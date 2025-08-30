Polki pokonały Belgię, ale co stało się później. Lavariniemu to się nie spodoba
Siatkarki reprezentacji Polski, zgodnie z planem, pokonały Belgię w 1/8 finału i awansowały dalej, gdzie czekają już na nie Włoszki. Ku zaskoczeniu, "biało-czerwone" miały masę problemów z rywalkami, co odbiło się szerokim echem tuż po zakończeniu spotkania. To, co padło na antenie "Polsatu Sport" z pewnością da do myślenia, chociażby, Stefano Lavariniemu.
Od początku rywalizacji na mistrzostwach świata, gra polskich siatkarek nie jest taka, jakiej mogli spodziewać się fani. "Biało-czerwone" mają swoje problemy na boisku, co przeradza się w dość szarpaną grę i długie wymiany. Nie inaczej było w 1/8 finału, gdzie Belgijki dały się we znaki podopiecznym Stefano Lavariniego. Ostatecznie Polki okazały się lepsze w całym meczu, ale do wyłonienia ćwierćfinalistek potrzebny był tie-break.
Co więcej, lepiej w mecz weszły zawodniczki z Belgi, które wygrały pierwszą partię, a później były w stanie się podnieść i doprowadzić do piątego seta. Występ polskich siatkarek wywołał gorzkie słowa ekspertów w studiu "Polsatu Sport" i najmniej dyplomatyczny okazał się Jakub Bednaruk.
Zanim jednak zabrał on głos, swoje zdanie wyraziła Joanna Podoba-Malicka zwracają już przed meczem uwagę na istotny szczegół.
Awans Polek do ćwierćfinału, ale co stało się później. Gorzki werdykt. Lavarini musi się z tym pogodzić
- Szczerze mówiąc, że spodziewałam się aż takiego horroru. Myślałam, że ten mecz będzie dla naszych pań łatwiejszy. Cały czas będę nawiązywać do tej koncentracji. Przed meczem z Niemkami był pokazany obrazek, jak dziewczyny wchodziły na salę - bardzo mocno skoncentrowane. Dzisiaj ten obrazek wyglądał trochę inaczej i to na samym początku mnie zmartwiło. Najważniejsze, że wygrana - koniec marudzenia - wyznała.
O "formę" podopiecznych Stefano Lavariniego zapytana została również Paulina Maj-Erwardt, jednak od razu wskazała ona, że Polki mają ogromne kłopoty z utrzymaniem swojej gry nawet na przestrzeni całego spotkania.
- Nie mówmy o formie, bo ta forma jest trochę szarpana i tak gramy - raz lepiej, raz gorzej. I to w przeciągu jednego spotkania mamy wzloty i upadki. No coż… dzisiejszy mecz wyglądał tak, że muszę powiedzieć coś dobrego - więc fajnie, że wygraliśmy i cieszmy się, że jesteśmy w ćwierćfinale - dodała była siatkarka.
Jakub Bednaruk z kolei postanowił wprost powiedzieć, co myśli o dotychczasowej grze polskich siatkarek i o ile cieszy się on z awansu do ćwierćfinału, to nie mógł przejść obojętnie obok stylu, w jakim pokonały tego siatkarki.
Mamy wzór przepchniętego ćwierćfinału. Jesteśmy tam, gdzie chcemy być, ale to, jak przepchnęliśmy grupę, ten mecz z Niemkami... My słabo, a Belgijski jeszcze gorzej. Dzisiaj było tyle błędów - piłek przebijanych palcami, niedogrywanych piłek wysokich, źle wystawionych piłek wysokich... Mnóstwo technicznych błędów, ale na sam koniec to Belgijski same nam punkty podarowały
Teraz przed Polkami bardzo trudne zadanie. W ćwierćfinale zmierza się one z Włoszkami.