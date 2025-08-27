Ogromna stawka meczu polskich siatkarek. Wpadka może słono kosztować

Reprezentacja Polski wygrała dwa pierwsze mecze rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata, ale w każdym z nich miała słabszy okres gry. Najpierw seta "Biało-Czerwonym" urwały Wietnamki (1:3), później dość nieoczekiwanie podopieczne Stefano Lavariniego zostały postraszone przez Kenijki. Nasze zawodniczki wygrały pierwszą partię, w drugiej z kolei przegrały aż 15:25. Szybko jednak odzyskały rezon i triumfowały 3:1.

Polskie siatkarki zwycięstwem nad drużyną z Afryki zapewniły sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Nie oznacza to jednak, że zamierzają odpuszczać ostatnie spotkanie fazy grupowej z Niemkami. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów również ma na swoim koncie dwa zwycięstwa (oba w stosunku 3:0), a więc stawką dzisiejszego starcia będzie pierwsze miejsce w grupie. To z kolei pozwoli uniknąć w 1/8 finału niepokonanych od ponad roku Włoszek. Jeśli "Biało-Czerwone" wygrają, na siatkarki z Italii trafią dopiero w ćwierćfinale.

"Awans z grupy nie był naszym docelowym wynikiem, nie zadowala nas to. Chcemy wygrać z Niemkami. Nie będziemy podchodzić do tego meczu spokojnie, tylko musimy podejść z agresją, z naszą grą, której momentami w tym turnieju trochę brakuje" - zapowiedziała w rozmowie z Interią przyjmująca naszej kadry, Martyna Czyrniańska.

MŚ siatkarek. Polki mogą wiele stracić w rankingu FIVB

Polskie siatkarki z Niemkami zagrają nie tylko o pierwsze miejsce w grupie i uniknięcie Włoszek już w 1/8 finału. Stawką będą również punkty do rankingu FIVB, a ewentualna wpadka może "Biało-Czerwone" słono kosztować. Jeśli przegrają 0:3, odjęte im zostanie aż 19.53 pkt, co może skutkować utratą miejsca na podium zestawienia (aktualnie Polki są na trzeciej pozycji).

Za porażkę 1:3 podopieczne Lavariniego stracą 16.41 pkt, po porażce w tie-breaku odjęte im zostanie 13.28 pkt. Dla porównania, za wygrane nad niżej notowanymi rywalkami z Wietnamu i Kenii nasza kadra otrzymała w sumie... 0.02 pkt.

Również za pokonanie 11. w rankingu FIVB Niemek polskie siatkarki nie otrzymają wielu punktów. Ewentualne zwycięstwo 3:0 zostanie nagrodzone dodatkiem w postaci 5.47 pkt, za 3:1 otrzymają 2.34, a za pokonanie rywalek po tie-breaku zaledwie 0.01 pkt.

Przypomnijmy, że ranking FIVB ma znaczenie nie tylko prestiżowe - na podstawie tego zestawienia uzyskuje się też kwalifikację do poszczególnych turniejów. Np. na mistrzostwa świata poza obrończynami tytułu, gospodarzami i trzema najlepszymi zespołami mistrzostw kontynentalnych kwalifikują się właśnie najwyżej notowane reprezentacje rankingu FIVB.

Mecz Polska - Niemcy rozpocznie się o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja ostatniego spotkania fazy grupowej w wykonaniu "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 na Polsat Box Go, z kolei na relację tekstową "na żywo" zapraszamy do Interii.

Sebastian Świderski: Po zmianach FIVB ten turniej będzie zaczynał się w fazie pucharowej Polsat Sport Polsat Sport

Polskie siatkarki VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak (nr 3.) w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Polskie siatkarki Marcin Golba AFP