Pewna wygrana Polek na mundialu, ale co stało się potem. Jest komunikat FIVB
Reprezentacja Polski siatkarek w swojej grupie mistrzostw świata w Tajlandii jest oczywiście murowanym faworytem. Biało-Czerwone w pierwszym meczu wygrały 3:1 z rywalkami z Wietnamu. W drugim spotkaniu Polki rywalizowały z Kenijkami i znów wygrały 3:1, co przełożyło się na dodatkowe punkty w rankingu FIVB. Biało-Czerwone "zarobiły" tym zwycięstwem 0,01 punktu do rankingu FIVB, co minimalnie umacnia ich trzecią pozycję.
Reprezentacja Polski siatkarek swoje zdecydowanie trudniejsze czasy ma już za sobą, przynajmniej na jakiś czas. Wszystko zmieniło się wraz z przejęciem władzy w drużynie przez Stefano Lavariniego. Włoski szkoleniowiec oficjalnie został ogłoszony nowym selekcjonerem naszej kadry w 2022 roku. Jego poprzednikiem był Jacek Nawrocki, który prowadził Biało-Czerwone przez sześć lat.
Przybycie Lavariniego odmieniło sytuację w kadrze, a także jej wyniki. W momencie, gdy Włoch przejmował dowodzenie w reprezentacji Polski siatkarek, ta mogła jedynie pomarzyć o tym, aby bić się o miejsce liderek rankingu FIVB. Marzeniem był powrót do występów w kluczowych fazach turniejów.
Kolejny triumf Polek. Dodatkowe "punkty" do rankingu
Lavarini błyskawicznie sprawił, że sytuacja się poprawiła. Wystarczy powiedzieć, że przez trzy sezony z rzędu Polki zdobywały medale Ligi Narodów FIVB. Dobra seria rozpoczęła się od brązowych krążków w 2023 roku, a w kolejnych dwóch sezonach była kontynuowana z dokładnie takimi samymi wynikami końcowymi. To rzecz jasna przełożyło się na ranking FIVB, w którym Biało-Czerwone zanotowały olbrzymi skok.
Dobre wyniki z czasu pracy Włocha sprawiły, że do mistrzostw świata 2025 Polki podchodziły jako trzecia drużyna globu i wyraźny faworyt swojej grupy. W pierwszym meczu wygrały 3:1 z rywalkami z Wietnamu, za co zainkasowały dokładnie 0.01 punktu do rankingu FIVB. W drugim meczu rywalizacji grupowej podopieczne Lavariniego mierzyły się z Kenijkami.
Wszystko wskazywało na to, że po przetarciu z rywalkami z Wietnamu ten mecz powinien być nieco mniej emocjonujący. Los chciał jednak inaczej. Polki wygrały pewnie pierwszą partię, ale w drugiej dały się kompletnie zdominować Kenijkom. Na całe szczęście dwa kolejne sety już przebiegły bez komplikacji i podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Kenijki 3:1. Takie zwycięstwo zapewnia im kolejne dodatkowe 0,01 punktu do rankingu FIVB. Co najważniejsze, Polki dzięki tej wygranej awansowały do kolejnej fazy.