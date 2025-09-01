Polki już wszystko wiedzą. Jest rozstrzygnięcie, znamy pary ćwierćfinałowe MŚ

Turcja przystąpiła do fazy pucharowej jako ostatni z faworytów turnieju. W tym sezonie podopiecznym trenera Daniele Santarellego powinęła się już noga w Lidze Narodów, bo z turniejem finałowym w Łodzi pożegnały się już w ćwierćfinale, po porażce z Japonią. To był już kolejny nieudany turniej - przed rokiem mistrzynie Europy również nie weszły do czołowej czwórki LN. A w igrzyskach olimpijskich w Paryżu skończyły na czwartym miejscu. W Tajlandii mierzą jednak w medal.

Słowenia to drużyna z zupełnie innej siatkarskiej bajki. Do fazy pucharowej turnieju dostała się szczęśliwie - wygrała tylko jeden mecz, ale mimo to udało jej się wyprzedzić reprezentacje Argentyny i Czech. Swoją grę w fazie grupowej opierała na przyjmującej Fatoumacie Sillah, która w trzech meczach zdobyła aż 65 punktów.

Wschodząca gwiazda światowej siatkówki urodziła się w Gambii i dopiero od tego roku może reprezentować Słowenię. W przyszłym sezonie zagra w Imoco Conegliano, najlepszej klubowej drużynie Europy w ostatnim sezonie. Kapitanem drużyny jest z kolei znana z występów w PGE Grot Budowlanych Łódź środkowa Sasa Planinsec.

Turcja - Słowenia o ćwierćfinał MŚ siatkarek. Faworytki były w opałach

Mimo to Słowenki rozpoczęły spotkanie dobrze, bez strachu przed Turczynkami. Były w stanie utrzymać się przez kilka minut na dwupunktowym prowadzeniu. Faworytki objęły prowadzenie dopiero przy stanie 11:10. Bezpieczniejszą, trzypunktową przewagę dał im jednak dopiero as serwisowy Zehry Gunes. Ale Słowenia jeszcze doprowadziła do remisu 19:19 i niezwykle zaciętej końcówki. Siatkarki z Bałkanów miały nawet dwie piłki setowe, ale Turcja ostatecznie się wybroniła i wygrała 30:28.

A druga partia rozpoczęła się już zupełnie inaczej, bo od mocnego uderzenia mistrzyń Europy. Z dobrej strony pokazała się kapitan drużyny Eda Erdem, której brakowało w Lidze Narodów, i Turcja prowadziła 5:1. Ta przewaga utrzymywała się w kolejnych minutach. Trener Słowenii Alessandro Orefice szukał więc przerw, a potem zmian. Tyle że różnica między zespołami nie malała, a rosła - Turcja prowadziła już 18:11. Skończyło się jeszcze gorzej, bo pogromem 25:13.

Słowenki jeszcze raz uwierzyły w siebie na początku trzeciego seta. Udało im się przełamać turecki blok i objąć prowadzenie 7:4. Co więcej, po asie serwisowym dołożyły do przewagi jeszcze punkt i przy stanie 11:7 Santarelli przerwał grę. A po chwili Turczynki wróciły na właściwe tory. Najpierw doprowadziły do remisu 13:13, po chwili odskoczyły na dwa punkty. Grały bez Ebrar Karakurt, jednej z największych gwiazd drużyny, którą Santarelli ściągnął z boiska jeszcze w pierwszym secie. W końcówce Turczynki się jednak zacięły, nie wykorzystały serii piłek meczowych. W końcu zdołały jednak zamknąć seta i mecz wynikiem 29:27.

MŚ siatkarek w Tajlandii. Znamy wszystkie pary ćwierćfinałowe

Turczynki zostały ostatnimi ćwierćfinalistkami turnieju i w ćwierćfinale MŚ siatkarek zagrają z reprezentacją USA, która w poniedziałek w Bangkoku bez problemów ograła 3:0 Kanadę. W czołowej ósemce po raz drugi z rzędu zagrają również reprezentantki Polski, które wywalczyły awans po zwycięskim tie-breaku z Belgią. Wtorek będzie dniem przerwy w turnieju.

Terminarz ćwierćfinałow MŚ siatkarek:

03.09.2025, godz. 12.00: Holandia - Japonia

03.09.2025, godz. 15.30: Polska - Włochy

04.09.2025, godz. 12.00: Brazylia - Francja

04.09.2025, godz. 15.30: USA - Turcja

Z Bangkoku Damian Gołąb

Chiny - Francja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Reprezentacja Turcji zagra w ćwierćfinale VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Sasa Planinsec, kapitan reprezentacji Słowenii VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Eda Erdem, kapitan reprezentacji Turcji VolleyballWorld materiał zewnętrzny