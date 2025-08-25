Polki pokonały Kenię, ale co stało się później. Lavarini musi to przełknąć

Reprezentantki Polski z problemami weszły w tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane w Tajlandii. W pierwszym spotkaniu w grupie podopieczne Stefano Lavariniego co prawda pokonały Wietnam, ale nie bez kłopotów. Scenariusz powtórzył się w starciu z Kenijkami i chociaż Polki wygrały 3:1, to drugą partię przegrały 15:25.

Po zakończeniu spotkania, w studiu Polsatu Sport nie brakowało rozkładania meczu na czynniki pierwsze i analizy tego, co działo się na boisku w Tajlandii. Jak nietrudno się domyślić, podopieczne Stefano Lavariniego zasiały ziarno niepewności w ekspertach siatkarskich.

Wygrana Polek z Kenią, nagle takie słowa. Siatkarki Lavariniego podsumowane

- Ten mecz pokazuje i potwierdza, że gra naszego zespołu jest bardzo nierówna... Po pierwszym secie, dobrze zagranym, wpadamy w taką czarną dziurę i nie potrafimy z niej wyjść po to, żeby w kolejnych setach wygrać do 15 i 14 - pokazując całkiem niezły poziom sportowy - podsumowała gorzko Dorota Świeniewicz-Brandt.

Polska - Kenia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Uwadze ekspertów zasiadających w studiu Polsatu Sport nie umknął fakt, że przed ostatnim spotkaniem w grupie, które zdecyduje o pierwszym miejscu w tabeli, Stefano Lavarini ma niemały ból głowy, jak poukładać zespół.

- Ja jestem rozdarty bardzo... Z jednej strony możemy powiedzieć "wyszliśmy z grupy, mamy dwa zwycięstwa i 6 punktów". Z drugiej strony pali mi się czerwona lampka przed meczem z Niemcami. Oczywiście, po zwycięstwie nikt nie będzie pamiętał, czy traciliśmy seta w meczu z Wietnamem i Kenią, ale za dużo tu jest ten sinusoidy... Jest źle, jest dobrze - jest piękne zagranie, jest potknięcie się. Trochę za dużo jak na mecze z Wietnamem i Kenią - dodał Jakub Bednaruk.

Po dwóch meczach w grupie Polki zajmują obecnie drugie miejsce - za plecami Niemek. Nasze zachodnie sąsiadki również mogą pochwalić się dwoma zwycięstwami, ale w przeciwieństwie do podopiecznych Lavarinigiego, nie przegrały one ani jednego seta podczas mistrzostw. Spotkanie Polska - Niemcy już w środę o godzinie 15:30. Relacja tekstowa na portalu interia.pl.

Stefano Lavarini pozytywnie ocenia mecz Polska - Wietnam Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Stefano Lavarini, trener polskich siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski AFP