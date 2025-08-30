Polki pokonały Belgię, ale co stało się później. Lavariniemu to się nie spodoba

Od początku rywalizacji na mistrzostwach świata, gra polskich siatkarek nie jest taka, jakiej mogli spodziewać się fani. "Biało-czerwone" mają swoje problemy na boisku, co przeradza się w dość szarpaną grę i długie wymiany. Nie inaczej było w 1/8 finału, gdzie Belgijki dały się we znaki podopiecznym Stefano Lavariniego. Ostatecznie Polki okazały się lepsze w całym meczu, ale do wyłonienia ćwierćfinalistek potrzebny był tie-break.

Co więcej, lepiej w mecz weszły zawodniczki z Belgi, które wygrały pierwszą partię, a później były w stanie się podnieść i doprowadzić do piątego seta. Występ polskich siatkarek wywołał gorzkie słowa ekspertów w studiu "Polsatu Sport" i najmniej dyplomatyczny okazał się Jakub Bednaruk.

Zanim jednak zabrał on głos, swoje zdanie wyraziła Joanna Podoba-Malicka zwracają już przed meczem uwagę na istotny szczegół.

Awans Polek do ćwierćfinału, ale co stało się później. Gorzki werdykt. Lavarini musi się z tym pogodzić

- Szczerze mówiąc, że spodziewałam się aż takiego horroru. Myślałam, że ten mecz będzie dla naszych pań łatwiejszy. Cały czas będę nawiązywać do tej koncentracji. Przed meczem z Niemkami był pokazany obrazek, jak dziewczyny wchodziły na salę - bardzo mocno skoncentrowane. Dzisiaj ten obrazek wyglądał trochę inaczej i to na samym początku mnie zmartwiło. Najważniejsze, że wygrana - koniec marudzenia - wyznała.

O "formę" podopiecznych Stefano Lavariniego zapytana została również Paulina Maj-Erwardt, jednak od razu wskazała ona, że Polki mają ogromne kłopoty z utrzymaniem swojej gry nawet na przestrzeni całego spotkania.

- Nie mówmy o formie, bo ta forma jest trochę szarpana i tak gramy - raz lepiej, raz gorzej. I to w przeciągu jednego spotkania mamy wzloty i upadki. No coż… dzisiejszy mecz wyglądał tak, że muszę powiedzieć coś dobrego - więc fajnie, że wygraliśmy i cieszmy się, że jesteśmy w ćwierćfinale - dodała była siatkarka.

Jakub Bednaruk z kolei postanowił wprost powiedzieć, co myśli o dotychczasowej grze polskich siatkarek i o ile cieszy się on z awansu do ćwierćfinału, to nie mógł przejść obojętnie obok stylu, w jakim pokonały tego siatkarki.

Mamy wzór przepchniętego ćwierćfinału. Jesteśmy tam, gdzie chcemy być, ale to, jak przepchnęliśmy grupę, ten mecz z Niemkami... My słabo, a Belgijski jeszcze gorzej. Dzisiaj było tyle błędów - piłek przebijanych palcami, niedogrywanych piłek wysokich, źle wystawionych piłek wysokich... Mnóstwo technicznych błędów, ale na sam koniec to Belgijski same nam punkty podarowały

Teraz przed Polkami bardzo trudne zadanie. W ćwierćfinale zmierza się one z Włoszkami. Relacja ze spotkania na portalu interia.pl.

Malwina Smarzek (z prawej) przyznaje, że mecz z Koreą Południową nie uspokoił polskich siatkarek. Teraz czas na spotkanie Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Agnieszka Korneluk (druga z prawej) w reprezentacji Polski Łukasz Szeląg/Reporter East News

Justyna Łysiak (nr 18) jest jedną z zawodniczek, która może w tym sezonie mocniej zaznaczyć się w kadrze Stefano Lavariniego JAKUB BARANSKI / 400MM.PL /NEWSPIX.PL / FOTO OLIMPIK/ NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP/Newspix