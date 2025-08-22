Podopieczne Lavariniego skończą turniej z medalem? Ten mecz będzie kluczowy, jednoznaczna opinia

W skrócie Piotr Makowski podkreśla, że Polki powinny spokojnie awansować do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Były selekcjoner zaznacza, że wybory personalne trenera Lavariniego były przemyślane, choć zaskoczeniem jest brak Alicji Grabki.

Włoszki są uważane za faworytki turnieju, jednak ekspert wierzy, że ich passa może zakończyć się na meczu z Biało-Czerwonymi i podkreśla rosnący potencjał naszej kadry.

Maciej Brzeziński (Interia Sport): Rozpoczynamy mistrzostwa świata. Nasze siatkarki są spokojne przed pierwszym meczem. A czy my, czyli kibice, eksperci i dziennikarze powinniśmy być także spokojni?

Piotr Makowski (były selekcjoner reprezentacji Polski, prezes Pałacu Bydgoszcz): Wydaje się, że tak. Jest taka sytuacja, że po po trzecim miejscu w Lidze Narodów chyba trzeba być spokojnym i czekać na to, co wydarzy się w Tajlandii. Przeglądając grupy na mistrzostwach świata to ta nasza nie wygląda na jakąś wybitnie mocną. Kiedy sobie gdzieś tam analizowałem, to chyba jest najsłabiej obsadzona. Oczywiście Niemki mają określony poziom, ale Wietnam i Kenia to egzotyczni przeciwnicy. Przeglądałem wyniki Wietnamek i nie są one spektakularne, choć zdarzyło im się zwycięstwo nad Kazachstanem. Ograli chyba też któryś z europejskich krajów więc trzeba uważać. O wyjście z grupy możemy być spokojni, ale najważniejsze, aby wyjść z pierwszego miejsca, żeby później było nieco łatwiej.

Czyli kluczowe w fazie grupowej będzie to, żeby też nie zlekceważyć żadnego z przeciwników? Koncentracja, koncentracja i jeszcze raz koncentracja od początku do końca.

Dokładnie tak jak pan mówi. Trzeba zrobić swoje. Najważniejsza będzie faza pucharowa. Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak jesteśmy przygotowani i czy rzeczywiście jest szansa na to, aby zajść gdzieś wyżej. Pamiętajmy, że to już jeden mecz będzie decydować czy gramy dalej czy odpadamy z turnieju.

Pytam o ten niepokój przed turniejem nie bez powodu. Polki w dwóch zamkniętych sparingach przegrały z Japonkami. Czy to ma prawo nas niepokoić czy możemy do tego podchodzić spokojnie i uznać, że trener Stefano Lavarini testował w tych meczach różne warianty?

Myślę, że do tego powinniśmy podejść spokojnie, dlatego że przede wszystkim Polki były po zmianie strefy czasowej i Japonkom było o wiele łatwiej wejść w rytm meczowy. Dobrze wiemy, że z tym rywalem zawsze się trudno gra i tu akurat byłbym spokojny. Oczywiście lepiej byłoby, żebyśmy wygrali chociaż jeden z tych meczów. Nasz zespół nabrałby nieco więcej pewności siebie. Uważam jednak, że trener Lavarini dobrze prowadzi zespół i cały sztab szkoleniowy panuje nad sytuacją, aby zespół był dobrze przygotowany.

Ostatnio najwięcej szumu pojawiło się wokół Alicji Grabki, która była powoływana na wszystkie turnieje eliminacyjne Ligi Narodów i zagrała też w finałach. Ostatecznie nie ma jej w kadrze, do której wraca po kontuzji Marlena Kowalewska. Pan jest też tym zaskoczony?

Też jestem tym zaskoczony, jak wiele osób. Tutaj najważniejsze pewnie było to, że za zawodniczkami długi okres przygotowań, Nikt nie podjął decyzji spontanicznie. Były treningi, sparingi i zapadła taka właśnie decyzja. Na pewno ważne jest doświadczenie Marleny, ale tutaj powiem tak, że trzeba zaufać trenerowi iż dokonał najlepszego wyboru. Alicja Grabka pokazała się z bardzo dobrej strony w Lidze Narodów, ale tak to jest w Polsce, że po sukcesie wszyscy mówią iż świetny wybór, a po porażce pojawia się ostra krytyka. Do tej pory wybory trenera były dobre. Alicja teraz musi otrzymać dużo wsparcia, bo przed nią cała przyszłość reprezentacyjna. Na podsumowanie tego wyboru przyjdzie jednak czas po mistrzostwach.

Czy nad jeszcze jakimś wyborem selekcjonera można mieć wątpliwości?

Raczej ten skład jest stabilny i chyba wypadła tylko Weronika Centka-Tietianiec, ale tutaj w grę wchodziły jakieś zdrowotne historie. Także myślę, że do wyborów trenera nie można się przyczepić.

Na kursie kolizyjnym z naszą reprezentacją jest reprezentacja Włoch, z którą prawdopodobnie zmierzymy się w ćwierćfinale. Czy te Włoszki, z którymi niedawno przegraliśmy z kretesem, są w ogóle do pokonania?

Bardzo ciężko jest pokonać ten zespół. Myślę, że tutaj przede wszystkim najważniejszą kwestią jest to, że Włoszki grają cały czas w najmocniejszej lidze na świecie. Są jednak bardziej ograne niż nasze reprezentantki. W dodatku mają fantastyczną Paolę Egonu oraz Ekaterinę Antropovą. To jest duża siła ognia. Są pewnie do pokonania i ich świetna passa musi się kiedyś skończyć. Oby to było w ćwierćfinale z Polkami.

Ten ćwierćfinał wydaje się być planem minimum. Trzy lata temu zatrzymały nas Serbki po morderczym pięciosetowym boju. Z kolei teraz jesteśmy po trzech brązowych medalach Ligi Narodów. Kibice mają rozbudzone nadzieje na strefę medalową...

Zgadza się. Gdyby Włoszki przegrywały w ostatnim czasie częściej to nasza nadzieja na coś więcej byłaby większa. Zespół Włoch w tej chwili góruje nad resztą znacząco. Może trener Lavarini znajdzie jakiś sposób na swoje rodaczki?

Można w ogóle ocenić sufit tej kadry? Bo pojawiły się gdzieś stwierdzenia, że ten brąz Ligi Narodów to jest nasze maksimum.

Na dzień dzisiejszy na pewno tak jest. Ja jednak myślę, że ta kadra jest ciągle perspektywiczna i jeszcze wiele może się wydarzyć. Czasami kilka tygodni pracy może spowodować, że zespół pójdzie mocno w górę. Nasza drużyna to połączenie świeżej krwi z doświadczonymi zawodnikami. Budująca jest też atmosfera w tym zespole. Nie wiem, jak to wygląda po wymianie Alicji Grabki na Marlenę Kowalewską, ale myślę, że sztab ma to pod kontrolą. Ten zespół idzie do przodu i będzie szedł w górę. Nie wiem czy to się wydarzy teraz na mistrzostwach świata czy na przykład na kolejnym dużym turnieju.

Polskie siatkarki rozpoczynają MŚ Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Piotr Makowski ocenia szanse polskich siatkarek na MŚ Bartosz Krupa East News

