami i po bardzo zaciętym spotkaniu pokonały je 3:2, dzięki czemu zameldowały się w najlepszej ósemce rywalizacji.

W ćwierćfinałowym meczu rywalkami okazały się być wielkie faworytki do złota, Włoszki. Zawodniczki Stefano Lavariniego próbowały sprawić sensację, lecz ostatecznie górą 3:0 okazały się rywalki. W ten sposób nasze reprezentantki zakończyły swój udział w mistrzostwach świata na etapie 1/4 finału.

Tuż po spotkaniu kilka słów odnośnie spotkania Polek powiedzieli eksperci, Paulina Maj-Erwardt, Miłosz Majka, i Jakub Bednaruk.

Eksperci nie pozostawili złudzeń, co za słowa

Zdaniem szkoleniowca reprezentacji Polski kobiet do lat 21 rywalki pokazały dziś prawdziwą klasę i udowodniły, dlaczego są lepsze.

- Przeskoczyły cały świat i dzisiaj pokazały, ile nam jeszcze do nich brakuje. Zagrały wybitny mecz w ataku, a my w tym elemencie zagraliśmy zdecydowanie słabiej. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy - powiedział Miłosz Majka w Polsacie Sport.

Co ciekawe, Polki przyjmowały zagrywki rywalek bardzo dobrze, co udowadniają statystki tego spotkania. Niestety nie potrafiły tego dobrze wykorzystać, szczególnie w ataku na środku siatki. Jak przyznała Paulina Maj-Erwardt współpraca na linii rozrywające - środkowe powinna wyglądać zdecydowanie lepiej.

Nie przełożyliśmy tych procentów w przyjęciu na atak, oprócz Agnieszki Korneluk pozostałe środkowe, czy to Aleksandra Gryka, czy Magdalena Jurczyk nie dostały więcej, niż pięciu piłek. Ich procent udziału jest niewielki, a wkład punktowy w mecz praktycznie żaden. Widzieliśmy takie urywki, że nie do końca środkowe się spotykały z rozgrywającymi, więc tutaj mieliśmy problem. Wtedy automatycznie podwójny blok na skrzydłach i to utrudniało

Podobnego zdania był Jakub Bednaruk, który wskazał, że skuteczność na środku powinna być zdecydowanie wyższa.

- Nie spodziewałem się aż tak dobrego przyjęcia, szczególnie w pierwszym secie. Wenerska stała pod siatką, mogła się bawić, ale to nie przekładało się na atak. Trzeba uruchomić to pierwsze tempo. Myśmy zagrali 26 krótkich w tym meczu, a tylko dziewięć skończonych - zaznaczył ekspert.

Włoszki w półfinale mistrzostw świata zmierzą się z wygranym rywalizacji Brazylia - Francja.

MŚ siatkarek. Włochy - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarki Reprezentacji Polski RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP