Pewna wygrana Polek na mundialu, ale co stało się potem. Jest komunikat FIVB

Reprezentacja Polski siatkarek swoje zdecydowanie trudniejsze czasy ma już za sobą, przynajmniej na jakiś czas. Wszystko zmieniło się wraz z przejęciem władzy w drużynie przez Stefano Lavariniego. Włoski szkoleniowiec oficjalnie został ogłoszony nowym selekcjonerem naszej kadry w 2022 roku. Jego poprzednikiem był Jacek Nawrocki, który prowadził Biało-Czerwone przez sześć lat.

Przybycie Lavariniego odmieniło sytuację w kadrze, a także jej wyniki. W momencie, gdy Włoch przejmował dowodzenie w reprezentacji Polski siatkarek, ta mogła jedynie pomarzyć o tym, aby bić się o miejsce liderek rankingu FIVB. Marzeniem był powrót do występów w kluczowych fazach turniejów.

Kolejny triumf Polek. Dodatkowe "punkty" do rankingu

Lavarini błyskawicznie sprawił, że sytuacja się poprawiła. Wystarczy powiedzieć, że przez trzy sezony z rzędu Polki zdobywały medale Ligi Narodów FIVB. Dobra seria rozpoczęła się od brązowych krążków w 2023 roku, a w kolejnych dwóch sezonach była kontynuowana z dokładnie takimi samymi wynikami końcowymi. To rzecz jasna przełożyło się na ranking FIVB, w którym Biało-Czerwone zanotowały olbrzymi skok.

Dobre wyniki z czasu pracy Włocha sprawiły, że do mistrzostw świata 2025 Polki podchodziły jako trzecia drużyna globu i wyraźny faworyt swojej grupy. W pierwszym meczu wygrały 3:1 z rywalkami z Wietnamu, za co zainkasowały dokładnie 0.01 punktu do rankingu FIVB. W drugim meczu rywalizacji grupowej podopieczne Lavariniego mierzyły się z Kenijkami.

Wszystko wskazywało na to, że po przetarciu z rywalkami z Wietnamu ten mecz powinien być nieco mniej emocjonujący. Los chciał jednak inaczej. Polki wygrały pewnie pierwszą partię, ale w drugiej dały się kompletnie zdominować Kenijkom. Na całe szczęście dwa kolejne sety już przebiegły bez komplikacji i podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Kenijki 3:1. Takie zwycięstwo zapewnia im kolejne dodatkowe 0,01 punktu do rankingu FIVB. Co najważniejsze, Polki dzięki tej wygranej awansowały do kolejnej fazy.

Sebastian Świderski: Po zmianach FIVB ten turniej będzie zaczynał się w fazie pucharowej Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini pozytywnie ocenia mecz Polska - Wietnam Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Stefano Lavarini Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Stefano Lavarini volleyballworld.com materiały prasowe