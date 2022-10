Pogromczynie Polek pokonane. Rośnie stawka hitu z Turcją

To było jedno z najdłuższych spotkań na holendersko-polskich mistrzostwach świata. Już pierwszy set trzeba było rozstrzygać grą na przewagi. Lepsze okazały się w niej Tajki, które wygrały 31:29.

A przecież to Dominikana była faworytem. Na tym turnieju przegrała dotąd tylko raz, po tie-breaku z Turcją. W czwartek drużyna z Karaibów pokonała Polskę i była liderem grupy B. Po przegranej pierwszej partii z Tajlandią Dominikanki wyraźnie wygrały w dwóch kolejnych - odpowiednio do 16 i 21.

Tajki były jednak w stanie się podnieść. W czwartej partii to one wygrały 25:22 i doprowadziły do tie-breaka. W nim okazały się lepsze i wskoczyły na pierwsze miejsce w grupie B.

Milimetry zadecydowały na niekorzyść Polek w meczu z Dominikaną. Zobacz jak niewiele zabrakło. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska z szansą na pierwsze miejsce w grupie B

Co jeszcze ważniejsze, Tajlandia "zabierze" ze sobą do kolejnej fazy grupowej dwa zwycięstwa. A to one są najważniejsze w siatkarskiej tabeli, dlatego mimo mniejszej liczby punktów od Dominikany Tajki liderują. Pierwsze miejsce z pewnością stracą jednak wieczorem, po spotkaniu Polska - Turcja.

Wygrana Tajlandii to korzystny rezultat dla "Biało-Czerwonych". Dzięki niej wciąż mogą wygrać grupę - to osiągnięcie przypadnie zwyciężczyniom wieczornego spotkania. Równie ważny jest fakt, że punkty straciła Dominikana, która wygrała z Polską. Tajki przegrały z drużyną Stefano Lavariniego 0:3.

Jeśli Polska pokona Turcję, awansuje do kolejnej fazy z dwoma zwycięstwami z bezpośrednimi rywalami w walce o ćwierćfinał. A przy okazji z największą liczbą punktów. W drugiej fazie grupowej będą bowiem liczyć się rezultaty osiągnięte z drużynami, które również awansują do drugiej fazy grupowej. Do tego trzeba będzie rozegrać cztery spotkania z najlepszymi zespołami grupy C: Serbią, USA, Niemcami i Kanadą.

Faworytkami będą jednak Turczynki, które tuż przed startem mistrzostw świata pokonały Polki 3:1 w towarzyskim spotkaniu w Neapolu. Początek meczu o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport, relacja tekstowa w Interii.