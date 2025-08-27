Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ogromna stawka meczu polskich siatkarek. Wpadka może słono kosztować

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Polskie siatkarki nie bez problemów, ale pokonały Wietnam i Kenię, zapewniając sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. "Biało-Czerwone" w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, a rezultat tego spotkania zdecyduje o tym, z kim podopieczne Stefano Lavariniego zagrają o ćwierćfinał. Stawka spotkania jest ogromna również z jeszcze jednego powodu - ewentualna wpadka może wiele kosztować w rankingu FIVB. Początek meczu o godz. 15:30.

Stefano Lavarini
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

Reprezentacja Polski wygrała dwa pierwsze mecze rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata, ale w każdym z nich miała słabszy okres gry. Najpierw seta "Biało-Czerwonym" urwały Wietnamki (1:3), później dość nieoczekiwanie podopieczne Stefano Lavariniego zostały postraszone przez Kenijki. Nasze zawodniczki wygrały pierwszą partię, w drugiej z kolei przegrały aż 15:25. Szybko jednak odzyskały rezon i triumfowały 3:1.

Polskie siatkarki zwycięstwem nad drużyną z Afryki zapewniły sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Nie oznacza to jednak, że zamierzają odpuszczać ostatnie spotkanie fazy grupowej z Niemkami. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów również ma na swoim koncie dwa zwycięstwa (oba w stosunku 3:0), a więc stawką dzisiejszego starcia będzie pierwsze miejsce w grupie. To z kolei pozwoli uniknąć w 1/8 finału niepokonanych od ponad roku Włoszek. Jeśli "Biało-Czerwone" wygrają, na siatkarki z Italii trafią dopiero w ćwierćfinale.

"Awans z grupy nie był naszym docelowym wynikiem, nie zadowala nas to. Chcemy wygrać z Niemkami. Nie będziemy podchodzić do tego meczu spokojnie, tylko musimy podejść z agresją, z naszą grą, której momentami w tym turnieju trochę brakuje" - zapowiedziała w rozmowie z Interią przyjmująca naszej kadry, Martyna Czyrniańska.

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21
Reprezentacja siatkarzy

Polscy siatkarze odstają od najlepszych w rankingach. Jest też dobra wiadomość prosto z MŚ

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    MŚ siatkarek. Polki mogą wiele stracić w rankingu FIVB

    Polskie siatkarki z Niemkami zagrają nie tylko o pierwsze miejsce w grupie i uniknięcie Włoszek już w 1/8 finału. Stawką będą również punkty do rankingu FIVB, a ewentualna wpadka może "Biało-Czerwone" słono kosztować. Jeśli przegrają 0:3, odjęte im zostanie aż 19.53 pkt, co może skutkować utratą miejsca na podium zestawienia (aktualnie Polki są na trzeciej pozycji).

    Za porażkę 1:3 podopieczne Lavariniego stracą 16.41 pkt, po porażce w tie-breaku odjęte im zostanie 13.28 pkt. Dla porównania, za wygrane nad niżej notowanymi rywalkami z Wietnamu i Kenii nasza kadra otrzymała w sumie... 0.02 pkt.

    Również za pokonanie 11. w rankingu FIVB Niemek polskie siatkarki nie otrzymają wielu punktów. Ewentualne zwycięstwo 3:0 zostanie nagrodzone dodatkiem w postaci 5.47 pkt, za 3:1 otrzymają 2.34, a za pokonanie rywalek po tie-breaku zaledwie 0.01 pkt.

    Przypomnijmy, że ranking FIVB ma znaczenie nie tylko prestiżowe - na podstawie tego zestawienia uzyskuje się też kwalifikację do poszczególnych turniejów. Np. na mistrzostwa świata poza obrończynami tytułu, gospodarzami i trzema najlepszymi zespołami mistrzostw kontynentalnych kwalifikują się właśnie najwyżej notowane reprezentacje rankingu FIVB.

    Mecz Polska - Niemcy rozpocznie się o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja ostatniego spotkania fazy grupowej w wykonaniu "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 na Polsat Box Go, z kolei na relację tekstową "na żywo" zapraszamy do Interii.

    MŚ siatkarek. Martyna Czyrniańska (w środku) przekonuje, że może dać drużynie więcej niż w pierwszych meczach. Z Niemkami już raz dała popis
    MŚ siatkarek

    Już raz pomogła rozbić Niemki. Teraz polska siatkarka stawia sprawę jasno

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Sebastian Świderski: Po zmianach FIVB ten turniej będzie zaczynał się w fazie pucharowejPolsat SportPolsat Sport
    Zawodniczki drużyny siatkarskiej w czerwonych i białych strojach świętują zdobycie punktu, wyrażając radość i energię, widoczna jest także przeciwniczka w zielonym stroju przy siatce.
    Polskie siatkarkiVolleyballWorldmateriały prasowe
    Polska siatkarka ubrana w oficjalny strój reprezentacyjny z numerem 3 stoi na boisku w otoczeniu innych członków drużyny podczas sportowego wydarzenia. W tle widać tłum kibiców oraz koleżanki z zespołu.
    Magdalena Stysiak (nr 3.) w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
    Siatkarki w czerwono-białych strojach podczas meczu celebrują zdobyty punkt, emocjonalnie reagując na boisku, w tle rozmyty tłum kibiców.
    Polskie siatkarkiMarcin GolbaAFP

