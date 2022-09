Pierwsza porażka Polek. Co ona oznacza dla Biało-Czerwonych?

W siatkarskich mistrzostwach świata Polki szły jak burza. Kolejne rywalki nie zmusiły ich do większego wysiłku, w trzech meczach straciły tylko seta - było 3:1 z Chorwacją i po 3:0 z Tajlandią i Koreą Południową . W meczu z wyżej notowaną Dominikaną początkowo również szło jak z płatka - pierwszego seta Polki wygrały 25:18, a fachowcy przecierali oczy ze zdumienia - jak to możliwe?

W sobotę, na pożegnanie z gdańsko-sopocką ERGO Areną wyżej wymienione reprezentacje zagrają miedzy sobą: o 14.00 Dominikana z Tajlandią, o 20:30 Polska z Turcją - na ten mecz nie ma już biletów . Stawką będzie nie tylko końcowa klasyfikacja w grupie, ale i punkty w drugiej turze mistrzostw. System rozgrywek przewiduje połączenie czterech najlepszych zespołów z grup B (Dominikana, Polska, Turcja i Tajlandia) i C (USA, Serbia, Niemcy i Kanada lub Bułgaria) i zaliczenie dotychczasowych rezultatów z zespołami, które uzyskały awans. Na dziś Polki do drugiej tury zabierają: wygraną z Tajlandią 3:0 i przegraną z Dominikaną 1:3. Kluczowego znaczenia nabiera sobotni mecz z Turcją, który mimo że odbędzie się w Gdańsku zostanie zaliczony do punktacji drugiej rundy w Łodzi.

- Ten turniej pokazał, że każdy z każdym może wygrać. Wyjdziemy na Turcję skoncentrowane, ta drużyna jest do pokonania, co pokazały Tajki. My też stoczyłyśmy z nimi wyrównany bój przed mistrzostwami. W piątek regeneracja, do tego trening, tak by jak najlepiej przygotować się do meczu z Turcją - powiedziała Zuzanna Górecka, siatkarka reprezentacji Polski.