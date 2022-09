Polki przegrały pierwszy raz. Kapitan wyjaśnia przyczyny

- Zabrakło dziś wszystkiego po trochu: trochę obrony, trochę za dużo błędów - mówiła po meczu Joanna Wołosz. - Czuć było fizyczność Dominikanek, których zupełnie niepotrzebnie się trochę przestraszyłyśmy. W pierwszym secie szło bardzo dobrze, potem one uderzyły dwa razy w drugi metr, myśmy się cofnęły niepotrzebnie, trzeba to było przetrzymać. Trzeba było grać cierpliwie. Doświadczenie było po stronie naszych rywalek - przyznała Wołosz.

- W czwartym secie rzuciłyśmy na szalę wszystko co miałyśmy, walczyłyśmy o każdą piłkę. Trochę szczęścia zabrakło, jak ten minimalny aut. Mam nadzieję, że w sobotę szczęście powróci - powiedziała Wołosz nawiązując do kolejnego, już ostatniego meczu w grupie B siatkarskich mistrzostw świata. Rywalkami Polek będą Turczynki , które tak jak zawodniczki z Dominikany będą faworytkami w spotkaniu z Biało-Czerwonymi.

- Z Turcją mamy rachunki do wyrównania, wciąż uważam, że to faworyt naszej grupy. Aby mieć szanse, musimy zagrać naszą najlepszą siatkówkę, aby siedział nam blok i zagrywka - to kluczowe - podkreśliła Wołosz.